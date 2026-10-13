Politique

Le président de l’Assemblée nationale au cœur du pôle technologique de Pékin

L’Assemblée nationale du Vietnam est prête à écouter les propositions légitimes des entreprises et à continuer d’améliorer le cadre juridique afin de soutenir les activités efficaces et à long terme des entreprises étrangères au Vietnam, tout en garantissant le respect de la loi et en conciliant les intérêts de toutes les parties.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (au centre) visitant le groupe CVTE dans la Zone de développement économique et technologique de Pékin. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (au centre) visitant le groupe CVTE dans la Zone de développement économique et technologique de Pékin. Photo : VNA

Pékin (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’est rendu mardi 13 octobre dans la Zone de développement économique et technologique de Pékin (BDA), soulignant la volonté du Vietnam de faciliter les investissements et la coopération de la part d’entreprises technologiques chinoises de premier plan dans les secteurs émergents.

Dans le cadre de sa visite officielle en Chine et sa coprésidence de la deuxième réunion du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine, il a visité l’usine de véhicules électriques de Xiaomi ainsi que l’entreprise Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co., Ltd. (CVTE).

Le législateur suprême vietnamien a pris connaissance de leur développement, de leurs atouts technologiques et de leurs produits. Il a également visité les ateliers de production de véhicules électriques de Xiaomi et découvert les écrans interactifs de CVTE intégrant l’intelligence artificielle (IA) pour diverses applications.

Il a salué les réalisations de Xiaomi et de CVTE en matière de développement, affirmant que le Parti, l’État et l’Assemblée nationale du Vietnam accueillent favorablement les entreprises technologiques de pointe qui cherchent à investir et à développer leur coopération au Vietnam, notamment dans les domaines des véhicules électriques, des batteries, du stockage d’énergie, de l’IA, de l’automatisation et des chaînes d’approvisionnement.

Le législateur suprême a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam s’engageait à améliorer le cadre juridique ainsi que l’environnement des affaires et des investissements afin de les rendre plus transparents, stables et propices aux activités économiques, tout en protégeant les droits et intérêts légitimes des investisseurs.

L’Assemblée nationale du Vietnam est prête à écouter les propositions légitimes des entreprises et à continuer d’améliorer le cadre juridique pour soutenir les activités efficaces et à long terme des entreprises étrangères au Vietnam, tout en garantissant le respect de la loi et en conciliant les intérêts de toutes les parties, a-t-il déclaré.

Implantée sur environ 718.000 m² au sein de la zone BDA, l’usine de véhicules électriques de Xiaomi est une installation de fabrication intelligente intégrant la recherche et le développement (R&D), la production, la vente et l’expérience utilisateur.

L’usine s’appuie sur six ateliers hautement spécialisés : le moulage sous pression, l’emboutissage, le soudage de carrosserie, la peinture, ainsi que l’assemblage des batteries et le montage final des véhicules. Avec cette infrastructure de premier plan, elle ambitionne de hisser son complexe au rang de référence mondiale en matière de fabrication intégrée.

CVTE figure parmi les leaders du marché dans ses segments clés, notamment les cartes de contrôle principales pour écrans LCD et les tableaux interactifs intelligents. L’entreprise poursuit le développement de ses activités dans les domaines des composants électroniques, de l’éducation du futur, des services aux entreprises, de l’informatique, de l’affichage commercial, du matériel intelligent et de la fabrication intelligente.

Elle est également classée parmi les 500 plus grandes entreprises manufacturières de Chine depuis huit années consécutives. – VNA

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