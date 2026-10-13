Politique

Le Vietnam et la Géorgie veulent approfondir leur coopération économique et diplomatique

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân et le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze ont plaidé pour un renforcement des échanges économiques, du tourisme et des relations entre les deux pays, à l’occasion d’une visite officielle en Géorgie.

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân (gauche) et le Premier ministre géorgien, Irakli Kobakhidze, à Tbilissi en octobre 2026. Photo: VNA
La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân (gauche) et le Premier ministre géorgien, Irakli Kobakhidze, à Tbilissi en octobre 2026. Photo: VNA

Tbilissi (VNA) – La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, s’est entretenue le 12 octobre à Tbilissi avec le Premier ministre géorgien, Irakli Kobakhidze, dans le cadre de sa visite officielle en Géorgie, afin de renforcer l’amitié traditionnelle et d’élargir la coopération bilatérale dans divers domaines.

Saluant la visite de la vice-présidente vietnamienne, le Premier ministre Irakli Kobakhidze s’est dit convaincu qu’elle contribuerait à consolider les relations entre les deux pays. Il s’est félicité des résultats obtenus ces dernières années dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial, de l’investissement et du tourisme, tout en saluant les progrès socio-économiques du Vietnam.

Il a souligné les similitudes entre les deux pays et la complémentarité de leurs atouts, rappelant que la position géographique de la Géorgie, entre l’Europe et l’Asie, lui conférait un rôle important de liaison et de transit. Son pays investit notamment dans ses infrastructures ferroviaires et maritimes et souhaite renforcer les connexions avec le Vietnam.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont été multipliés par six au cours des cinq dernières années, a-t-il précisé, ajoutant que son gouvernement s’efforçait de créer un environnement favorable et attractif pour les investisseurs vietnamiens.

La coopération touristique affiche également une forte progression : au premier semestre 2026, le nombre de visiteurs vietnamiens en Géorgie a augmenté de 41 %. Le Premier ministre géorgien a exprimé l’espoir qu’une liaison aérienne directe entre les deux pays puisse être mise en place prochainement. Il a également souligné le potentiel de coopération dans le domaine de l’éducation, rappelant que des universités géorgiennes, anciennes et réputées, avaient accueilli de nombreux étudiants vietnamiens.

La vice-présidente vietnamienne a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde à son amitié traditionnelle avec la Géorgie et appelé à approfondir les relations bilatérales de manière concrète et efficace.

Elle a proposé de renforcer les mécanismes de dialogue, les échanges de délégations à tous les niveaux et la coopération entre les différents canaux, ainsi que de réexaminer et de compléter le cadre juridique afin de faciliter les partenariats. Elle a également invité la Géorgie à faciliter davantage l’accès des produits vietnamiens à son marché et encouragé les entreprises des deux pays à explorer les possibilités de coopération dans les secteurs présentant des complémentarités.

L’agriculture, la transformation des produits agricoles, les infrastructures et l’innovation figurent parmi les domaines dans lesquels l’expérience du Vietnam pourrait contribuer à la réalisation de projets communs. Les deux parties ont également été appelées à intensifier leurs échanges dans les domaines du tourisme, de la culture, de l’éducation et de la formation, tout en facilitant les liaisons aériennes et les échanges entre les populations, notamment dans les domaines culturel et gastronomique.

Les deux dirigeants ont estimé que les relations bilatérales disposaient de nouvelles perspectives de développement et sont convenus de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations et forums multilatéraux, notamment aux Nations unies et dans les mécanismes régionaux. Ils ont également souligné l’importance de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, en particulier face aux défis de sécurité non traditionnels.

La vice-présidente vietnamienne a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de passerelle entre la Géorgie et les pays de l’ASEAN. Elle a salué la volonté de la Géorgie de renforcer ses relations avec l’ASEAN et l’Asie du Sud-Est, tout en encourageant une meilleure interconnexion entre les deux économies, l’élargissement des marchés et le développement de projets de coopération interrégionale.

Le Premier ministre géorgien a, de son côté, exprimé la volonté de son pays d’approfondir ses relations avec le Vietnam et l’ASEAN, ainsi que de faciliter les liens entre le Vietnam et l’Asie centrale, le Caucase et l’Europe.

Dans le cadre de cette visite, les ministères des Affaires étrangères des deux pays ont signé un mémorandum d’entente sur la coopération. Le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et le ministère géorgien de la Protection de l’environnement et de l’Agriculture ont également signé un mémorandum de coopération dans le domaine agricole.

Les deux dirigeants ont demandé aux ministères et organismes concernés d’accélérer les négociations en vue de la signature d’autres accords importants, notamment sur la promotion et la protection des investissements, la prévention de la double imposition et l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

À l’approche du 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en 2027, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a appelé à organiser conjointement des activités commémoratives et invité le Premier ministre géorgien à se rendre au Vietnam à cette occasion. Ce dernier a exprimé le souhait d’effectuer cette visite prochainement. -VNA

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