Économie

Vietnam-Géorgie : un forum d’affaires pour stimuler les investissements

Le Forum d’affaires Vietnam-Géorgie s’est tenu dans l’après-midi du 12 octobre (heure locale), en Géorgie dans le cadre de la visite officielle de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan en ce pays.

La vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Phan Thi Thang au forum. Photo : VNA
La vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Phan Thi Thang au forum. Photo : VNA

Tbilissi (VNA) - Le Forum d’affaires Vietnam-Géorgie s’est tenu dans l’après-midi du 12 octobre (heure locale), en Géorgie sous les auspices du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et de la Chambre de commerce et d’industrie de Géorgie.

Ce forum s’inscrivait dans le cadre de la visite officielle de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan en Géorgie. Du côté géorgien, étaient présents des représentants du ministère de l’Économie et du Développement durable ainsi que des entreprises.

La délégation vietnamienne comprenait notamment la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Phan Thi Thang, l’ambassadeur du Vietnam au Kazakhstan, également accrédité en Géorgie, Nguyen Thanh Le, ainsi que des représentants de grands groupes et d’entreprises menant des projets d’investissement dans les pays de l’ex-URSS.

S’exprimant lors du forum, le vice-ministre géorgien de l'Économie et du Développement durable, Irakli Nadareishvili, a souligné l'honneur d'accueillir la première délégation vietnamienne de haut niveau en visite en Géorgie, conduite par la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan.

Il a salué ce forum d'affaires comme un point de départ pour développer des relations plus solides entre les entreprises géorgiennes et vietnamiennes, créant davantage d'opportunités de commerce et d'investissement. En 2025, les échanges de marchandises entre les deux pays ont fortement progressé par rapport à l’année précédente.

Pour les entreprises vietnamiennes, la Géorgie peut servir de porte d’entrée vers un marché régional plus vaste, grâce à sa position géographique reliant le Caucase du Sud, l’Asie centrale et la Chine aux marchés européens via la mer Noire.

Le gouvernement géorgien accorde une attention particulière à plusieurs secteurs prioritaires présentant un potentiel de coopération avec le Vietnam, notamment l’industrie manufacturière, les infrastructures logistiques, les énergies renouvelables, le tourisme et l’hôtellerie, ainsi que les technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’externalisation des processus d’affaires (BPO).

De son côté, la vice-ministre Phan Thi Thang a salué ce programme de rencontre afin d'examiner la marge et le potentiel de coopération entre les deux pays.

Pour concrétiser ces potentialités, la dirigeante du ministère a proposé des orientations majeures pour les communautés d'affaires. Selon elle, le renforcement de l'interconnexion des infrastructures de transport et de la logistique constitue la clé pour promouvoir le commerce et le tourisme, tout en élargissant la coopération dans l'investissement dans les infrastructures, la technologie et le développement urbain. Elle a indiqué que la présence de groupes pluridisciplinaires tels que ROX, TNT ou Vingroup témoignait de l'aspiration et de la détermination à rechercher des opportunités d'investissement potentiel en Géorgie, contribuant à la modernisation des infrastructures et des villes du pays.

Phan Thi Thang a également souligné que le gouvernement vietnamien crée constamment toutes les conditions favorables et protège les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers, y compris les entreprises géorgiennes. Elle a exprimé le souhait que le gouvernement et les autorités géorgiennes continuent de soutenir et de faciliter les démarches juridiques et administratives pour les projets vietnamiens.

Lors du forum, les représentants de grands investisseurs vietnamiens présents dans la région ont présenté leurs atouts, leurs objectifs et leurs stratégies. Les projets achevés ou en cours dans la région témoignent de leurs capacités et de leur vision du rôle du « Corridor central ».

La visite de la vice-présidente vietnamienne a ainsi ouvert de nouvelles perspectives de coopération entre les entreprises des deux pays, appelées à saisir cette occasion pour nouer des relations commerciales et développer des projets bilatéraux. - VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam-Géorgie
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