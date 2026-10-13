Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération de défense

Hanoï (VNA) - Dans le cadre du plan de coopération entre les deux ministères vietnamiens et cambodgien de la Défense pour l'année 2026, le général Tea Seiha, vice-premier ministre et ministre cambodgien de la Défense, effectue une visite officielle au Vietnam du 12 au 15 octobre et participera à la réunion annuelle des ministres de la Défense et des exercices militaires conjoints entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Mardi après-midi le 13 octobre, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a présidé la cérémonie d'accueil officielle à Hanoï, avant de s'entretenir avec son homologue cambodgien.

Au cours de leur entretien, le général Phan Van Giang a souligné la dynamique positive des relations bilatérales depuis le début de l'année, portée par de nombreuses visites et rencontres qui ont orienté la coopération bilatérale et confirmé la priorité accordée au renforcement des liens de bon voisinage.

Entretien entre les deux ministères vietnamien et cambodgien de la Défense. Photo: VNA

Il a affirmé qu'avec le développement sans cesse des liens bilatéraux, la coopération en matière de défense demeurait l'un des piliers les plus importants et les plus concrets de la relation entre les deux nations. Il s'est félicité de l'exécution efficace du plan de coopération 2026, citant notamment l'intensification des échanges de délégations, la performance des mécanismes de dialogue, de consultation et d'échange, la formation des cadres, la protection des frontières ainsi que la mission humanitaire de recherche et de rapatriement des restes des volontaires vietnamiens tombés au Cambodge, l'industrie de la défense, la logistique, le soutien mutuel lors des forums multilatéraux.

Pour la période à venir, le ministre vietnamien a proposé aux deux ministères de mettre en oeuvre activement des contenus de coopération, notamment la consolidation de la confiance politique, la recherche et le rapatriement des restes des volontaires et experts vietnamiens, la formation des ressources humaines, les dialogues et les consultations, la coopération militaire, la gestion et la protection des frontières communes, le développement de l'industrie de défense et de la logistique, entre autres, tout en appelant à un soutien mutuel accru au sein des instances multilatérales et dans le cadre de la coopération trilatérale avec le Laos.

Le général Phan Van Giang a également appelé à protéger et à valoriser les monuments de l'amitié Vietnam-Cambodge.

Soulignant l'amitié traditionnelle de longue date entre les deux pays, le général Tea Seiha a, pour sa part, exprimé sa satisfaction devant les progrès constants de la coopération de défense. Il a souligné que cette visite constituait une opportunité majeure pour pérenniser l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre Hanoï et Phnom Penh.

Le ministre cambodgien a partagé la vision de son homologue sur la nécessité de poursuivre la mise en oeuvre des contenus convenus, tels que l'échange de délégations, la formation, la gestion des frontières maritimes et terrestres..., renforçant ainsi la position de la coopération en matière de défense comme l'un des piliers importants des relations bilatérales.

Le général Phan Van Giang (droite) et le général Tea Seiha signent le plan de coopération de défense pour l'année 2027. Photo: VNA

Enfin, dans la perspective du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge en 2027, le général Phan Van Giang a suggéré une coordination étroite pour organiser des célébrations d'envergure au sein des ministères et des deux armées afin de promouvoir cet héritage auprès des jeunes générations.

L’entretien s'est achevée par la signature du plan de coopération de défense pour l'année 2027. -VNA

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