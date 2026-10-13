Politique

Les médias chinois saluent le renforcement des relations sino-vietnamiennes

Les médias chinois ont largement couvert la visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, mettant en avant le renforcement des relations bilatérales et l’approfondissement de la coopération entre les deux pays.

Le 12 octobre, l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger a annoncé sur son compte WeChat que le dirigeant vietnamien avait rencontré son président, Yang Wanming. Photo : capture de l'écran
Le 12 octobre, l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger a annoncé sur son compte WeChat que le dirigeant vietnamien avait rencontré son président, Yang Wanming. Photo : capture de l'écran

Pékin (VNA) – La visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a suscité un vif intérêt de la part des médias chinois. Ceux-ci ont largement couvert ses rencontres avec les dirigeants chinois ainsi que les activités de sa délégation, soulignant le renforcement des relations entre les deux pays et l’élargissement de leur coopération bilatérale.

Le 12 octobre, l’agence Xinhua, la Télévision centrale de Chine (CCTV) et plusieurs médias chinois, dont le Quotidien du Peuple en ligne, ont rapporté que, lors de sa rencontre avec le dirigeant vietnamien à Pékin, le Premier ministre chinois Li Qiang avait souligné que, sous la direction stratégique du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, la construction d’une Communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam progressait en profondeur et de manière concrète.

Évoquant les liens « à la fois de camaraderie et de fraternité » entre les deux pays, Li Qiang a affirmé que la Chine était prête à promouvoir leur amitié traditionnelle, à renforcer la solidarité et la confiance mutuelle, à élargir leur coopération mutuellement bénéfique, au profit des deux peuples et de la stabilité et de la prospérité régionales et mondiales. Il a également exprimé la volonté de la Chine de mieux coordonner ses stratégies de développement avec celles du Vietnam et de renforcer la coopération dans des domaines tels que la connectivité, l’intelligence artificielle, les énergies propres et l’économie numérique.

vna-potal-truyen-thong-trung-quoc-dua-tin-dam-net-ve-chuyen-tham-cua-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-9083725.jpg
La Télévision centrale de Chine (CCTV) et le Quotidien du Peuple en ligne ont publié un article sur l’entretien entre le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine. Photo : capture de l'écran

Concernant l’entretien entre le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, ainsi que leur coprésidence de la deuxième réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs le 12 octobre, le Quotidien du Peuple, organe du Comité central du PCC, a rapporté que Zhao Leji avait appelé à consolider la confiance mutuelle, à maintenir les échanges de haut niveau, à renforcer les échanges stratégiques et à poursuivre le soutien réciproque. Il a affirmé que l’Assemblée populaire nationale de Chine était prête à coopérer avec l’Assemblée nationale vietnamienne pour mettre en œuvre les orientations communes définies par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Auparavant, selon Xinhua, lors de sa rencontre avec le plus haut législateur vietnamien le 11 octobre, Wang Huning, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), avait affirmé que la CCPPC était prête à renforcer les échanges et la coopération avec le Vietnam afin de contribuer à la modernisation des deux pays.

Le 12 octobre, l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger a également annoncé sur son compte WeChat que le dirigeant vietnamien avait rencontré son président, Yang Wanming. Ce dernier a souligné que la Chine et le Vietnam étaient des compagnons de route dans la construction du socialisme et des partenaires sur la voie des réformes. Il a affirmé que leur amitié traditionnelle, fondée sur des liens de camaraderie et de fraternité, constituait un précieux héritage pour les deux peuples.

Cette première visite du dirigeant vietnamien en Chine en qualité de président de l’Assemblée nationale vietnamienne devrait, selon les médias et chercheurs chinois, contribuer à approfondir la coopération entre les deux organes législatifs ainsi que les relations bilatérales. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam-Chine #relations sino-vietnamiennes
Suivez VietnamPlus

Diplomatie parlementaire

Sur le même sujet

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, en octobre 2026 à Pékin. Photo: VNA

Vietnam-Chine : vers un renforcement de la coopération parlementaire

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, ont convenu, le 12 octobre à Pékin, de renforcer les échanges législatifs et de promouvoir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines clés.

