Les IDE et l'investissement public stimulent la croissance de Hô Chi Minh-Ville

L'économie de Hô Chi Minh-Ville a progressé de 9,86 % au troisième trimestre de cette année, portant la croissance sur neuf mois à 9,06 %. Les investissements directs étrangers, les services et l'investissement public sont les principaux moteurs de cette performance, soutenant les efforts de la ville pour maintenir cette dynamique au cours du dernier trimestre.

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L'investissement social total a atteint 541 600 milliards de dongs (environ 20,8 milliards de dollars) au cours des neuf premiers mois, soit une hausse de 17,3 %. Le montant des investissements directs étrangers enregistrés a dépassé 17,2 milliards de dollars, surpassant l'objectif de 11 milliards de dollars fixé pour l'ensemble de l'année 2026 ; des projets majeurs dans des secteurs prioritaires — tels que les infrastructures portuaires, la logistique et la haute technologie — devraient accroître la capacité de production et soutenir la croissance future.

Quach Ngoc Tuan, directeur adjoint du Service des finances de Hô Chi Minh-Ville :

« Au cours des neuf premiers mois de l'année, Hô Chi Minh-Ville a attiré plus de 17,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers enregistrés. Ces projets couvrent divers secteurs, en mettant l'accent sur les domaines que la ville encourage, tels que les infrastructures portuaires, la logistique, la haute technologie, ainsi que l'éducation et la formation. La ville passe progressivement d'une stratégie d'attraction des investissements directs étrangers fondée sur le volume de capital enregistré à une approche visant à attirer des investissements étrangers de meilleure qualité. »

Outre l'investissement, le secteur des services contribue à soutenir la croissance économique de la ville. Le commerce, la finance, la logistique, le tourisme et les services liés à la production ont poursuivi leur expansion. Sur les neuf premiers mois, l'encours des crédits dans la ville a été estimé à 5,8 quadrillions de dongs (plus de 223 milliards de dollars), soit une augmentation de plus de 11 % par rapport à la fin de 2025 et de plus de 18 % en glissement annuel. Les prêts se sont concentrés sur les activités de production et commerciales, les exportations ainsi que les petites et moyennes entreprises.

Au cours des neuf premiers mois, Hô Chi Minh-Ville a décaissé 75,5 % des fonds d'investissement public alloués, soit le taux le plus élevé enregistré ces dernières années. La mise en œuvre de nombreux projets de transport, de logistique et d'infrastructures urbaines s'accélère. La ville continue de lever les obstacles qui freinaient depuis longtemps certains projets et de débloquer des ressources foncières et financières, créant ainsi davantage d'opportunités pour réaffecter ces ressources à des activités productives.

Le quatrième trimestre sera déterminant pour transformer les ressources disponibles en investissements, en production et en activités commerciales concrets. Le maintien des investissements publics, l'avancement des grands projets d'investissements directs étrangers et la résilience de la demande dans le secteur des services seront essentiels pour atteindre l'objectif de croissance à deux chiffres fixé par Hô Chi Minh-Ville pour 2026. -VNA