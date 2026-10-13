Renforcer les relations entre les organes législatifs vietnamien et chinois

Pékin (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, et de la deuxième session du Comité de coopération entre l’AN du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine (APN), le général de corps d’armée Nguyen Doan Anh, vice-président de l’AN et président du Groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Chine, a rencontré le 13 octobre à Pékin, Ba Yin Chao Lu, président du Groupe d’amitié parlementaire Chine-Vietnam et président de la Commission des affaires ethniques de l’APN.



Les deux parties ont salué les résultats de l’entretien entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man et Zhao Leji, président du Comité permanent de l’APN, ainsi que ceux de la deuxième réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs. Elles ont souligné l’importance de cette rencontre pour concrétiser les orientations communes définies par les dirigeants des deux pays. Les deux responsables ont affirmé que les relations entre les deux organes législatifs constituaient un pilier important des relations bilatérales et contribuaient à en consolider les fondements politiques et sociaux. Les groupes d’amitié parlementaire jouent notamment un rôle de « passerelle de l’amitié » entre les deux institutions.Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Doan Anh, a souligné que le développement des relations avec la Chine constituait une ligne directrice constante et une priorité de premier plan de la politique étrangère du Vietnam. De son côté, Ba Yin Chao Lu a affirmé que la Chine considérait toujours le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage. Les deux parties sont convenues de continuer à promouvoir le rôle de plus en plus important des organes législatifs dans la mise en œuvre des conceptions communes des hauts dirigeants des deux pays et dans la résolution des questions concrètes des relations bilatérales. Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges réguliers et le partage d’expériences en matière législative et de contrôle parlementaire, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, des infrastructures, du commerce, de l’investissement, de la logistique, de la protection de l’environnement, de l’agriculture, de l’éducation et de la formation.



Nguyen Doan Anh a également proposé d’organiser des échanges thématiques sur les affaires ethniques, de promouvoir les échanges entre les populations, les collectivités locales et les régions frontalières, ainsi que de renforcer les contacts entre jeunes parlementaires, femmes parlementaires et élus locaux des deux pays.



Approuvant ces propositions, Ba Yin Chao Lu a affirmé que le Groupe d’amitié parlementaire Chine-Vietnam était prêt à coopérer étroitement avec son homologue vietnamien afin de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux organes législatifs. Les deux parties entendent ainsi approfondir la confiance politique, promouvoir une coopération concrète et efficace et contribuer au développement des relations entre les deux Partis et les deux pays. -VNA