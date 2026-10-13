Politique

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu visite l’Université Tsinghua en Chine

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a félicité l’université pour ses réalisations au cours de ses 115 années de développement et a salué sa contribution à l’éducation et à la recherche, ainsi qu’au renforcement des relations entre le Vietnam et la Chine.

Le vice-Premier ministre vietnamien Lê Tiên Châu (à gauche) serre la main du professeur et académicien Andrew Chi-Chih Yao , doyen de l'Institut des sciences de l'information interdisciplinaires (IIIS) et du Collège d'IA de l'Université Tsinghua. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre vietnamien Lê Tiên Châu (à gauche) serre la main du professeur et académicien Andrew Chi-Chih Yao , doyen de l'Institut des sciences de l'information interdisciplinaires (IIIS) et du Collège d'IA de l'Université Tsinghua. Photo : VNA

Pékin (VNA) – Le vice-Premier ministre vietnamien Lê Tiên Châu a visité mardi 13 octobre l’Université Tsinghua, l’un des principaux établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique de Chine.

Cette visite s’inscrivait dans le cadre de la visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la tête d’une délégation de haut niveau.

Le secrétaire du Comité du Parti de l’Université Tsinghua, Qiu Yong, a souligné les progrès accomplis par l’établissement au cours de ses plus de 100 ans d’histoire, notamment dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et de l’application de l’intelligence artificielle (IA). Il a également noté que plusieurs entreprises technologiques liées à l’université sont cotées en bourse et ont étendu leur présence à l’international.

Le responsable a rappelé que, lors de la visite d’État en Chine du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, en avril dernier, l’Université Tsinghua avait constitué sa première étape. Cette visite a contribué à orienter la coopération bilatérale dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et technologique, ainsi que de la formation des talents.

Depuis lors, l’université a intensifié ses efforts de coopération avec le Vietnam. L’année dernière, elle a accueilli 27 étudiants et chercheurs vietnamiens — un chiffre record à ce jour — tous bénéficiaires de bourses. Par ailleurs, elle a organisé le Forum de coopération dans l’enseignement supérieur Vietnam-Chine, favorisant ainsi les échanges et la collaboration entre les établissements des deux pays.

De son côté, le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a félicité l’université pour ses réalisations au cours de ses 115 années de développement et a salué sa contribution à l’éducation et à la recherche, ainsi qu’au renforcement des relations entre le Vietnam et la Chine.

Il a présenté la résolution n°71-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de l'éducation et de la formation, ainsi que les orientations du 4e Plénum du Comité central du Parti relatives à la formation, à l’attraction et à la valorisation des talents pour stimuler le développement rapide et durable du pays.

Le dirigeant vietnamien a proposé d’intensifier les échanges sur les modèles de gestion universitaire, les programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail, la recherche liée au transfert de technologies, la coopération internationale et la collaboration public-privé dans la formation des ressources humaines et la commercialisation des résultats scientifiques.
Plus précisément, il a appelé à renforcer la coopération dans la formation de personnel hautement qualifié dans les domaines de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des technologies numériques, des nouveaux matériaux, des énergies vertes et des technologies de données.

Il a également proposé d’augmenter le nombre de bourses pour les étudiants vietnamiens, de développer des programmes conjoints de formation et de tutorat, et de mettre en place des équipes de recherche, des laboratoires et des centres scientifiques communs.

Par ailleurs, il a souligné l’importance de resserrer les liens entre les organismes publics, les universités, les instituts de recherche et les entreprises, par le biais de programmes d’incubation d’entreprises et de projets de recherche et de formation adaptés aux besoins de la société.

À l’issue de la rencontre, le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu et sa délégation ont visité l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les technologies de l’information de l’Université Tsinghua, où ils ont pris connaissance de projets liés à l’intelligence artificielle et aux technologies quantiques.

Parmi les innovations présentées figuraient des robots humanoïdes multifonctionnels appliqués à la logistique, des modèles de langage à grande échelle destinés à la traduction ainsi qu’aux secteurs de la culture et du tourisme, sans oublier des technologies de puces à semi-conducteurs et d’autres solutions en phase de recherche, de développement et d’application. – VNA

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