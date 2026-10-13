Politique

Assemblée nationale : 43 projets de loi et de résolution à l’ordre du jour de la prochaine session parlementaire

La 2e session de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam devrait examiner 43 projets de loi et de résolution et se pencher sur dix groupes de questions majeures.

Nguyên Van Chiên, vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti. Photo: VNA
Nguyên Van Chiên, vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 2e session de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) devrait s’ouvrir le 17 octobre et s’achever le 21 novembre, pour une durée totale d’environ 30 jours, a annoncé le 13 octobre le Bureau de l’AN lors d’une conférence de presse à Hanoï.

Selon Nguyên Van Hiên, vice-président du Bureau de l’AN, les travaux se dérouleront en deux phases. La première est prévue du 17 octobre au 14 novembre, et la seconde, les 20 et 21 novembre. Les députés siégeront également six samedis et un dimanche. Du 15 au 19 novembre, les travaux seront suspendus afin de permettre aux organes de l’AN, au gouvernement et aux organismes concernés d’intégrer les observations, de réviser les textes et de finaliser les projets de loi et de résolution avant leur examen et leur adoption.

Sur le plan législatif, l’AN devrait examiner 43 projets de loi et de résolution, se prononcer sur dix groupes de questions importantes relevant de sa compétence, portant notamment sur la situation socio-économique, le budget de l’État et les activités de contrôle, et procéder à des séances de questions aux responsables concernés.

L’ampleur des travaux exige une étroite coordination entre les organes de l’AN, le gouvernement et les organismes concernés afin de garantir le respect du calendrier, la qualité des dossiers soumis, la cohérence du système juridique et l’application effective des textes une fois adoptés.

Lors de la conférence, Nguyên Van Chiên, vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti, a appelé les médias à suivre les orientations en matière de communication et à accorder une attention particulière aux grands événements politiques du pays, notamment aux résultats du 4e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat et à la 2e session de l’AN.

Il a souligné que les organes de presse devaient renforcer leur coordination avec les autorités compétentes afin de fournir en temps opportun des informations officielles sur les activités législatives et le processus d’élaboration des lois et des résolutions, tout en faisant preuve de prudence dans l’exploitation et la citation d’informations provenant de sources non vérifiées.

Il a également appelé à intensifier la communication sur les orientations et les décisions du Parti, les politiques et les lois de l’État, les activités diplomatiques des dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que les résultats du développement socio-économique et la détermination à atteindre des objectifs de croissance élevée.

L’éducation, la culture, les activités de reconnaissance envers les personnes ayant contribué à la nation, ainsi que les grands événements sociaux et politiques devront également occuper une place importante, afin de renforcer le consensus social et la confiance de la population, tout en valorisant l’image d’un Vietnam actif dans son intégration internationale.

En réponse, Nguyên Van Hiên a rappelé que les organismes chargés de la rédaction des textes devaient identifier les sujets nécessitant une communication publique et fournir des informations exactes et opportunes dès la phase d’élaboration des politiques.

Il a précisé que les divergences d’opinion au cours du processus législatif étaient normales et que les propositions devaient être étudiées, prises en compte ou faire l’objet d’explications conformément aux règles en vigueur. Les médias doivent toutefois restituer fidèlement la nature de chaque avis, sans déformer les orientations politiques ni laisser croire qu’une proposition a déjà été adoptée.

Pendant toute la durée de la session, le Bureau de l’AN mettra à la disposition des journalistes un centre de presse à la Maison de l'AN, ouvert tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30. Des communiqués de presse, des documents, des images et des informations officielles seront fournis aux journalistes pour faciliter leur travail.-VNA

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