Politique

La Commission centrale de contrôle relève des violations au sein de certaines organisations du Parti

Lors de cette session, la Commission a examiné plusieurs questions et rendu ses conclusions, notamment sur le rapport proposant des sanctions disciplinaires à l’encontre de membres du Parti ayant commis des violations au sein de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville.

La Commission centrale de contrôle relève des violations au sein de certaines organisations du Parti

Hanoï (VNA) – La Commission de contrôle du Comité central du Parti communiste du Vietnam a tenu sa 14e session le 14 octobre à Hanoï, sous la présidence de Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de ladite commission.

Lors de cette session, la Commission a examiné plusieurs questions et rendu ses conclusions, notamment sur le rapport proposant des sanctions disciplinaires à l’encontre de membres du Parti ayant commis des violations au sein de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville.

Elle a constaté que Su Ngoc Anh, ancien membre du Comité municipal du Parti, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti du Service municipal du Plan et de l’Investissement et ancien directeur adjoint de ce service, avait fait preuve d’une dégradation de sa pensée politique, de sa moralité et de son mode de vie. Il avait également enfreint les règles du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les dispositions relatives aux comportements interdits aux membres du Parti et au devoir d’exemplarité.

Ces violations ont entraîné des conséquences très graves et gravement porté atteinte à la réputation de l’organisation du Parti, ainsi qu’à celle de la localité et des organismes où il avait exercé ses fonctions. Elles justifient des sanctions disciplinaires à son encontre.

Par ailleurs, examinant les résultats de la surveillance de certaines organisations du Parti, la Commission centrale de contrôle a constaté que, malgré certains points positifs, la permanence du Comité du Parti du ministère des Finances présentait des violations et des lacunes dans la direction et la conduite des travaux, l’élaboration et la mise en œuvre du règlement de travail, l’application de la résolution du14e Congrès national du Parti et de certaines résolutions du Bureau politique, la gestion des projets financés par le budget de l’État, ainsi que la déclaration et la publication des informations relatives aux biens et aux revenus.

De même, la permanence du Comité du Parti de l’Audit d'État, à côté de ses points positifs, présente des défaillances dans l’application du règlement de travail, la gestion des cadres et du personnel, la mise en œuvre de certaines résolutions et dispositions du Bureau politique, ainsi que dans l’exécution des missions d’audit relevant de ses compétences. La déclaration et la publication des biens et des revenus ont également été concernées.

En conséquence, la Commission centrale de contrôle a demandé aux permanences des Comités du Parti du ministère des Finances et de l’Audit d'État, de procéder à une auto-évaluation rigoureuse, de tirer les enseignements nécessaires et d'élaborer un plan pour corriger rapidement les manquements relevés, puis d'en rendre compte.

Lors de la réunion, la Commission a également examiné d'autres sujets importants. -VNA

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