Politique

Le Vietnam apporte des contributions importantes au Bloomberg New Economy Forum 2026 en Inde

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a souligné la nécessité de renforcer un système commercial multilatéral ouvert et inclusif, tout en mettant en avant les perspectives économiques du Vietnam et son rôle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, lors du Bloomberg New Economy Forum 2026, tenu les 13 et 14 octobre à New Delhi, en Inde.

En marge du Forum, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang rencontre Michael Bloomberg, fondateur de Bloomberg. Photo: VNA
En marge du Forum, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang rencontre Michael Bloomberg, fondateur de Bloomberg. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - La 8e édition du Bloomberg New Economy Forum (NEF) s’est tenue les 13 et 14 octobre à New Delhi, en Inde, sur le thème "Un monde en mutation : façonner les nouveaux leviers du pouvoir". Le Premier ministre indien Narendra Modi a participé à la cérémonie d’ouverture et prononcé le discours inaugural.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New Delhi, le forum a réuni plus de 500 responsables gouvernementaux, dirigeants d’entreprises, investisseurs, fondateurs de start-up technologiques et experts de premier plan. La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, y a participé activement, contribuant aux discussions et prenant part à plusieurs rencontres importantes.

Les débats ont porté sur la situation géopolitique, les risques et les opportunités dans un contexte d’incertitude, ainsi que sur les leviers qui façonnent l’avenir de l’économie mondiale, notamment les technologies, l’énergie, les minerais critiques et les systèmes de paiement internationaux. Les participants ont souligné le rôle croissant de l’intelligence artificielle (IA) et du commerce des services dans la croissance mondiale. Face à la multiplication des incertitudes, ils ont appelé les économies à renforcer leur capacité d’adaptation, leur autonomie stratégique et leurs partenariats de confiance. Les représentants du secteur privé ont également évoqué la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement, tout en réaffirmant leur engagement en faveur des investissements à long terme.

Dans le cadre du forum, Nguyen Minh Hang a participé à une réunion de travail de haut niveau organisée autour d’un petit-déjeuner, avant de prendre la parole lors d’une table ronde consacrée à l’avenir du commerce, des chaînes d’approvisionnement et des investissements mondiaux. Coprésidée par le ministre indien du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, et l’ancienne secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, cette table ronde a notamment réuni Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg, le vice-Premier ministre singapourien Gan Kim Yong, ainsi que des responsables et dirigeants de grands groupes internationaux.

Les échanges ont porté sur les effets des droits de douane et des barrières non tarifaires, la réorientation des flux commerciaux, la diversification des chaînes d’approvisionnement, l’imprévisibilité des politiques commerciales et les pressions exercées sur le système commercial fondé sur des règles.

Nguyen Minh Hang a estimé que la concurrence géopolitique influençait de plus en plus le commerce, les investissements et les chaînes d’approvisionnement, désormais considérés comme des leviers stratégiques de sécurité économique. Elle a réaffirmé le soutien du Vietnam à un système commercial multilatéral ouvert et fondé sur des règles, soulignant que la diversification des chaînes d’approvisionnement et l’évolution des règles commerciales mondiales devaient rester inclusives et profiter à tous les pays, en particulier aux pays en développement.

vnanet-inde.jpg
Vue d’ensemble de la table ronde des ministres du Commerce et des directeurs généraux d’entreprise. Photo: VNA

Elle a indiqué que le PIB vietnamien avait progressé de plus de 9 % au cours des neuf premiers mois de 2026, que le commerce extérieur avait atteint près de 890 milliards de dollars et que les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés dépassaient 50 milliards de dollars, en hausse de plus de 75 % sur un an. Le Vietnam entend désormais privilégier des IDE de meilleure qualité, favorisant le transfert de technologies, la valeur ajoutée locale et les liens entre entreprises nationales et entreprises à capitaux étrangers. Il renforce également le contrôle de l’origine des marchandises afin de lutter contre la fraude et le transbordement illégal.

En marge du forum, la vice-ministre a rencontré des responsables indiens et régionaux ainsi que des dirigeants d’entreprises afin d’explorer de nouvelles perspectives de coopération et d’investissement au Vietnam. Lors de ses échanges avec Michael Bloomberg et les responsables du groupe Bloomberg, elle a également évoqué les moyens de renforcer leur coopération, notamment pour promouvoir l’image du Vietnam et son environnement d’investissement à l’approche de l’APEC 2027. Bloomberg a salué les perspectives économiques du Vietnam et s’est engagé à coordonner étroitement les activités de communication liées à cet événement. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Bloomberg #New Economy Forum #Vietnam #Nguyen Minh Hang #vice-ministre #Affaires étrangères
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam répond à une interview de Bloomberg. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam évoque les priorités du Vietnam dans une interview à Bloomberg TV

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam a présenté, dans une interview à Bloomberg TV, les priorités de la politique étrangère du Vietnam, l’évolution de ses relations avec les États-Unis et les orientations visant à soutenir une croissance économique de plus de 10 % par an pour la période 2026-2030.

