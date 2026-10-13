Immobilier : le gouvernement tape du poing sur la table contre les spéculateurs

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, chef du Comité directeur central sur la politique du logement et le marché immobilier, a présidé mardi 13 octobre une réunion du comité pour faire le point sur la mise en œuvre des politiques du logement au cours des neuf premiers mois de 2026 et définir les tâches et priorités pour la période à venir.



Des goulots d’étranglement persistants



Le vice-ministre de la Construction, Nguyên Van Sinh, a indiqué que 2.221 projets de logements commerciaux, de terrains à bâtir et d’immobilier touristique sont en cours à l’échelle nationale, représentant un investissement total d’environ 6,87 billiards de dôngs (265,19 milliards de dollars). Parmi eux, 1.850 projets sont en phase de construction, totalisant 775.992 logements et terrains, tandis que 76 projets ont été achevés, fournissant 29.455 unités et parcelles.



Les prix des appartements et des terrains sur le marché secondaire ont eu tendance à baisser par rapport au deuxième trimestre 2026, tout en restant élevés dans les grandes villes.



L’encours des crédits destinés aux activités immobilières s’élevait à environ 2,594 billiards de dôngs, soit une hausse de 1,7% par rapport au 31 juillet 2026. Au cours du troisième trimestre, et jusqu’au 18 septembre, les entreprises immobilières ont émis des obligations d’entreprise pour une valeur d’environ 36,95 billions de dôngs.



Selon les données provenant de 27 des 34 provinces et villes du pays, le stock de logements et de terrains disponibles dans le cadre de divers projets s’élevait à environ 51.950 unités au troisième trimestre, un chiffre en hausse par rapport au trimestre précédent. À l’échelle nationale, quelque 5.012 projets étaient toujours confrontés à des difficultés et des obstacles nécessitant une résolution.



En ce qui concerne le développement de logements sociaux, 947 projets sont en cours dans tout le pays, représentant un total de 910.933 unités et un investissement estimé à 841,338 billions de dôngs. Le nombre de projets achevés, lancés ou approuvés dans le principe a atteint 91% de l’objectif fixé par le programme de construction d’un million de logements sociaux.



Au cours des neuf premiers mois de l’année, 170 projets représentant 46.962 logements ont été achevés, tandis que la construction de 128 projets totalisant 183.293 logements a été lancée. Vingt et une localités étaient en bonne voie pour atteindre ou dépasser leurs objectifs en matière de logements sociaux, alors que six risquaient de ne pas y parvenir, à savoir Hanoi, Huê, Cân Tho, Thai Nguyên, Tây Ninh et Dông Thap.



Concernant les logements locatifs, les localités s’étaient engagées à livrer 17.176 unités en 2026. À la fin du troisième trimestre, 8.314 logements avaient été achevés à l’échelle nationale, soit 48% de l’objectif. Le ministère de la Construction a estimé que 18.049 logements pourraient être livrés sur l’ensemble de l’année, atteignant ainsi 105% de l’objectif.



Lors de la réunion, les ministères, les secteurs, les localités et les associations ont fait le point sur l’avancement du développement de logements locatifs et sociaux, la situation du marché immobilier, l’offre et la demande, ainsi que l’octroi de crédits. De nombreux participants ont souligné que l’accès au crédit restait extrêmement difficile et ont proposé des mesures pour lever les obstacles auxquels le secteur est confronté.



Mobilisation des capitaux pour accélérer les chantiers



Alors qu’il reste peu de temps en 2026 mais qu’une charge de travail considérable subsiste, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a exhorté les ministères, les secteurs et les collectivités locales à mettre en œuvre de manière résolue les politiques relatives au développement du logement et au marché immobilier.



Le ministère de la Construction a été chargé d’intégrer pleinement les observations du Comité permanent de l’Assemblée nationale, des organismes d’évaluation et des membres du gouvernement dans les projets de révision de la Loi sur le logement et de la Loi sur le commerce immobilier, en veillant à ce qu’ils institutionnalisent intégralement les orientations définies dans la Résolution n°21-NQ/TW et l’Avis n°64-TB/VPTW. Le ministère a également reçu pour instruction d’étudier des sanctions appropriées à l’encontre des terrains laissés en friche, inutilisés ou dont la mise en valeur a pris du retard, afin de freiner la spéculation.



Les ministères, secteurs et localités doivent s’efforcer d’atteindre les objectifs fixés en matière de logements sociaux et locatifs pour 2026 et la période 2026-2030, d’augmenter la part des logements sociaux destinés à la location et de veiller à ce que le développement du logement réponde à la demande réelle tout en s’appuyant sur des infrastructures coordonnées. Ils doivent également prévenir la vacance des logements et le gaspillage des ressources. Les présidents des comités populaires provinciaux et municipaux devront rendre compte au Premier ministre des résultats obtenus par rapport aux objectifs qui leur ont été assignés.



Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a appelé au règlement définitif des projets en souffrance et au lancement des activités pour les projets dont les blocages ont été levés, permettant ainsi de mobiliser des ressources et d’élargir l’offre, en particulier de logements abordables pour la population.



Il a également préconisé un suivi étroit du marché, une utilisation flexible des instruments de politique de crédit, fiscale et foncière, un contrôle renforcé des risques ainsi qu’une action ferme contre la spéculation, la manipulation des prix et autres infractions.



Le dirigeant a confié des tâches spécifiques aux ministères, secteurs, collectivités locales et organismes compétents. Il a notamment exhorté la Banque d’État du Vietnam à inciter les établissements de crédit à améliorer l’accès au financement, à orienter les crédits vers les logements sociaux et locatifs et à s’efforcer de réduire les taux d’intérêt tout en maîtrisant strictement les risques liés au crédit immobilier.



Les autorités locales doivent évaluer les besoins en logements des différents groupes de population, allouer suffisamment de terrains viabilisés et bien situés dotés d’infrastructures coordonnées, simplifier les procédures grâce à un mécanisme de guichet unique et d’interlocuteur unique, lever les blocages des projets et réguler de manière proactive l’offre et la demande en fonction des conditions actuelles. – VNA

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