Le Parti communiste du Vietnam renforce ses liens avec des organisations politiques et sociales du Pérou

Lima (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Hoang Phuc Lam, secrétaire adjoint du Comité du Parti et directeur adjoint de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a effectué une visite de travail au Pérou du 9 au 12 octobre 2026.



Lors de cette visite, la délégation a rencontré les dirigeants du Parti communiste péruvien (PCP), du Parti communiste du Pérou – Patria Roja, ainsi que des représentants du ministère péruvien des Affaires étrangères, de l’Institut péruvien des politiques publiques, de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de Bitel, marque de télécommunications du groupe vietnamien Viettel au Pérou.



À cette occasion, elle a remis à ses interlocuteurs l’ouvrage « L’aspiration à un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle ère », qui rassemble des articles et des discours marquants du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam. Cette initiative vise à présenter aux partenaires péruviens les orientations et les priorités stratégiques du Vietnam dans sa nouvelle phase de développement.



Lors des rencontres avec Domingo Cabrera Toro, secrétaire général du Parti communiste péruvien (PCP), et les dirigeants du Parti communiste du Pérou – Patria Roja, notamment Alberto Moreno Rojas, président du Parti, et Julio Mendoza García, secrétaire général, les deux parties ont échangé sur la situation de leurs partis et pays respectifs, ainsi que sur leurs expériences en matière d’édification du Parti, de recherche théorique et d’activités politiques et sociales.



La partie péruvienne a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam, avant de souligner l’importance de la formation des cadres pour renforcer les capacités de direction et le rôle des partis dans le développement national.



Les deux parties sont convenues d’intensifier les échanges de délégations, le partage d’informations et d’expériences, ainsi que les contacts entre organisations politiques et sociales, chercheurs et jeunes. Elles ont également évoqué des possibilités de coopération dans la formation des cadres et la recherche théorique.



Elles ont notamment proposé de promouvoir la création d’une Maison de l’amitié vietnamienne auprès du PCP, destinée à faire connaître l’histoire, la culture et les réalisations du Vietnam, afin de renforcer la compréhension mutuelle et la solidarité entre les deux peuples.



La rencontre avec le ministère péruvien des Affaires étrangères a permis d’examiner l’état des relations bilatérales et les moyens de développer la coopération dans les domaines d’intérêt commun.



La rencontre avec la CGTP a porté sur le mouvement ouvrier, les activités syndicales et la défense des droits et intérêts légitimes des travailleurs.



Les échanges avec l’Institut péruvien des politiques publiques ont ouvert des perspectives de coopération en matière de recherche et d’élaboration des politiques publiques.



Hoang Phuc Lam a réaffirmé que le PCV accordait toujours de l’importance au développement de ses relations avec les partis et organisations politiques et sociales péruviens. Il a appelé à poursuivre les échanges de délégations, à élargir la coopération dans la formation des cadres et à multiplier les initiatives favorisant les échanges entre les populations.



Enfin, la délégation s’est informée des activités de Bitel au Pérou et de sa contribution au développement des infrastructures de télécommunications, à la transformation numérique et au renforcement des liens économiques entre les deux pays. -VNA