Politique

Les consulats de pays asiatiques participent au "Voyage de l'amitié - Ville portant le nom du Président Hô Chi Minh"

Des représentants des consulats généraux de pays asiatiques à Hô Chi Minh-Ville ont participé au programme "Voyage de l'amitié - Ville portant le nom du Président Hô Chi Minh" dans la zone spéciale de Côn Dao les 15 et 16 octobre. 

Des dirigeants de l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville plantent des arbres dans le « Jardin de l'Amitié » de la zone économique spéciale de Con Dao. Photo : VNA
Des dirigeants de l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville plantent des arbres dans le « Jardin de l'Amitié » de la zone économique spéciale de Con Dao. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les 15 et 16 octobre, l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville a organisé le programme "Voyage de l'amitié - Ville portant le nom du Président Hô Chi Minh" dans la zone spéciale de Côn Dao, avec la participation de représentants des consulats généraux de pays asiatiques à Hô Chi Minh-Ville, célébrant le 50e anniversaire de l’attribution officielle du nom du Président Hô Chi Minh à l’ancienne Saïgon-Gia Dinh (1976-2026) et le succès du 7e Congrès de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, mandat 2026-2031.

Ce programme comprend des activités variées visant à renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié entre le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville, l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, ses membres et les représentations diplomatiques, tout en présentant les valeurs historiques et culturelles nationales et en diffusant un message de paix, d'amitié et de coopération.

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Des délégués posent pour une photo commémorative. Photo : VNA

​La délégation, composée de responsables municipaux, de représentants de l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville et de ses membres, ainsi que de diplomates de pays asiatiques, a rendu hommage au défunt secrétaire général du Parti, Lê Hông Phong, et aux héros tombés pour la patrie dans les cimetières de Hàng Duong et Hàng Keo.

Elle a également visité le site historique de la prison de Côn Dao. Lors de la séance de travail avec les autorités de la zone spéciale de Côn Dao, les diplomates ont écouté une présentation sur le potentiel socio-économique local et ont échangé sur la promotion de la coopération. La délégation a par ailleurs procédé à la plantation d’arbres, inauguré un "Jardin de l’amitié", remis des bourses à des élèves locaux et visité le parc national de Côn Dao.

Selon Pham Minh Tuan, vice-président du Comité municipal du Front de la Patrie, ce voyage offre aux représentations diplomatiques, aux organisations d'amitié et aux organismes centraux et locaux du Sud une occasion de se rencontrer, d'échanger et de renforcer leur confiance mutuelle. Le choix de Côn Dao revêt une importance particulière, cette terre alliant une histoire glorieuse à un patrimoine culturel et à un environnement naturel exceptionnels.

Ces activités permettent aux participants de mieux comprendre la valeur de la paix, condition essentielle pour instaurer la confiance et promouvoir un développement durable. Elles contribuent également à sensibiliser à la protection de l'environnement face au changement climatique. Dans cette perspective, il importe d'élargir les programmes de coordination entre les organismes diplomatiques et les organisations d'amitié afin de favoriser le développement durable de la ville.

Partageant ses impressions, Sourabh Kemparaju, consul général adjoint d'Inde à Hô Chi Minh-Ville, a salué cette initiative d'échanges entre les peuples, qui permet de mieux comprendre les sacrifices héroïques des jeunes générations dans la lutte du Vietnam pour son indépendance nationale. Les similitudes entre les luttes révolutionnaires de l'Inde et du Vietnam, ainsi que les sacrifices consentis par les générations précédentes, soulignent davantage encore la valeur de la paix actuelle.

​Les organisateurs ont exprimé l’espoir que ce parcours permettrait aux représentants diplomatiques d’approfondir leur connaissance de l’histoire, de la culture et du patrimoine naturel du Vietnam, ainsi que de mieux comprendre l’aspiration du peuple vietnamien à l’indépendance et son attachement à la paix. -VNA

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