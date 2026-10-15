Politique

Coopération Vietnam-Bulgarie : la recherche et les technologies agricoles au cœur des échanges

Le Vietnam et la Bulgarie entendent renforcer leur coopération dans la formation, la recherche scientifique et le transfert de technologies agricoles. Le 13 octobre, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a rencontré les dirigeants de l’Université agronomique de Plovdiv et visité une entreprise agricole biologique employant des travailleurs vietnamiens.

L’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a rencontré les dirigeants de l’Université agronomique de Plovdiv afin de renforcer la coopération bilatérale dans la formation, la recherche scientifique et le transfert de technologies agricoles. Photo: VNA
L’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a rencontré les dirigeants de l’Université agronomique de Plovdiv afin de renforcer la coopération bilatérale dans la formation, la recherche scientifique et le transfert de technologies agricoles. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 13 octobre, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a rencontré les dirigeants de l’Université agronomique de Plovdiv afin de renforcer la coopération bilatérale dans la formation, la recherche scientifique et le transfert de technologies agricoles. Elle a également visité le site de production biologique Gimel Organic, à Pazardzhik, où elle a rencontré des travailleurs vietnamiens.

Lors de sa rencontre avec la professeure et docteure Boryana Ivanova, rectrice de l’Université agronomique de Plovdiv, l’ambassadrice a échangé sur les mesures visant à renforcer la coopération dans l’éducation, la formation et la recherche scientifique. Elle a souligné l’importance de ces domaines dans les relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays, qui ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en octobre 2025.

L’ambassadrice a proposé d’accélérer la mise en œuvre du protocole d’accord signé en 2023 entre l’Université agronomique de Plovdiv et l’Académie vietnamienne d’agriculture, d’en évaluer les résultats, de définir les priorités et de sélectionner des activités réalisables à partir de 2027. Elle a également appelé à renforcer les liens entre universités, instituts de recherche et entreprises afin de rapprocher la recherche des besoins de la production et de favoriser le transfert de technologies.

De son côté, la rectrice Boryana Ivanova a affirmé que son établissement accordait une grande importance à la coopération avec le Vietnam et était prêt à partager son expérience, à développer les échanges d’expertise et à explorer les possibilités de recherche conjointe et de transfert de technologies.

vnanet_potal-thuc-day-hop-tac-nghien-cuu-dao-tao-nong-nghiep-viet-nam-bulgaria-9088431.jpg
L’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet (droite), a rencontré les dirigeants de l’Université agronomique de Plovdiv afin de renforcer la coopération bilatérale dans la formation, la recherche scientifique et le transfert de technologies agricoles. Photo: VNA

Les deux parties ont identifié plusieurs domaines de coopération potentiels, notamment la sélection de variétés végétales adaptées au changement climatique, le développement des plantes aromatiques et médicinales, les hautes technologies, les technologies de serre et la transformation après récolte. Les activités envisagées comprennent les échanges d’enseignants, d’étudiants et de doctorants, les conférences scientifiques, les formations de courte durée et les projets de recherche conjoints.

Elles sont convenues de maintenir les contacts entre leurs services spécialisés, de poursuivre la mise en œuvre du protocole d’accord et d’explorer de nouvelles possibilités de coopération répondant aux atouts et aux besoins de chaque pays.

Le même jour, à Pazardzhik, l’ambassadrice a visité Gimel Organic, entreprise spécialisée dans la production et le conditionnement de produits agricoles biologiques, notamment des concombres, des tomates, des légumes et des salades destinés à plusieurs marchés européens.

Selon l’entreprise, le site emploie actuellement 35 travailleurs vietnamiens et prévoit d’en recruter davantage. L’ambassadrice s’est informée de leurs conditions de travail et de vie, de leur rémunération et des difficultés éventuelles. Plusieurs travailleurs se sont déclarés satisfaits de leur emploi et de leurs conditions de vie.

Elle les a encouragés à respecter la législation locale, leurs contrats de travail et les règles de sécurité, tout en rappelant que l’ambassade restait disponible pour protéger leurs droits et intérêts légitimes. Elle a également demandé à la direction de garantir de bonnes conditions de travail et de vie et de maintenir sa coopération avec l’ambassade.

Cette visite contribue au renforcement de la coopération entre le Vietnam et la Bulgarie dans la formation, la recherche scientifique et l’agriculture, tout en témoignant de l’attention portée par l’ambassade à la communauté vietnamienne dans le pays. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Bulgarie #technologies agricoles
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Célébration du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam à Sofia. Photo: VNA

Le Vietnam et la Bulgarie s’emploient à concrétiser leur partenariat stratégique

S’exprimant lors de la célébration du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2026) récemment tenue à Sofia, à l’initiative de l’ambassade du Vietnam en Bulgarie, en présence de plus de 350 invités, la diplomate Nguyen Thi Minh Nguyet a affirmé que la Bulgarie occupait une place particulière dans le parcours de développement du Vietnam.

