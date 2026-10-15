Le Vietnam apporte des contributions importantes au Bloomberg New Economy Forum 2026 en Inde

New Delhi (VNA) - La 8e édition du Bloomberg New Economy Forum (NEF) s’est tenue les 13 et 14 octobre à New Delhi, en Inde, sur le thème "Un monde en mutation : façonner les nouveaux leviers du pouvoir". Le Premier ministre indien Narendra Modi a participé à la cérémonie d’ouverture et prononcé le discours inaugural.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New Delhi, le forum a réuni plus de 500 responsables gouvernementaux, dirigeants d’entreprises, investisseurs, fondateurs de start-up technologiques et experts de premier plan. La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, y a participé activement, contribuant aux discussions et prenant part à plusieurs rencontres importantes.

Les débats ont porté sur la situation géopolitique, les risques et les opportunités dans un contexte d’incertitude, ainsi que sur les leviers qui façonnent l’avenir de l’économie mondiale, notamment les technologies, l’énergie, les minerais critiques et les systèmes de paiement internationaux. Les participants ont souligné le rôle croissant de l’intelligence artificielle (IA) et du commerce des services dans la croissance mondiale. Face à la multiplication des incertitudes, ils ont appelé les économies à renforcer leur capacité d’adaptation, leur autonomie stratégique et leurs partenariats de confiance. Les représentants du secteur privé ont également évoqué la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement, tout en réaffirmant leur engagement en faveur des investissements à long terme.

Dans le cadre du forum, Nguyen Minh Hang a participé à une réunion de travail de haut niveau organisée autour d’un petit-déjeuner, avant de prendre la parole lors d’une table ronde consacrée à l’avenir du commerce, des chaînes d’approvisionnement et des investissements mondiaux. Coprésidée par le ministre indien du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, et l’ancienne secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, cette table ronde a notamment réuni Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg, le vice-Premier ministre singapourien Gan Kim Yong, ainsi que des responsables et dirigeants de grands groupes internationaux.

Les échanges ont porté sur les effets des droits de douane et des barrières non tarifaires, la réorientation des flux commerciaux, la diversification des chaînes d’approvisionnement, l’imprévisibilité des politiques commerciales et les pressions exercées sur le système commercial fondé sur des règles.

Nguyen Minh Hang a estimé que la concurrence géopolitique influençait de plus en plus le commerce, les investissements et les chaînes d’approvisionnement, désormais considérés comme des leviers stratégiques de sécurité économique. Elle a réaffirmé le soutien du Vietnam à un système commercial multilatéral ouvert et fondé sur des règles, soulignant que la diversification des chaînes d’approvisionnement et l’évolution des règles commerciales mondiales devaient rester inclusives et profiter à tous les pays, en particulier aux pays en développement.

Vue d’ensemble de la table ronde des ministres du Commerce et des directeurs généraux d’entreprise. Photo: VNA

Elle a indiqué que le PIB vietnamien avait progressé de plus de 9 % au cours des neuf premiers mois de 2026, que le commerce extérieur avait atteint près de 890 milliards de dollars et que les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés dépassaient 50 milliards de dollars, en hausse de plus de 75 % sur un an. Le Vietnam entend désormais privilégier des IDE de meilleure qualité, favorisant le transfert de technologies, la valeur ajoutée locale et les liens entre entreprises nationales et entreprises à capitaux étrangers. Il renforce également le contrôle de l’origine des marchandises afin de lutter contre la fraude et le transbordement illégal.

En marge du forum, la vice-ministre a rencontré des responsables indiens et régionaux ainsi que des dirigeants d’entreprises afin d’explorer de nouvelles perspectives de coopération et d’investissement au Vietnam. Lors de ses échanges avec Michael Bloomberg et les responsables du groupe Bloomberg, elle a également évoqué les moyens de renforcer leur coopération, notamment pour promouvoir l’image du Vietnam et son environnement d’investissement à l’approche de l’APEC 2027. Bloomberg a salué les perspectives économiques du Vietnam et s’est engagé à coordonner étroitement les activités de communication liées à cet événement. -VNA