Voir plus

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu lors de sa rencontre avec les électeurs de Dà Nang, le 12 octobre. Photo : VNA

Un membre du Politburo appelle à bien mener des politiques sur l’essor durable de Dà Nang

La prochaine deuxième session de l’Assemblée nationale exigera de nouvelles innovations en matière d’élaboration des lois et d’amélioration du système juridique. Les lois ne doivent pas se limiter à une fonction de régulation ; elles doivent également favoriser le développement, lever les obstacles, libérer des ressources et protéger les droits et intérêts légitimes de la population.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (droite) reçoit Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans l’éducation et la culture

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre a salué les contributions de Takebe Tsutomu dans la promotion des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et le Japon, notamment dans les échanges culturels, les échanges entre peuples, la coopération décentralisée ainsi que dans la formation des ressources humaines à travers le projet de l'Université Vietnam - Japon.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le ministre luxembourgeois des Finances, Gilles Roth. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le ministre luxembourgeois des Finances

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a reçu, le 12 octobre à Hanoï, le ministre luxembourgeois des Finances, Gilles Roth, en visite au Vietnam. Les deux parties ont souligné leur volonté de renforcer la coopération économique et financière, notamment dans la finance verte, les marchés de capitaux, les technologies financières et le développement du Centre financier international du Vietnam, afin de promouvoir les investissements et d’approfondir le partenariat bilatéral.

Le secrétaire général et président To Lam, secrétaire de la Commission militaire centrale, passe en revue la garde d'honneur lors de la cérémonie commémorative. Photo : VNA

La 2e zone militaire distinguée du titre de « Héros » pour son 80e anniversaire

Le secrétaire général et président To Lam, agissant en sa qualité de secrétaire de la Commission militaire centrale, a remis le titre honorifique de « Héros des Forces armées populaires » à la 2e zone militaire pour ses performances exceptionnelles dans l’entraînement, le combat, l’édification de l’Armée populaire et la défense de la Patrie.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, rencontre des personnalités chinoises engagées dans l’amitié entre les deux pays. Photo: VNA

Le président de l’AN rencontre des personnalités chinoises engagées dans l’amitié

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le 12 octobre à Pékin des personnalités chinoises engagées dans l’amitié entre les deux pays, soulignant le rôle essentiel de la diplomatie populaire dans la consolidation des relations Vietnam-Chine. Il a appelé à renforcer les échanges entre les peuples, notamment les jeunes générations, ainsi que la coopération culturelle et touristique, afin de consolider les fondements sociaux d’un partenariat bilatéral stable et durable.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, avec des enfants et la communauté des Vietnamiens en Chine, à Pékin, le 11 octobre. Photo : VNA

Depuis la Chine, le législateur suprême salue le rôle et les contributions de la diaspora

En visite officielle en Chine, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rappelé l’adoption par le Parti et l’Etat vietnamiens de plusieurs politiques à l’égard de la diaspora vietnamienne, dont dernièrement, la Résolution n°23-NQ/TW du Politburo relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger.

L’ambassadeur du Vietnam au Kazakhstan concurremment en Géorgie, Nguyên Thành Lê. Photo : VNA

La visite de la vice-présidente va dynamiser les liens entre le Vietnam et la Géorgie

La prochaine visite de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân témoigne de l’importance que le Vietnam accorde à ses relations d’amitié traditionnelles avec la Géorgie. Elle offrira également aux dirigeants des deux pays l’occasion de définir des priorités, des orientations et des mesures concrètes pour tirer parti de leurs atouts respectifs, mobiliser des ressources et répondre aux besoins de développement de chaque partie.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et la délégation vietnamienne participent à un échange de vue avec les assemblées populaires aux trois échelons de Pékin. Photo : VNA

Le président de l'AN Tran Thanh Man s’informe sur les mécanismes de consultation populaire à Pékin

En visite officielle en Chine, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a étudié le 11 octobre à Pékin le modèle de centre de liaison législative de Nanmofang, un modèle clé de la démocratie populaire à tout-processus, soulignant l’importance de rapprocher le travail législatif des citoyens et de renforcer la coopération entre les organes législatifs des deux pays.

Le professeur Cui Shoujun, de l’École d’études internationales de l’Université Renmin de Chine. Photo: VNA

La visite du législateur suprême va booster les liens multiformes Vietnam-Chine

Un expert chinois a souligné l’importance de la visite en Chine du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, pour renforcer la confiance politique, jeter les bases juridiques d’une coopération concrète, élargir le soutien populaire et préserver les intérêts communs aux niveaux régional et international.

Un séisme survenu le 9 octobre 2026 au Panama a fait de nombreux blessés et causé d’importants dégâts matériels. Photo: VNA

Vietnam : messages de condoléances au Panama après un puissant séisme

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, ont adressé le 11 octobre des messages de sympathie aux dirigeants panaméens à la suite du séisme du 9 octobre, qui a fait de nombreux blessés et causé d’importants dégâts.