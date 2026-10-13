Le Vietnam se positionne dans l’écosystème asiatique de l’IA

Hanoï (VNA) – Alors que les investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle (IA) s’accélèrent à l’échelle mondiale, le Vietnam a l’occasion de devenir un pôle technologique spécialisé, bien intégré aux réseaux régionaux et mondiaux.



Alors que des économies comme la Chine, la République de Corée, Singapour et Taïwan (Chine) conservent leurs avantages, la diversification des chaînes d’approvisionnement ouvre de nouvelles perspectives aux pays disposant de compétences spécialisées et de connectivités fiables avec les marchés mondiaux.



En s’appuyant sur son industrie électronique et ses capacités croissantes dans la conception de semi-conducteurs, la recherche en IA, le cloud computing et les centres de données, le Vietnam pourrait devenir un maillon stratégique de l’écosystème régional de l’IA.



Selon le ministère des Sciences et des Technologies, le pays compte actuellement 41 centres de données (IDC) en activité, tandis que plusieurs projets de grande envergure adaptés aux besoins de l’IA sont en cours de développement.



Le groupe FPT a inauguré une usine d’IA d’une valeur de 200 millions de dollars. CMC investit plus de 250 millions de dollars dans un centre de données de très grande capacité, tandis que Viettel a lancé la construction d’un centre d’une puissance de 140 MW, doté de 10.000 baies de serveurs.



Parallèlement, les groupes internationaux renforcent leurs activités de recherche et développement (R&D) au Vietnam. NVIDIA a annoncé la création de son premier centre de R&D en IA dans le pays, tandis que Marvell y emploie désormais plus de 500 ingénieurs, faisant du Vietnam son troisième pôle mondial de R&D, notamment pour la conception de puces destinées aux infrastructures des centres de données dédiés à l’IA.



Cette orientation est confortée par la Stratégie nationale sur l’IA de 2026, qui fait des infrastructures de calcul, du cloud computing, de l’IA en périphérie de réseau et des centres de données dédiés à l’IA des piliers du développement national. Elle vise également à placer le Vietnam parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est en matière de recherche et de développement de l’IA d’ici 2030.



Selon Ee-Hui Tan, directrice générale de FedEx au Vietnam et au Cambodge, la réussite de l’économie de l’IA dépend non seulement des lieux où les technologies sont développées, mais aussi de la capacité à les acheminer de manière efficace et fiable.



Les composants nécessaires aux centres de données circulant au sein de chaînes d’approvisionnement mondiales complexes, des services logistiques transfrontaliers fiables sont indispensables à chaque étape de l’ensemble du cycle de vie de des centres de données, de la construction à la mise en service, puis à la maintenance et au retour des équipements.



Selon les experts, pour renforcer sa place dans l’économie asiatique de l’IA, le Vietnam doit améliorer la coordination entre ses capacités logistiques, ses ressources humaines, ses infrastructures énergétiques, ses fournisseurs et son cadre réglementaire. -VNA