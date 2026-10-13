L’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville appelée à former les meilleurs talents du pays

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a assisté, dans l’après-midi du 13 octobre, à la cérémonie d’ouverture de l’année universitaire 2026 de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, placée sous le thème « L’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et l’ambition de maîtriser les technologies stratégiques grâce aux talents vietnamiens ».



Le Premier ministre a salué la pertinence du thème de cette cérémonie, soulignant que l’éducation et la formation occupaient une place particulièrement importante et constituaient une priorité nationale. L’enseignement supérieur joue un rôle central dans le développement de ressources humaines hautement qualifiées, la formation des talents, la promotion des sciences et des technologies ainsi que de l’innovation.



Il a aussi salué les efforts et les résultats positifs obtenus, au cours de 31 années de naissance et de développement, par les différentes générations de dirigeants, les fonctionnaires, les scientifiques, les enseignants, les employés, les étudiants et les apprenants de l’université. Il a souligné que l’établissement avait pleinement assumé sa mission de locomotive et de pilier du système d’enseignement supérieur national, contribuant activement au processus de renouveau et au développement du pays.



Approuvant dans leurs grandes lignes les orientations et les missions définies par l’établissement pour la période à venir, le Premier ministre a demandé à l’université de devenir un pôle de référence pour détecter, former et rassembler les meilleurs talents du pays. Il a appelé à la mise en place d’un écosystème des talents assurant une continuité entre les élèves d’excellence, les étudiants, les étudiants de master, les doctorants, les jeunes scientifiques et les experts de premier plan, notamment dans les domaines des sciences fondamentales et des technologies stratégiques.



Le Premier ministre a souhaité que l’université intègre la formation, la recherche et l’innovation au sein d’une chaîne cohérente. Dans les nouveaux domaines tels que les semi-conducteurs, les technologies quantiques et l’aérospatiale, il a préconisé de mobiliser des experts vietnamiens et étrangers ainsi que des entreprises, tout en assurant un contrôle rigoureux de la qualité des produits issus de ces activités. Il a demandé à l’établissement d’assumer la responsabilité de maîtriser plusieurs technologies stratégiques.



Il a en outre appelé l’université à renforcer son rôle de noyau de liaison entre l’État, les établissements d’enseignement et les entreprises, à élargir les coopérations internationales de manière concrète et efficace, ainsi qu’à contribuer à l’amélioration des mécanismes et des politiques favorisant le transfert de technologies et la commercialisation des résultats de recherche.





À cette occasion, le Premier ministre a demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation d’élaborer d’urgence le Projet prévoyant des investissements substantiels et des mécanismes spécifiques, plus ambitieux, afin de développer des universités d’excellence selon le modèle des établissements de recherche de rang mondial, chargés de former les talents nationaux.





Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de développer l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, l’Université nationale de Hanoï et l’Université polytechnique de Hanoï pour en faire des pôles centraux de l’écosystème de recherche et développement et d’innovation.



Au-delà de la transmission des connaissances et du développement des compétences professionnelles, les établissements d’enseignement doivent accorder une attention particulière à la formation du caractère, à la fermeté morale, au sens des responsabilités sociales et à l’aspiration à contribuer au bien commun. Chaque apprenant doit ainsi acquérir non seulement une expertise solide, mais aussi une éthique, un sens des responsabilités et un esprit national affirmé.



Auparavant, le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués avaient visité l’exposition « Made by VNUHCM », présentant des produits et des technologies remarquables conçus et développés par l'université, notamment un robot quadrupède de lutte contre les incendies, un système d’interface cerveau-machine, une application d’intelligence artificielle au service de la procréation, des puces à semi-conducteurs, des produits issus de plantes médicinales locales, des technologies de cellules souches, des patchs à micro-aiguilles et des cellules solaires de nouvelle génération.

Le Premier ministre Le Minh Hung remet des cadeaux aux meilleurs diplômés universitaires de l'année scolaire 2025-2026 et aux élèves ayant obtenu d'excellents résultats à l'examen d'entrée de 2026. Photo : VNA





Lors de la cérémonie, des entreprises et des partenaires ont également annoncé des financements destinés au développement de l’université, pour un montant total de plus de 160 milliards de dôngs.



À cette occasion, l’université a présenté sa feuille de route pour le développement des technologies stratégiques, structurée en trois phases.



À court terme, l’établissement entend produire des résultats de recherche rapidement applicables, répondant aux besoins des entreprises, des hôpitaux et des localités, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des puces en périphérie de réseau (edge chips), des produits biologiques et du diagnostic moléculaire.



D’ici à 2030, il prévoit de constituer des pôles de recherche et des laboratoires en partenariat public-privé, axés sur les grands modèles de langage en vietnamien, les vaccins et les technologies cellulaires, les batteries de stockage, l’hydrogène vert et les technologies quantiques.



Après 2030, l’université ambitionne de développer progressivement une capacité de maîtrise autonome dans des domaines technologiques de pointe, tels que l’intelligence artificielle souveraine, les puces destinées aux technologies 6G et à l’aérospatiale, la médecine de précision et l’énergie nucléaire.



À l’horizon 2030, l’université se fixe pour objectifs d’obtenir 100 brevets internationaux, de développer 10 produits technologiques stratégiques, de maîtriser 15 technologies fondamentales, de constituer 20 groupes de recherche de haut niveau et de consolider sa position parmi les principales universités d’Asie. - VNA

Lê Thu Phương