La réunion entre le vice-ministre vietnamien des Finances, Tran Quoc Phuong, et Bing Li, président de Bloomberg pour la région Asie-Pacifique. Photo: tapchikinhtetaichinh.vn

Le Vietnam renforce sa coopération avec Bloomberg pour développer son marché financier

Le ministère vietnamien des Finances et Bloomberg ont convenu de renforcer leur coopération dans le développement du marché financier du Vietnam, l’attraction des investisseurs internationaux et la préparation des activités financières dans le cadre de l’APEC 2027, alors que le pays accélère la mise en place du Centre financier international du Vietnam.

Voir plus

Des délégués du 2e Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam devant le monument du Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

Le 2e Forum de diplomatie populaire Russie-Vietnam s’ouvre à Saint-Pétersbourg

Cet événement marque une nouvelle étape dans le renforcement de l’amitié et de la coopération globale entre les deux pays. La cérémonie d’ouverture a réuni environ 150 délégués, parmi lesquels des représentants du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg et de l'arrondissement de Vyborgsky, ainsi que des scientifiques, des experts, des représentants d’entreprises et des habitants de la ville.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Photo: VNA

Le Vietnam accorde la plus haute priorité à ses relations avec le Laos

Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé que le Vietnam accordait la plus haute priorité à ses relations avec le Laos et appelé à approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines, lors de sa rencontre avec Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, le 14 octobre à Hanoï.

Le secrétaire général du PCV et président de la République To Lam (droite) et le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense Khamlieng Outhakaysone. Photo: VNA

Le secrétaire général et président To Lam reçoit le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a réaffirmé la priorité accordée par le Vietnam au renforcement de ses relations avec le Laos, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, Khamlieng Outhakaysone, le 14 octobre à Hanoï.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le maire de Hambourg Peter Tschentscher. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le maire de Hambourg

Lors de sa rencontre avec le premier maire de Hambourg, Peter Tschentscher, le 14 octobre à Hanoï, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a appelé à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des ports maritimes, de la logistique, des énergies renouvelables, des sciences et technologies et de la formation, afin de donner un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam-Allemagne.

Le chef du Bureau central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Hai Ninh (droite), accueille Vilay Lakhamphong, secrétaire permanent du Comité central du PPRL, à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo : VNA

Le permanent du Secrétariat du PPRL arrive à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam

La visite officielle au Vietnam du permanent du Secrétariat du PPRL constitue le fondement du développement continu des relations Vietnam-Laos, répondant aux impératifs de développement de chaque pays dans cette nouvelle ère, tout en servant les intérêts concrets des deux peuples et en contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région. 

Lors de la sixième cérémonie des Golden Brand Awards 2026. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville met à l'honneur les 50 meilleures marques pour 2026

– Le Département de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville et le journal en ligne ‘’Tuoi Tre’’ ont remis, le 13 octobre, la sixième édition des prix « Golden Brand » (Marque d'Or) 2026, récompensant 50 entreprises et organisations pour leurs réalisations en matière de développement de marque, d'innovation.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, visite l’auditorium du Secrétariat central sur le site révolutionnaire de Zaoyuan. Photo: VNA

Le législateur suprême vietnamien visite des sites révolutionnaires dans le Shaanxi

Au site révolutionnaire de Zaoyuan, dans la ville de Yan’an, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a visité un lieu lié aux activités du président Hô Chi Minh en Chine. Ce site revêt une importance particulière tant pour le Vietnam que pour la Chine, reflétant les liens historiques unissant Hô Chi Minh à des générations de dirigeants révolutionnaires chinois.

Des étudiants présentent leurs produits technologiques lors du Festival des sciences, des technologies, de l'entrepreneuriat et de l'innovation de l'Université des sciences et technologies de Dà Nang en 2026. Photo : VNA

Innovation : le gouvernement lance un plan pour attirer experts et jeunes talents

Le décret n°386/2026/ND-CP du 12 octobre détaille les leviers pour attirer les experts, stimuler la jeunesse talentueuse et porter les initiatives de rupture. Il encadre également les conditions d’accès et d'exploitation des données, en structurant les mécanismes de financement et de capital-risque et en soutenant l’économie de la donnée.