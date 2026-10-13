Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam félicite son homologue danois

Le 15 juin 2026, à Hanï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietna et président de la République, To Lam, a reçu l’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam. Les deux parties ont salué le développement positif des relations bilatérales et réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération dans les domaines de la croissance verte, de la transition énergétique et du développement durable.