Hanoï, cinquième ville au monde pour la vitesse de l’internet mobile

Hanoï (VNA) – Hanoï a gagné cinq places dans le classement mondial des villes offrant les connexions mobiles les plus rapides, se hissant au cinquième rang en août 2026.
Selon le « Speedtest Global Index » publié par Ookla pour le mois d’août 2026, la capitale vietnamienne a enregistré un débit médian descendant de 493,37 Mbit/s sur les réseaux mobiles.
Outre ces performances en téléchargement, Hanoï a affiché un débit médian montant de 93,98 Mbit/s et une latence de seulement 19 millisecondes.
Quatre villes devancent Hanoï : Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, avec 702,28 Mbit/s ; Al Rayyan, au Qatar, avec 625,63 Mbit/s ; Doha, au Qatar, avec 532,09 Mbit/s ; et Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec 522,64 Mbit/s.
La capitale vietnamienne a ainsi devancé plusieurs grandes villes internationales, notamment Stockholm, en Suède, avec 411,79 Mbit/s ; Koweït, au Koweït, avec 376,36 Mbit/s ; et Rio de Janeiro, au Brésil, avec 366,96 Mbit/s.
Dans le classement des connexions fixes à haut débit, Hanoï a en revanche reculé de deux places, se classant au 30e rang mondial, avec un débit médian descendant de 251,94 Mbit/s, un débit montant de 199,35 Mbit/s et une latence de 4 millisecondes.
De son côté, Hô Chi Minh-Ville a gagné quatre places pour atteindre le 54e rang mondial dans la catégorie de l’internet mobile, avec un débit médian descendant de 175,91 Mbit/s. La ville a également progressé d’une place dans le classement de l’internet fixe à haut débit, se hissant au 14e rang mondial avec un débit médian descendant de 298,38 Mbit/s.
À l’échelle nationale, le Vietnam a également enregistré de bonnes performances dans les classements mondiaux des télécommunications en août 2026.
Pour l’internet mobile, le pays a gagné une place pour se hisser au neuvième rang mondial, avec un débit médian descendant de 219,93 Mbit/s, soit plus du double de la médiane mondiale, établie à 109,05 Mbit/s.
Les Émirats arabes unis ont conservé la première place mondiale pour l’internet mobile, avec un débit médian descendant de 675,51 Mbit/s, devant le Qatar (535,94 Mbit/s) et le Koweït (399,92 Mbit/s).
Dans la catégorie de l’internet fixe à haut débit, le Vietnam s’est classé au huitième rang mondial, avec un débit médian descendant de 301,48 Mbit/s, nettement supérieur à la médiane mondiale de 129,68 Mbit/s. Singapour a dominé ce classement, avec un débit médian descendant de 462,50 Mbit/s.
L’amélioration rapide des performances de l’internet mobile au Vietnam, notamment à Hanoï, s’explique en grande partie par la commercialisation des services 5G et l’extension continue de la couverture du réseau.
Selon les données du ministère des Sciences et des Technologies, les réseaux 4G couvrent désormais 99,8 % de la population, tandis que la couverture 5G atteint environ 91,9 %. - VNA
Voir plus
L’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville appelée à former les meilleurs talents du pays
Le Premier ministre Le Minh Hung a appelé l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville à devenir un centre d’excellence dans la formation des talents et la maîtrise des technologies stratégiques, contribuant ainsi au développement scientifique et technologique du Vietnam.
Le Vietnam renforce ses infrastructures en eau avant le Sommet de l’APEC 2027
Les chantiers des réservoirs et des usines de traitement d’eau de Cua Can et Duong Dông 2 s’accélèrent de façon intensive. L’objectif stratégique de cette zone économique spéciale Phu Quôc est double : sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la population et de l’économie locale, tout en garantissant une infrastructure irréprochable pour l’accueil du Sommet de l’APEC 2027.
Hô Chi Minh-Ville : retrouver les martyrs, un devoir de mémoire et de gratitude
Une cérémonie solennelle d’hommage et d’inhumation de plus de 700 dépouilles de soldats morts pour la Patrie est prévue le 14 octobre à Hô Chi Minh-Ville, marquant une étape importante de la campagne de 500 jours consacrée à leur recherche, à leur récupération et à l’identification.
Le Vietnam contribue activement aux grandes orientations de l'UNESCO
S'exprimant lors de la séance plénière de la 225e session du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) tenue à son siège à Paris (France), l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, déléguée permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a souligné que dans le contexte de mutations profondes de l'ordre international, l'UNESCO doit renforcer la promotion de sa mission unique dans l'édification des fondements de la paix, tout en favorisant un développement équitable, humain, inclusif et durable.La 225e session du Conseil exécutif de l'UNESCO.
