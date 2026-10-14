Dao Viet Binh, celui qui fait vivre la céramique de Kim Lan

Depuis plus de 35 ans, l’artisan Dao Viet Binh œuvre à préserver et transmettre les savoir-faire ancestraux du village de potiers de Kim Lan, à Hanoï, tout en leur insufflant une nouvelle vitalité.

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Hanoï (VNA) – Dans les fours de Kim Lan, le feu façonne la céramique depuis des générations. Mais pour faire vivre cet artisanat ancestral, il faut aussi entretenir une autre flamme : celle de la passion. C’est cette passion qui anime Dao Viet Binh depuis plus de 35 ans, dans son engagement pour préserver et transmettre les savoir-faire de son village.

Autrefois menacé de disparition, le village de Kim Lan a retrouvé un nouveau souffle. Ses fours continuent de fonctionner, ses créations se diversifient et ses produits trouvent de nouveaux débouchés.

Cette renaissance est le fruit des efforts de plusieurs générations d’artisans. Parmi eux, Dao Viet Binh contribue à faire vivre un héritage ancestral, tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour les habitants du village. -VNA