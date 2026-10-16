Politique

Le leader Tô Lâm appelle à traduire les résolutions du Parti en résultats concrets

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé à renforcer la responsabilité des dirigeants, à lever les obstacles au développement et à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des décisions du Parti, lors d’une conférence nationale organisée le 16 octobre à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm prend la parole. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm prend la parole. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) ont organisé, le 16 octobre à Hanoï, une conférence consacrée à l’étude et à la mise en œuvre des résolutions du 4e Plénum du Comité central du PCV du 14e mandat. La conférence s’est déroulée en présentiel et en ligne, avec plus de 40 000 points de connexion à travers le pays. Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm y a participé et prononcé un discours d’orientation.

Les participants ont étudié plusieurs thèmes, notamment le renforcement de la construction et de la rectification du Parti et du système politique, le renouvellement des méthodes de direction du Parti, la réforme du travail du personnel, les règles encadrant les activités d’investissement et commerciales des membres du Parti, ainsi que les mesures visant à attirer et à valoriser les talents dans les secteurs stratégiques. La situation socio-économique et l’exécution du budget de l’État en 2026 ainsi que les orientations pour 2027, figuraient également au programme.

Dans son intervention, le dirigeant Tô Lâm a souligné que les orientations politiques devaient se traduire par des capacités réelles de développement, mesurables à travers l’efficacité du fonctionnement de l’appareil politique, la compétitivité de l’économie et l’amélioration des conditions de vie de la population.
Il a appelé les organisations du Parti et leurs membres à examiner les raisons pour lesquelles certaines politiques pertinentes ne produisaient pas les résultats attendus. Les retards, la mobilisation insuffisante des ressources et le manque de responsabilité doivent conduire à revoir les méthodes de direction, la qualité des conseils, l’affectation des cadres et l’organisation de l’exécution des tâches.

Le dirigeant a insisté sur la nécessité d’évaluer régulièrement les cadres en fonction de leurs compétences, de leur intégrité, de leur réputation et de leurs contributions concrètes. Les responsables qui ne répondent pas aux exigences de leur poste doivent pouvoir être réaffectés ou remplacés conformément aux règles, sans qu’il soit nécessaire d’attendre une sanction disciplinaire. Il a également appelé à prévenir le favoritisme, les interventions irrégulières et les conflits d’intérêts dans la gestion du personnel. Le développement des talents nationaux doit s’accompagner d’une coopération accrue avec les intellectuels vietnamiens à l’étranger et les experts internationaux.

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La conférence consacrée à l’étude et à la mise en œuvre des résolutions du 4e Plénum du Comité central du PCV du 14e mandat. Photo : VNA



Sur le plan économique, Tô Lâm a appelé à éliminer les chevauchements entre les politiques publiques, à clarifier les responsabilités et à définir, pour chaque programme d’action, des objectifs précis, des échéances claires et des moyens adaptés. Il a souligné que la décentralisation devait s’accompagner de pouvoirs de décision effectifs. Les politiques publiques et les textes juridiques doivent avant tout faciliter les activités des citoyens et des entreprises, plutôt que les entraver par une multiplication des procédures administratives.

Il a également appelé à mobiliser plus efficacement les ressources disponibles, à accélérer le décaissement des investissements publics tout en garantissant la qualité des projets et à traiter les projets en suspens qui entraînent des pertes. Les investissements étrangers doivent favoriser la participation des entreprises nationales et le transfert de technologies afin de renforcer progressivement l’autonomie de l’économie.

Le Vietnam vise une croissance du produit intérieur brut (PIB) d’au moins 10 % en 2027. Selon Tô Lâm, cet objectif exige que chaque secteur et chaque localité présente des plans réalistes précisant les ressources nécessaires, les capacités de production supplémentaires, les obstacles à lever et les organismes responsables. La planification budgétaire doit également tenir compte de l’efficacité des dépenses, de la discipline financière et des besoins des régions défavorisées.

Enfin, il a souligné l’importance du contrôle du pouvoir, de l’inspection et de la supervision ainsi que de la participation de la population à l’évaluation des politiques. À l’issue de la conférence, les organisations du Parti à tous les niveaux devront élaborer rapidement leurs programmes d’action et mettre en œuvre les mesures relevant de leurs compétences. Les organes centraux sont, quant à eux, appelés à mieux accompagner les localités dans la résolution des difficultés. -VNA

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