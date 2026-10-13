Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam félicite son homologue danois

Hanoï (VNA) – Le 13 octobre 2026, à l’occasion de l’élection de Henrik Frandsen à la présidence du Parlement danois, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, lui a adressé un message de félicitations. -VNA
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Le Vietnam condamne les attaques contre les infrastructures civiles en Arabie saoudite
Le Vietnam appelle les parties concernées à faire preuve de retenue, à respecter strictement le droit international, la Charte des Nations Unies et les résolutions pertinentes de l’ONU, à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des États, à reprendre les négociations et à créer des conditions favorables au dialogue en vue de régler les différends par des moyens pacifiques.
Assemblée nationale : 43 projets de loi et de résolution à l’ordre du jour de la prochaine session parlementaire
La 2e session de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam devrait examiner 43 projets de loi et de résolution et se pencher sur dix groupes de questions majeures.
Renforcer les relations entre les organes législatifs vietnamien et chinois
Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Doan Anh a rencontré à Pékin Ba Yin Chao Lu, président du Groupe d’amitié parlementaire Chine-Vietnam, afin de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs, de promouvoir les échanges d’expériences et de consolider les relations d’amitié entre les deux pays.
Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération en matière de défense
À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du ministre lao de la Défense, Khamliang Outhakaysone, les deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération et signé un plan de coopération en matière de défense pour 2027.
Le Vietnam veut renforcer son rôle au sein de la CICA et son partenariat stratégique avec l’Azerbaïdjan
La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân participera au 7e sommet de la CICA en Azerbaïdjan du 14 au 16 octobre, une occasion de renforcer la coopération multilatérale et les relations bilatérales.
Le président de l’Assemblée nationale au cœur du pôle technologique de Pékin
L’Assemblée nationale du Vietnam est prête à écouter les propositions légitimes des entreprises et à continuer d’améliorer le cadre juridique afin de soutenir les activités efficaces et à long terme des entreprises étrangères au Vietnam, tout en garantissant le respect de la loi et en conciliant les intérêts de toutes les parties.
Vietnam-Chine : une coopération renforcée au cœur des échanges à Pékin
Lors de ses rencontres de haut niveau à Pékin le 12 octobre, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a plaidé pour un renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines.
Les médias chinois saluent le renforcement des relations sino-vietnamiennes
Les médias chinois ont largement couvert la visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, mettant en avant le renforcement des relations bilatérales et l’approfondissement de la coopération entre les deux pays.
Le Parti communiste du Vietnam renforce ses liens avec des organisations politiques et sociales du Pérou
Une délégation du Parti communiste du Vietnam a effectué une visite de travail au Pérou, marquée par des échanges avec plusieurs partis et organisations politiques et sociales, ainsi que par la remise d’un ouvrage du secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam.
Le Vietnam et la Géorgie veulent approfondir leur coopération économique et diplomatique
La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân et le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze ont plaidé pour un renforcement des échanges économiques, du tourisme et des relations entre les deux pays, à l’occasion d’une visite officielle en Géorgie.
Vietnam-Chine : vers un renforcement de la coopération parlementaire
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, ont convenu, le 12 octobre à Pékin, de renforcer les échanges législatifs et de promouvoir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines clés.
Vietnam-Géorgie : une visite historique pour renforcer la coopération bilatérale
La vice-Première ministre géorgienne Maka Botchorishvili a qualifié d’historique la visite officielle de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan, du 12 au 14 octobre, y voyant une occasion de développer la coopération entre les deux pays.
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man rencontre le Premier ministre chinois Li Qiang
Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et le Premier ministre chinois, Li Qiang, ont convenu, le 12 octobre à Pékin, de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.
Un membre du Politburo appelle à bien mener des politiques sur l’essor durable de Dà Nang
La prochaine deuxième session de l’Assemblée nationale exigera de nouvelles innovations en matière d’élaboration des lois et d’amélioration du système juridique. Les lois ne doivent pas se limiter à une fonction de régulation ; elles doivent également favoriser le développement, lever les obstacles, libérer des ressources et protéger les droits et intérêts légitimes de la population.
Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans l’éducation et la culture
Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre a salué les contributions de Takebe Tsutomu dans la promotion des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et le Japon, notamment dans les échanges culturels, les échanges entre peuples, la coopération décentralisée ainsi que dans la formation des ressources humaines à travers le projet de l'Université Vietnam - Japon.
Le permanent du Secrétariat du CC du Parti révolutionnaire populaire lao attendu au Vietnam
Vilay Lakhamfong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, effectuera une visite officielle au Vietnam du 14 au 16 octobre 2026.
Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le ministre luxembourgeois des Finances
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a reçu, le 12 octobre à Hanoï, le ministre luxembourgeois des Finances, Gilles Roth, en visite au Vietnam. Les deux parties ont souligné leur volonté de renforcer la coopération économique et financière, notamment dans la finance verte, les marchés de capitaux, les technologies financières et le développement du Centre financier international du Vietnam, afin de promouvoir les investissements et d’approfondir le partenariat bilatéral.
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man visite le Musée du Parti communiste chinois
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et la délégation vietnamienne ont visité le Musée du Parti communiste chinois le matin du 12 octobre.
La 2e zone militaire distinguée du titre de « Héros » pour son 80e anniversaire
Le secrétaire général et président To Lam, agissant en sa qualité de secrétaire de la Commission militaire centrale, a remis le titre honorifique de « Héros des Forces armées populaires » à la 2e zone militaire pour ses performances exceptionnelles dans l’entraînement, le combat, l’édification de l’Armée populaire et la défense de la Patrie.
Le président de l’AN rencontre des personnalités chinoises engagées dans l’amitié
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le 12 octobre à Pékin des personnalités chinoises engagées dans l’amitié entre les deux pays, soulignant le rôle essentiel de la diplomatie populaire dans la consolidation des relations Vietnam-Chine. Il a appelé à renforcer les échanges entre les peuples, notamment les jeunes générations, ainsi que la coopération culturelle et touristique, afin de consolider les fondements sociaux d’un partenariat bilatéral stable et durable.