Séance de travail entre des responsables de l'Université de médecine de Hanoï et l'Université de médecine de Sofia. Photo: VNA

Le Vietnam et la Bulgarie elargissent leur cooperation dans la formation, la recherche medicale et la pharmacie

L'Université de médecine de Hanoï et l'Université de médecine de Sofia ont signé un protocole d'accord de coopération. L'accord a été paraphé par le Professeur-Docteur Nguyen Huu Tu et le Professeur Boycho Landjov, recteur de l'Université de Médecine de Sofia, établissant un cadre de coopération à long terme dans la formation, la recherche scientifique et les échanges académiques.

Voir plus

Des délégués du 2e Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam devant le monument du Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

Le 2e Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam s’ouvre à Saint-Pétersbourg

Cet événement marque une nouvelle étape dans le renforcement de l’amitié et de la coopération globale entre les deux pays. La cérémonie d’ouverture a réuni environ 150 délégués, parmi lesquels des représentants du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg et de l'arrondissement de Vyborgsky, ainsi que des scientifiques, des experts, des représentants d’entreprises et des habitants de la ville.

En marge du Forum, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang rencontre Michael Bloomberg, fondateur de Bloomberg. Photo: VNA

Le Vietnam apporte des contributions importantes au Bloomberg New Economy Forum 2026 en Inde

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a souligné la nécessité de renforcer un système commercial multilatéral ouvert et inclusif, tout en mettant en avant les perspectives économiques du Vietnam et son rôle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, lors du Bloomberg New Economy Forum 2026, tenu les 13 et 14 octobre à New Delhi, en Inde.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Photo: VNA

Le Vietnam accorde la plus haute priorité à ses relations avec le Laos

Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé que le Vietnam accordait la plus haute priorité à ses relations avec le Laos et appelé à approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines, lors de sa rencontre avec Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, le 14 octobre à Hanoï.

Le secrétaire général du PCV et président de la République To Lam (droite) et le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense Khamlieng Outhakaysone. Photo: VNA

Le secrétaire général et président To Lam reçoit le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a réaffirmé la priorité accordée par le Vietnam au renforcement de ses relations avec le Laos, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, Khamlieng Outhakaysone, le 14 octobre à Hanoï.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le maire de Hambourg Peter Tschentscher. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le maire de Hambourg

Lors de sa rencontre avec le premier maire de Hambourg, Peter Tschentscher, le 14 octobre à Hanoï, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a appelé à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des ports maritimes, de la logistique, des énergies renouvelables, des sciences et technologies et de la formation, afin de donner un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam-Allemagne.

Le chef du Bureau central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Hai Ninh (droite), accueille Vilay Lakhamphong, secrétaire permanent du Comité central du PPRL, à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo : VNA

Le permanent du Secrétariat du PPRL arrive à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam

La visite officielle au Vietnam du permanent du Secrétariat du PPRL constitue le fondement du développement continu des relations Vietnam-Laos, répondant aux impératifs de développement de chaque pays dans cette nouvelle ère, tout en servant les intérêts concrets des deux peuples et en contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région. 

Lors de la sixième cérémonie des Golden Brand Awards 2026. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville met à l'honneur les 50 meilleures marques pour 2026

– Le Département de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville et le journal en ligne ‘’Tuoi Tre’’ ont remis, le 13 octobre, la sixième édition des prix « Golden Brand » (Marque d'Or) 2026, récompensant 50 entreprises et organisations pour leurs réalisations en matière de développement de marque, d'innovation.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, visite l’auditorium du Secrétariat central sur le site révolutionnaire de Zaoyuan. Photo: VNA

Le législateur suprême vietnamien visite des sites révolutionnaires dans le Shaanxi

Au site révolutionnaire de Zaoyuan, dans la ville de Yan’an, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a visité un lieu lié aux activités du président Hô Chi Minh en Chine. Ce site revêt une importance particulière tant pour le Vietnam que pour la Chine, reflétant les liens historiques unissant Hô Chi Minh à des générations de dirigeants révolutionnaires chinois.

Des étudiants présentent leurs produits technologiques lors du Festival des sciences, des technologies, de l'entrepreneuriat et de l'innovation de l'Université des sciences et technologies de Dà Nang en 2026. Photo : VNA

Innovation : le gouvernement lance un plan pour attirer experts et jeunes talents

Le décret n°386/2026/ND-CP du 12 octobre détaille les leviers pour attirer les experts, stimuler la jeunesse talentueuse et porter les initiatives de rupture. Il encadre également les conditions d’accès et d'exploitation des données, en structurant les mécanismes de financement et de capital-risque et en soutenant l’économie de la donnée.