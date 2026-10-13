Vietnam et Géorgie élargissent les perspectives de coopération en matière d’investissement

Hanoï (VNA) - Le Forum d'affaires Vietnam-Géorgie s’est tenu le 12 octobre, à l’initiative du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et de la Chambre de commerce et d’industrie de Géorgie, dans le cadre de la visite officielle de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan en Géorgie.



La Géorgie était représentée par des responsables gouvernementaux et des entreprises tandis que la délégation vietnamienne comprenait des représentants officiels, diplomatiques et de grands groupes investissant dans l’espace postsoviétique.



Prenant la parole lors du forum, le vice-ministre géorgien de l’Économie et du Développement durable, Irakli Nadareishvili, a salué cette rencontre comme une première étape vers le renforcement des relations entre les entreprises des deux pays et la création de nouvelles opportunités commerciales et d’investissement.



En 2025, les échanges bilatéraux de marchandises entre la Géorgie et le Vietnam ont dépassé 192 millions de dollars. Pour les entreprises vietnamiennes, la Géorgie peut servir de plateforme d’accès à un vaste marché régional, grâce à sa position géographique reliant le Caucase du Sud, l’Asie centrale et la Chine aux marchés européens via la mer Noire.

Le vice-ministre géorgien de l’Économie et du Développement durable, Irakli Nadareishvili, prend la parole. Photo : VNA

Le gouvernement géorgien accorde une attention particulière à plusieurs secteurs prioritaires présentant un fort potentiel de coopération avec le Vietnam, notamment l’industrie manufacturière, les infrastructures logistiques, les énergies renouvelables, le tourisme et l’hôtellerie, ainsi que les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les services d’externalisation des processus d’affaires (BPO).



De son côté, la vice-ministre vietnamienne de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a salué l’organisation de cette rencontre, qui permet d’examiner les marges de manœuvre et le potentiel de coopération entre les deux pays.



Elle a indiqué que la participation de groupes multisectoriels tels que ROX, TNT et Vingroup témoignait de leur ambition et de leur détermination à rechercher des opportunités d’investissement prometteuses en Géorgie, contribuant ainsi à la modernisation des infrastructures et au développement urbain du pays.



Elle a également souligné que le gouvernement vietnamien restait déterminé à créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers et à protéger leurs droits et intérêts légitimes, y compris ceux des entreprises géorgiennes opérant au Vietnam.



Elle a exprimé le souhait que le gouvernement et les autorités compétentes de Géorgie continuent d’apporter leur soutien et de faciliter les démarches juridiques et administratives afin que les entreprises vietnamiennes puissent mettre en œuvre leurs projets d’investissement dans le pays dans des conditions favorables et avec efficacité.



Lors du forum, des représentants de grands groupes vietnamiens investissant dans la région ont présenté aux responsables et aux entreprises géorgiennes leurs atouts, leurs objectifs et leurs stratégies d’investissement et de développement commercial. Les projets déjà achevés ou en cours de réalisation dans plusieurs pays de la région témoignent de leurs capacités et de leur vision du rôle du « Corridor médian » dans les échanges et la connectivité régionale. - VNA