Phu Quoc renforce son réseau électrique en vue de l'APEC 2027

À l’approche de l’APEC 2027, Phu Quoc accélère la modernisation de son réseau électrique pour garantir un approvisionnement fiable et répondre à une demande croissante.

Hanoï (VNA) – En août 2026, le réseau électrique de Phu Quoc a connu une évolution importante, avec l'introduction d'un niveau de tension de 220 kV et la réalisation de deux lignes de 110 kV desservant le sud et le nord de l'île.

Représentant un investissement total de près de 2.165 milliards de dongs, ces trois ouvrages renforcent considérablement la capacité d'approvisionnement en électricité de Phu Quoc.

Achevés environ un an avant la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027, ces trois ouvrages laissent aux équipes davantage de temps pour effectuer les vérifications nécessaires, tester les installations et se préparer à d'éventuels incidents, afin d'assurer une alimentation électrique sûre et stable pendant l'événement. -VNA

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