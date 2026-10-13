La visite du PM Le Minh Hung insuffle une nouvelle dynamique au partenariat stratégique Vietnam-Laos

Vientiane (VNA) - La visite officielle du Premier ministre Le Minh Hung au Laos, effectuée les 8 et 9 octobre à l'invitation de son homologue lao Saleumxay Kommasith, a contribué à consolider la confiance politique, à dynamiser la coopération économique bilatérale, et à apporter un nouvel élan à la communauté des affaires vietnamienne établie sur le « Royaume du million d'éléphants ».

Au cours de ce séjour, les deux chefs de gouvernement ont coprésidé la Conférence de promotion des investissements Vietnam-Laos à Vientiane, engageant un dialogue direct avec les entreprises et investisseurs pour réaffirmer leur détermination à lever les obstacles institutionnels et administratifs, ceux liés aux infrastructures de transport et aux mécanismes de paiement transfrontaliers. L'objectif affiché est ambitieux : porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d'ici 2030.

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné, lors d'une rencontre avec la communauté vietnamienne le 9 octobre, que la relation spéciale entre les deux nations puisait sa force tant dans la volonté des dirigeants que dans l'attachement profond entre les peuples et les entreprises.

Présents lors de ces événements, Pham Thi Minh Huong, membre du Comité permanent de l’Union générale des Vietnamiens du Laos et vice-présidente de l'Association des entrepreneurs vietnamiens à l'étranger (BAOOV), et Duong Dinh Bang, président de l'Association des entreprises vietnamiennes au Laos (AVILA), ont exprimé leur optimisme quant aux perspectives de coopération. Selon ces responsables économiques, le message de « liens stratégiques » martelé par les autorités renforce la confiance des investisseurs, d'autant plus que les instances gouvernementales se sont engagées à traiter les recommandations du secteur privé de manière proactive via le Comité intergouvernemental.

La communauté d'affaires espère désormais que ces engagements politiques se traduiront rapidement par des mesures concrètes sur quatre piliers majeurs. Il s'agit en premier lieu de l'amélioration de l'environnement juridique par la simplification des procédures, afin de réduire les coûts et d'accroître la transparence pour les investisseurs.

Deuxièmement, le renforcement de la connectivité infrastructurelle et financière demeure une priorité, notamment à travers des projets structurants comme l'autoroute Hanoï - Vientiane, la ligne ferroviaire Vientiane - Vung Ang et la facilitation des transactions en monnaies locales pour limiter les risques de change.

Le troisième axe concerne la réorientation des flux de capitaux vers des secteurs à haute valeur ajoutée tels que les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie, la transformation numérique et le tourisme durable.

Enfin, les dirigeants d'entreprises préconisent de mieux valoriser le rôle de passerelle des entrepreneurs de la diaspora, dont la maîtrise de la culture et du marché local constitue un atout précieux pour soutenir les PME vietnamiennes dans leur expansion au Laos.

Duong Dinh Bang, président de l'Association des entreprises vietnamiennes au Laos. Photo: VNA

Le Laos reste la première destination des investissements vietnamiens à l'étranger avec plus de 300 projets totalisant plus de 7 milliards de dollars. En 2025, le commerce bilatéral a atteint près de 3 milliards de dollars, enregistrant une croissance annuelle de 32,7 %, tandis que les neuf premiers mois de 2026 ont vu l'émergence de 24 nouveaux projets vietnamiens pour un montant de 670 millions de dollars. Malgré ces succès, les deux parties reconnaissent qu'une marge de progression importante subsiste, nécessitant des efforts accrus pour atteindre les objectifs de 10 milliards de dollars des échanges commerciaux en 2030.

En conclusion, la visite du Premier ministre Le Minh Hung a non seulement donné un nouvel élan à la coopération économique, mais a également affirmé le rôle de la communauté vietnamienne au Laos dans le rapprochement des deux économies. En transformant les engagements politiques en mécanismes d'exécution concrets et en modernisant les infrastructures, le Vietnam et le Laos créent les conditions d'un développement mutuel plus substantiel et efficace.

Avec un esprit proactif, la responsabilité et l'attachement au pays d’accueil, la communauté d'affaires vietnamienne au Laos contribue à la création d'emplois, favorise le développement socio-économique et sert de passerelle entre les peuples des deux pays. -VNA

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