Coopération Vietnam-Bulgarie : la recherche et les technologies agricoles au cœur des échanges

Hanoï (VNA) – Le 13 octobre, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a rencontré les dirigeants de l’Université agronomique de Plovdiv afin de renforcer la coopération bilatérale dans la formation, la recherche scientifique et le transfert de technologies agricoles. Elle a également visité le site de production biologique Gimel Organic, à Pazardzhik, où elle a rencontré des travailleurs vietnamiens.

Lors de sa rencontre avec la professeure et docteure Boryana Ivanova, rectrice de l’Université agronomique de Plovdiv, l’ambassadrice a échangé sur les mesures visant à renforcer la coopération dans l’éducation, la formation et la recherche scientifique. Elle a souligné l’importance de ces domaines dans les relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays, qui ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en octobre 2025.

L’ambassadrice a proposé d’accélérer la mise en œuvre du protocole d’accord signé en 2023 entre l’Université agronomique de Plovdiv et l’Académie vietnamienne d’agriculture, d’en évaluer les résultats, de définir les priorités et de sélectionner des activités réalisables à partir de 2027. Elle a également appelé à renforcer les liens entre universités, instituts de recherche et entreprises afin de rapprocher la recherche des besoins de la production et de favoriser le transfert de technologies.

De son côté, la rectrice Boryana Ivanova a affirmé que son établissement accordait une grande importance à la coopération avec le Vietnam et était prêt à partager son expérience, à développer les échanges d’expertise et à explorer les possibilités de recherche conjointe et de transfert de technologies.

L’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet (droite), a rencontré les dirigeants de l’Université agronomique de Plovdiv afin de renforcer la coopération bilatérale dans la formation, la recherche scientifique et le transfert de technologies agricoles. Photo: VNA

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Les deux parties ont identifié plusieurs domaines de coopération potentiels, notamment la sélection de variétés végétales adaptées au changement climatique, le développement des plantes aromatiques et médicinales, les hautes technologies, les technologies de serre et la transformation après récolte. Les activités envisagées comprennent les échanges d’enseignants, d’étudiants et de doctorants, les conférences scientifiques, les formations de courte durée et les projets de recherche conjoints.

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Elles sont convenues de maintenir les contacts entre leurs services spécialisés, de poursuivre la mise en œuvre du protocole d’accord et d’explorer de nouvelles possibilités de coopération répondant aux atouts et aux besoins de chaque pays.

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Le même jour, à Pazardzhik, l’ambassadrice a visité Gimel Organic, entreprise spécialisée dans la production et le conditionnement de produits agricoles biologiques, notamment des concombres, des tomates, des légumes et des salades destinés à plusieurs marchés européens.

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Selon l’entreprise, le site emploie actuellement 35 travailleurs vietnamiens et prévoit d’en recruter davantage. L’ambassadrice s’est informée de leurs conditions de travail et de vie, de leur rémunération et des difficultés éventuelles. Plusieurs travailleurs se sont déclarés satisfaits de leur emploi et de leurs conditions de vie.

Elle les a encouragés à respecter la législation locale, leurs contrats de travail et les règles de sécurité, tout en rappelant que l’ambassade restait disponible pour protéger leurs droits et intérêts légitimes. Elle a également demandé à la direction de garantir de bonnes conditions de travail et de vie et de maintenir sa coopération avec l’ambassade.

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Cette visite contribue au renforcement de la coopération entre le Vietnam et la Bulgarie dans la formation, la recherche scientifique et l’agriculture, tout en témoignant de l’attention portée par l’ambassade à la communauté vietnamienne dans le pays. -VNA

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