Vietnam-Russie : renforcer la coopération dans le domaine de l’exécution des peines
Le Vietnam et la Russie souhaitent renforcer leur coopération dans les domaines de l’exécution des peines, de la gestion, de l’éducation et de la rééducation des détenus, ainsi que de la formation des personnels.
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale se penche sur les recommandations des électeurs
Lors de sa 7e réunion, le 12 octobre, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a appelé à accélérer le traitement des recommandations des électeurs et à améliorer la qualité des réponses qui leur sont apportées.
Les ministères de la Sécurité publique vietnamien et lao renforcent leur coopération
Les ministères de la Sécurité publique du Vietnam et du Laos ont convenu d’intensifier leurs échanges d’informations et leurs enquêtes conjointes contre les réseaux criminels transnationaux.
Le dirigeant To Lam fait le point sur deux projets d'infrastructures à Hanoï
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a inspecté le 10 octobre deux projets d'infrastructures à Hanoï, appelant à accélérer les travaux et à améliorer la circulation dans la capitale.
Ho Chi Minh-Ville multiplie les passerelles vers l’emploi pour les personnes handicapées
À Ho Chi Minh-Ville, formation professionnelle, orientation et accompagnement vers l’emploi ouvrent de nouvelles perspectives aux personnes handicapées.
Les étudiants vietnamiens en Chine saluent les perspectives de coopération entre les deux pays
Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin, Le Nguyet Quynh, étudiante à l’Institut de gestion économique de l’Université Tsinghua, a souligné l’importance de cette visite, qui, selon elle, renforce la confiance des étudiants vietnamiens en Chine.
Le Vietnam se dote d’une grande base de données juridiques fondée sur l'IA
Le gouvernement vietnamien entend créer une infrastructure nationale de données juridiques intégrée, interconnectée et exploitable par l’intelligence artificielle (IA), afin d’améliorer l’élaboration et l’application des lois et de faciliter l’accès au droit pour les citoyens et les entreprises.
Le Vietnam et l’Argentine renforcent leur coopération dans l’éducation et la recherche académique
L’Université Austral souhaite nouer des partenariats avec des établissements vietnamiens, notamment pour favoriser la mobilité des enseignants et des étudiants et développer des projets de recherche conjoints.
Un ferrailleur vietnamien sacré champion national au Japon
Le Vietnamien Luong Duc Quy est le premier ressortissant étranger à remporte la 6e édition du « TETSU-1 GRAND PRIX », le concours national japonais des compétences en ferraillage.
Le Vietnam désigne Nguyen Van Dai comme individu impliqué dans des activités terroristes
Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a annoncé le 8 octobre avoir identifié Nguyen Van Dai comme un individu ayant mené et continuant de mener des activités terroristes, conformément au droit vietnamien et au droit international.
Hanoï accueille une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique
S'exprimant lors de l'ouverture, le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son, a indiqué que les technologies numériques et l'intelligence artificielle offrent d'immenses opportunités, tout en posant des défis globaux concernant la fiabilité des informations, l'éthique, le droit d'auteur, la sécurité des données et le fossé numérique. Selon lui, le système éducatif doit évoluer afin d’orienter l’utilisation des technologies au service de l’épanouissement humain.
Un colloque international met en lumière l'autonomisation des femmes dans l'économie des soins
L'événement constitue une étape préparatoire clé en vue du Dialogue politique de haut niveau sur les femmes et l'économie que le Vietnam assumera la présidence de l'APEC 2027.
Au Cambodge, la communauté vietnamienne veut renforcer son rôle de passerelle entre les deux peuples
La communauté d’origine vietnamienne au Cambodge contribue au développement du pays et au renforcement de l’amitié traditionnelle entre les deux peuples, a affirmé Sim Chy, président de l’Association générale Khmer - Vietnam au Cambodge, à la veille de la visite du Premier ministre Lê Minh Hung au Cambodge.
Réforme administrative : vers une gestion simplifiée au service des citoyens
Le gouvernement accélère la réforme administrative en mettant l’accent sur la simplification des procédures, ladécentralisation et la réutilisation des données, afin d’améliorer la qualité des services au profit des citoyens et des entreprises.
La 5e Conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger prévue en décembre
La 5e Conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger se tiendra du 17 au 20 décembre 2026 à Hanoï, avec pour thème la contribution de la communauté vietnamienne à l’étranger au renforcement de la puissance nationale globale.
Renforcer les capacités d’analyse ADN pour identifier davantage de restes de soldats morts pour la Patrie
Le Vietnam accélère l’identification des restes de soldats morts pour la Patrie dont l’identité reste inconnue, en combinant méthodes traditionnelles et technologies de séquençage génétique de nouvelle génération afin d’améliorer les chances d’identification des échantillons fortement dégradés.