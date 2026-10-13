Politique

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu reçoit une délégation de haut niveau du PPRL

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu a réitéré que le Vietnam accordait toujours une priorité absolue à ses relations avec le Laos, restant fidèle et solidaire dans l'œuvre de défense et de construction du pays voisin.

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu s'exprime lors de la réception de la délégation de haut niveau du PPRL, le 13 octobre à Hanoï. Photo: VNA
Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu s'exprime lors de la réception de la délégation de haut niveau du PPRL, le 13 octobre à Hanoï. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a reçu, le 13 octobre à Hanoï, une délégation de haut niveau du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), conduite par Keovisouk Solaphom, secrétaire adjoint du Comité du Parti et vice-ministre lao des Technologies et de la Communication, en mission d'étude et d'échanges thématiques au Vietnam.

M. Tran Cam Tu a souligné l'importance cruciale du programme d'études et d'échanges thématiques entre les deux Partis, le qualifiant d'opportunité précieuse pour partager des expériences et débattre des enjeux théoriques et pratiques liés à l'édification du Parti et du système politique et au développement national. Selon lui, le maintien des échanges de confiance contribue non seulement à approfondir la compréhension mutuelle, mais aussi à consolider la confiance politique et les liens indéfectibles entre les deux Partis et les deux nations.

Saluant les succès majeurs remportés par le Parti, l'État et le peuple lao ces dernières années, le dirigeant vietnamien s'est dit convaincu que, sous l'égide du PPRL, le pays frère continuerait de se développer de manière stable et atteindrait avec succès les objectifs fixés par la résolution du 12e Congrès national du PPRL.

Abordant la situation nationale, M. Tran Cam Tu a indiqué que le Parti et l'État vietnamiens se concentraient actuellement sur le déploiement des orientations stratégiques du 14e Congrès national du Parti. L'accent est mis sur le développement socio-économique, l'édification d'un système politique sain et efficace, l'amélioration de l'efficacité de la gestion étatique, ainsi que sur l’édification du Parti, le travail des cadres afin de répondre aux exigences de la nouvelle ère de développement.

Il a réitéré que le Vietnam accordait toujours une priorité absolue à ses relations avec le Laos, restant fidèle et solidaire dans l'œuvre de défense et de construction du pays voisin.

Qualifiant l'amitié grandiose, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique de « trésor inestimable » légué par les générations de dirigeants et les peuples, il a appelé à préserver et à valoriser cet héritage pour répondre aux intérêts de chaque peuple dans le contexte actuel.

Il a également exhorté les agences concernées à améliorer la qualité des programmes de recherche et d'échanges thématiques en liant étroitement la théorie aux réalités du terrain.

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Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu reçoit la délégation de haut niveau du PPRL, le 13 octobre à Hanoï. Photo: VNA

De son côté, Keovisouk Solaphom a salué les réalisations grandioses du Vietnam sous la direction du Parti communiste et a remercié le pays pour son soutien constant et son aide immenses, précieux et sincères lors de la lutte passée pour la libération nationale ainsi que dans le processus actuel d'édification nationale, notamment dans la formation des ressources humaines.

Le chef de la délégation lao a souligné que le Laos considérait la consolidation et le renforcement des relations spéciales avec le Vietnam comme un facteur vital pour la révolution de chaque pays.

Keovisouk Solaphom a hautement apprécié la pertinence des échanges et des visites de terrain effectués dans diverses localités vietnamiennes. Il a affirmé que les connaissances acquises apporteraient une valeur théorique et pratique significative à son pays.

Il a enfin conclu en assurant que la délégation s'efforcera d'appliquer ces expériences de manière adaptée à la réalité lao, contribuant ainsi à la pérennité des liens exceptionnels entre les deux Partis et les deux États. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10
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