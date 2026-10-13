La Russie exempte de visa les touristes vietnamiens

Hanoï (VNA) – Le président russe Vladimir Poutine a signé, le 12 octobre, un décret accordant une exemption de visa aux citoyens vietnamiens pour une durée d’un an, jusqu’au 15 octobre 2027.



Selon une annonce publiée sur le site officiel du ministère russe de la Justice, les citoyens vietnamiens peuvent désormais séjourner en Fédération de Russie pendant 30 jours consécutifs au maximum sans visa, à condition que leur séjour ne soit pas motivé par le travail. Cette exemption s’applique aux voyages d’affaires et touristiques, à la participation à des événements ainsi qu’au transit par la Russie à destination de pays tiers ou au retour.



Le décret précise que ce régime d’exemption ne s’applique pas aux ressortissants étrangers se rendant en Russie pour travailler, exercer des activités journalistiques, étudier ou résider à long terme. Il entrera en vigueur le jeudi 15 octobre 2026.



Le Vietnam devient ainsi le 12e pays dont les citoyens bénéficient d’une exemption de visa pour entrer en Fédération de Russie.



Le ministre russe du Développement économique, Maxim Reshetnikov, a souligné que cette mesure pourrait accroître le nombre de touristes, créer des emplois supplémentaires dans le secteur des services et ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement des relations économiques entre les deux pays.



Il a indiqué que le nombre de vols directs entre la Russie et le Vietnam était en hausse et que le réseau de liaisons aériennes continuait de s’étendre. Les deux pays comptent actuellement 78 vols par semaine. Rien que l’année dernière, 20 nouvelles liaisons aériennes ont été ouvertes vers les villes vietnamiennes de Da Nang, Nha Trang, Cam Ranh, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.



Avec cette nouvelle réglementation, le ministère russe du Développement économique prévoit que les flux touristiques entre la Russie et le Vietnam pourraient atteindre 1,5 million de visiteurs d’ici à la fin de 2026.



L’Association des voyagistes russes (ATOR) prévoit une hausse d’au moins 30 % du nombre de touristes vietnamiens en Russie après l’entrée en application de cette mesure.



Le président russe Vladimir Poutine avait annoncé son intention d’instaurer cette exemption de visa pour les citoyens vietnamiens à l’issue de son entretien avec le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, au début du mois de septembre dernier. -VNA

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