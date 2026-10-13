Société

Hanoï, cinquième ville au monde pour la vitesse de l’internet mobile

Selon le classement « Speedtest Global Index » d’Ookla pour août 2026, Hanoï se classe au cinquième rang mondial pour la vitesse de l’internet mobile, avec un débit médian descendant de 493,37 Mbit/s, tandis que le Vietnam occupe la neuvième place mondiale.

Selon le Speedtest Global Index d'Ookla d'août 2026, la capitale Hanoï a enregistré une vitesse médiane de téléchargement sur Internet mobile de 493,37 Mbit/s. Photo fpt.vn
Selon le Speedtest Global Index d'Ookla d'août 2026, la capitale Hanoï a enregistré une vitesse médiane de téléchargement sur Internet mobile de 493,37 Mbit/s. Photo fpt.vn


Hanoï (VNA) – Hanoï a gagné cinq places dans le classement mondial des villes offrant les connexions mobiles les plus rapides, se hissant au cinquième rang en août 2026.

Selon le « Speedtest Global Index » publié par Ookla pour le mois d’août 2026, la capitale vietnamienne a enregistré un débit médian descendant de 493,37 Mbit/s sur les réseaux mobiles.

Outre ces performances en téléchargement, Hanoï a affiché un débit médian montant de 93,98 Mbit/s et une latence de seulement 19 millisecondes.

Quatre villes devancent Hanoï : Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, avec 702,28 Mbit/s ; Al Rayyan, au Qatar, avec 625,63 Mbit/s ; Doha, au Qatar, avec 532,09 Mbit/s ; et Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec 522,64 Mbit/s.

La capitale vietnamienne a ainsi devancé plusieurs grandes villes internationales, notamment Stockholm, en Suède, avec 411,79 Mbit/s ; Koweït, au Koweït, avec 376,36 Mbit/s ; et Rio de Janeiro, au Brésil, avec 366,96 Mbit/s.

Dans le classement des connexions fixes à haut débit, Hanoï a en revanche reculé de deux places, se classant au 30e rang mondial, avec un débit médian descendant de 251,94 Mbit/s, un débit montant de 199,35 Mbit/s et une latence de 4 millisecondes.

De son côté, Hô Chi Minh-Ville a gagné quatre places pour atteindre le 54e rang mondial dans la catégorie de l’internet mobile, avec un débit médian descendant de 175,91 Mbit/s. La ville a également progressé d’une place dans le classement de l’internet fixe à haut débit, se hissant au 14e rang mondial avec un débit médian descendant de 298,38 Mbit/s.

À l’échelle nationale, le Vietnam a également enregistré de bonnes performances dans les classements mondiaux des télécommunications en août 2026.

Pour l’internet mobile, le pays a gagné une place pour se hisser au neuvième rang mondial, avec un débit médian descendant de 219,93 Mbit/s, soit plus du double de la médiane mondiale, établie à 109,05 Mbit/s.

Les Émirats arabes unis ont conservé la première place mondiale pour l’internet mobile, avec un débit médian descendant de 675,51 Mbit/s, devant le Qatar (535,94 Mbit/s) et le Koweït (399,92 Mbit/s).

Dans la catégorie de l’internet fixe à haut débit, le Vietnam s’est classé au huitième rang mondial, avec un débit médian descendant de 301,48 Mbit/s, nettement supérieur à la médiane mondiale de 129,68 Mbit/s. Singapour a dominé ce classement, avec un débit médian descendant de 462,50 Mbit/s.

L’amélioration rapide des performances de l’internet mobile au Vietnam, notamment à Hanoï, s’explique en grande partie par la commercialisation des services 5G et l’extension continue de la couverture du réseau.

Selon les données du ministère des Sciences et des Technologies, les réseaux 4G couvrent désormais 99,8 % de la population, tandis que la couverture 5G atteint environ 91,9 %. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Hanoï #internet mobile
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Voir plus

Construction du réservoir de Duong Dông 2. Photo : baoangiang.com

Le Vietnam renforce ses infrastructures en eau avant le Sommet de l’APEC 2027

Les chantiers des réservoirs et des usines de traitement d’eau de Cua Can et Duong Dông 2 s’accélèrent de façon intensive. L’objectif stratégique de cette zone économique spéciale Phu Quôc est double : sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la population et de l’économie locale, tout en garantissant une infrastructure irréprochable pour l’accueil du Sommet de l’APEC 2027.

Vue de la 225e session du Conseil exécutif de l'UNESCO. Photo : VNA

Le Vietnam contribue activement aux grandes orientations de l'UNESCO

S'exprimant lors de la séance plénière de la 225e session du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) tenue à son siège à Paris (France), l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, déléguée permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a souligné que dans le contexte de mutations profondes de l'ordre international, l'UNESCO doit renforcer la promotion de sa mission unique dans l'édification des fondements de la paix, tout en favorisant un développement équitable, humain, inclusif et durable.La 225e session du Conseil exécutif de l'UNESCO.

Le Vietnam se dote d’une grande base de données juridiques fondée sur l'IA. Photo: VNA

Le Vietnam se dote d’une grande base de données juridiques fondée sur l'IA

Le gouvernement vietnamien entend créer une infrastructure nationale de données juridiques intégrée, interconnectée et exploitable par l’intelligence artificielle (IA), afin d’améliorer l’élaboration et l’application des lois et de faciliter l’accès au droit pour les citoyens et les entreprises.

Conférence internationale sur la coopération éducative à l’ère numérique à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï accueille une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

S'exprimant lors de l'ouverture, le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son, a indiqué que les technologies numériques et l'intelligence artificielle offrent d'immenses opportunités, tout en posant des défis globaux concernant la fiabilité des informations, l'éthique, le droit d'auteur, la sécurité des données et le fossé numérique. Selon lui, le système éducatif doit évoluer afin d’orienter l’utilisation des technologies au service de l’épanouissement humain.