Politique

Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération de défense

Mardi après-midi le 13 octobre, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a présidé la cérémonie d'accueil officielle à Hanoï, avant de s'entretenir avec son homologue cambodgien.

Les deux ministres de la Défense passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam. Photo : VNA
Les deux ministres de la Défense passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre du plan de coopération entre les deux ministères vietnamiens et cambodgien de la Défense pour l'année 2026, le général Tea Seiha, vice-premier ministre et ministre cambodgien de la Défense, effectue une visite officielle au Vietnam du 12 au 15 octobre et participera à la réunion annuelle des ministres de la Défense et des exercices militaires conjoints entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Mardi après-midi le 13 octobre, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a présidé la cérémonie d'accueil officielle à Hanoï, avant de s'entretenir avec son homologue cambodgien.

Au cours de leur entretien, le général Phan Van Giang a souligné la dynamique positive des relations bilatérales depuis le début de l'année, portée par de nombreuses visites et rencontres qui ont orienté la coopération bilatérale et confirmé la priorité accordée au renforcement des liens de bon voisinage.

vnanet-giang-2.jpg
Entretien entre les deux ministères vietnamien et cambodgien de la Défense. Photo: VNA

Il a affirmé qu'avec le développement sans cesse des liens bilatéraux, la coopération en matière de défense demeurait l'un des piliers les plus importants et les plus concrets de la relation entre les deux nations. Il s'est félicité de l'exécution efficace du plan de coopération 2026, citant notamment l'intensification des échanges de délégations, la performance des mécanismes de dialogue, de consultation et d'échange, la formation des cadres, la protection des frontières ainsi que la mission humanitaire de recherche et de rapatriement des restes des volontaires vietnamiens tombés au Cambodge, l'industrie de la défense, la logistique, le soutien mutuel lors des forums multilatéraux.

Pour la période à venir, le ministre vietnamien a proposé aux deux ministères de mettre en oeuvre activement des contenus de coopération, notamment la consolidation de la confiance politique, la recherche et le rapatriement des restes des volontaires et experts vietnamiens, la formation des ressources humaines, les dialogues et les consultations, la coopération militaire, la gestion et la protection des frontières communes, le développement de l'industrie de défense et de la logistique, entre autres, tout en appelant à un soutien mutuel accru au sein des instances multilatérales et dans le cadre de la coopération trilatérale avec le Laos.

Le général Phan Van Giang a également appelé à protéger et à valoriser les monuments de l'amitié Vietnam-Cambodge.

Soulignant l'amitié traditionnelle de longue date entre les deux pays, le général Tea Seiha a, pour sa part, exprimé sa satisfaction devant les progrès constants de la coopération de défense. Il a souligné que cette visite constituait une opportunité majeure pour pérenniser l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre Hanoï et Phnom Penh.

Le ministre cambodgien a partagé la vision de son homologue sur la nécessité de poursuivre la mise en oeuvre des contenus convenus, tels que l'échange de délégations, la formation, la gestion des frontières maritimes et terrestres..., renforçant ainsi la position de la coopération en matière de défense comme l'un des piliers importants des relations bilatérales.

vnanet-giang-3890.jpg
Le général Phan Van Giang (droite) et le général Tea Seiha signent le plan de coopération de défense pour l'année 2027. Photo: VNA

Enfin, dans la perspective du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge en 2027, le général Phan Van Giang a suggéré une coordination étroite pour organiser des célébrations d'envergure au sein des ministères et des deux armées afin de promouvoir cet héritage auprès des jeunes générations.

L’entretien s'est achevée par la signature du plan de coopération de défense pour l'année 2027. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Cambodge #coopération de défense #réunion annuelle des ministres de la Défense
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

En présence des deux Premiers ministres vietnamien et cambodgien, les organismes et entreprises des deux pays ont échangé cinq documents de coopération. Photo : VNA

Le Vietnam et le Cambodge déterminés à porter leur coopération économique à un niveau supérieur

Le Vietnam et le Cambodge entendent exploiter davantage les complémentarités de leurs deux économies, renforcer la connectivité des infrastructures, de la logistique et des chaînes d’approvisionnement, et faciliter les investissements et les activités des entreprises des deux pays, avec pour objectif de porter prochainement leurs échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars.

Voir plus

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Le Vietnam condamne les attaques contre les infrastructures civiles en Arabie saoudite

Le Vietnam appelle les parties concernées à faire preuve de retenue, à respecter strictement le droit international, la Charte des Nations Unies et les résolutions pertinentes de l’ONU, à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des États, à reprendre les négociations et à créer des conditions favorables au dialogue en vue de régler les différends par des moyens pacifiques.

Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Doan Anh (gauche) et Ba Yin Chao Lu, président du Groupe d’amitié parlementaire Chine-Vietnam. Photo: VNA

Renforcer les relations entre les organes législatifs vietnamien et chinois

Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Doan Anh a rencontré à Pékin Ba Yin Chao Lu, président du Groupe d’amitié parlementaire Chine-Vietnam, afin de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs, de promouvoir les échanges d’expériences et de consolider les relations d’amitié entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (au centre) visitant le groupe CVTE dans la Zone de développement économique et technologique de Pékin. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale au cœur du pôle technologique de Pékin

L’Assemblée nationale du Vietnam est prête à écouter les propositions légitimes des entreprises et à continuer d’améliorer le cadre juridique afin de soutenir les activités efficaces et à long terme des entreprises étrangères au Vietnam, tout en garantissant le respect de la loi et en conciliant les intérêts de toutes les parties.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, en octobre 2026 à Pékin. Photo: VNA

Vietnam-Chine : vers un renforcement de la coopération parlementaire

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, ont convenu, le 12 octobre à Pékin, de renforcer les échanges législatifs et de promouvoir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines clés.

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu lors de sa rencontre avec les électeurs de Dà Nang, le 12 octobre. Photo : VNA

Un membre du Politburo appelle à bien mener des politiques sur l’essor durable de Dà Nang

La prochaine deuxième session de l’Assemblée nationale exigera de nouvelles innovations en matière d’élaboration des lois et d’amélioration du système juridique. Les lois ne doivent pas se limiter à une fonction de régulation ; elles doivent également favoriser le développement, lever les obstacles, libérer des ressources et protéger les droits et intérêts légitimes de la population.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (droite) reçoit Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans l’éducation et la culture

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre a salué les contributions de Takebe Tsutomu dans la promotion des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et le Japon, notamment dans les échanges culturels, les échanges entre peuples, la coopération décentralisée ainsi que dans la formation des ressources humaines à travers le projet de l'Université Vietnam - Japon.