Hô Chi Minh-Ville accompagne les PME dans leur transformation numérique

Hanoï (VNA) – Face à l’essor de l’intelligence artificielle (IA) et de la transformation numérique, les petites et moyennes entreprises (PME) sont appelées à renouveler leurs modes de gestion, à améliorer leur productivité et à renforcer leur compétitivité. Toutefois, les contraintes financières, le manque de ressources humaines qualifiées et les limites des infrastructures technologiques continuent de freiner ce processus. Pour y remédier, Hô Chi Minh-Ville déploie des politiques de soutien coordonnées afin d’aider les entreprises à choisir des solutions adaptées à leurs moyens et à en tirer des bénéfices concrets dans leurs activités de production et commerciales.
Un écosystème de soutien aux entreprises
Selon les experts, la transformation numérique n’est plus seulement une tendance technologique, mais un facteur déterminant de la compétitivité et de la capacité d’adaptation des entreprises. Pour les PME, le défi ne consiste pas uniquement à accéder aux nouvelles technologies, mais aussi à identifier leurs besoins, à sélectionner des solutions adaptées à leurs ressources et à garantir la rentabilité des investissements réalisés.
Afin de lever ces obstacles, Hô Chi Minh-Ville a adopté un plan de mise en œuvre du projet de transformation numérique des petites et moyennes entreprises pour la période 2026-2030. Ce projet place les entreprises au centre du dispositif et fait de l’efficacité le principal critère d’évaluation. Il prévoit également la numérisation intégrale des procédures d’accompagnement, depuis l’évaluation du niveau de maturité numérique des entreprises jusqu’à la réception des dossiers, leur examen et le décaissement des aides.
Selon Ly Minh Tuan, chef du service de l’économie numérique et de la société numérique du Département municipal des sciences et des technologies, la ville s’appuie sur trois orientations majeures : privilégier les résultats concrets, réduire au maximum les intermédiaires et éviter les investissements dispersés ou purement formels ; renforcer le rôle moteur de l’État dans la levée des obstacles institutionnels et la cofinanciation des projets ; et assurer la dématérialisation intégrale des procédures d’accompagnement, avec un traitement entièrement en ligne.
Les études montrent toutefois que les investissements technologiques ne garantissent pas, à eux seuls, le succès de la transformation numérique. Selon le rapport Transforming the Enterprise de KPMG International, 89 % des organisations dans le monde sont engagées dans un processus de transformation numérique, mais seulement 26 % des dirigeants estiment que l’IA contribue réellement et de manière tangible à la croissance de leur entreprise. Ces chiffres soulignent l’importance de privilégier les résultats obtenus plutôt que la course aux nouvelles technologies.
Une transformation numérique ciblée et efficace
Selon Lê Triêu Vi, directeur commercial du segment des petites entreprises du groupe MISA, de nombreuses entreprises doivent aujourd’hui traiter un volume considérable de factures, de documents, de messages et de rapports. Les données sont dispersées entre Excel, Zalo, les courriels et différents logiciels, tandis que les procédures restent cloisonnées et reposent encore largement sur des opérations manuelles. Cette situation complique l’accès des dirigeants aux informations nécessaires à une prise de décision rapide et éclairée.
Dans ce contexte, l’IA agentique (Agentic AI) apparaît comme une nouvelle étape du développement de l’intelligence artificielle. Elle permet de déployer des agents d’IA capables non seulement d’assister les utilisateurs dans certaines tâches, mais aussi d’automatiser des processus, d’analyser des données et de fournir des informations utiles à la prise de décision. La complémentarité entre l’humain et l’IA permet ainsi de réduire la charge des tâches répétitives et d’améliorer la productivité, tout en libérant davantage de ressources pour l’innovation, la compréhension des besoins des clients et le développement des marchés.
Pour favoriser l’adoption de ces technologies, Hô Chi Minh-Ville met en place des mécanismes permettant de prendre en charge une partie des coûts de location ou d’acquisition de solutions numériques, notamment des logiciels comptables et des outils d’automatisation. La ville soutient également le transfert de technologies, la recherche et le développement (R&D), les applications de l’IA, la formation spécialisée, ainsi que les services de conseil, l’évaluation des risques et les tests de sécurité des systèmes d’IA.
Parallèlement, les autorités municipales renforcent les infrastructures numériques et favorisent la publication et le partage de données ouvertes, afin de permettre aux entreprises d’améliorer leurs analyses, leurs prévisions et l’optimisation de leurs activités. Les PME peuvent en outre bénéficier d’aides pour accéder aux services et aux équipements des laboratoires, des centres d’étalonnage et de contrôle, des centres d’innovation et des infrastructures de calcul haute performance.
Grâce à ces politiques et mécanismes de soutien, Hô Chi Minh-Ville entend faciliter l’accès des PME aux technologies, réduire leurs coûts d’investissement et améliorer leur efficacité opérationnelle. L’enjeu est désormais de choisir des solutions adaptées aux ressources et aux besoins réels de chaque entreprise, afin de transformer les initiatives numériques en résultats tangibles, de renforcer la compétitivité et de favoriser un développement durable. - VNA
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