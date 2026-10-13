Économie

Éolien offshore : un groupe énergétique américain lance des études au Vietnam

Le 13 octobre, Pacifico Energy Vietnam et PTSC ont lancé les études de terrain pour des projets éoliens en mer au large de Hô Chi Minh-Ville.

Des délégués effectuent une visite du chantier de PTSC. Photo : VNA
Des délégués effectuent une visite du chantier de PTSC. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 13 octobre, au port aval de PTSC, la Sarl Pacifico Energy Vietnam, filiale du groupe américain Pacifico Energy, en coopération avec la Compagnie générale par actions de services techniques pétroliers du Vietnam (PTSC), par l’intermédiaire de sa filiale PTSC Marine GS, a organisé la cérémonie de lancement des études de terrain pour des projets éoliens en mer au large de Hô Chi Minh-Ville.

Cet événement marque une étape importante dans le développement des projets éoliens en mer de Pacifico Energy au Vietnam. Il concrétise le passage de la phase de préparation et de finalisation des procédures juridiques au lancement des premières opérations de prospection technique en mer.

En 2026, Pacifico Energy a obtenu l’autorisation du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement d’utiliser des zones maritimes pour réaliser des études en vue du développement de deux projets. Le premier, d’une capacité prévue de 500 MW, se situe au large de Hô Chi Minh-Ville, dans le sud du pays. Le second, d’une capacité de 1 300 MW, est prévu au large de la province de Lam Dong, dans le Centre-Sud.

Selon la Sarl Pacifico Energy Vietnam, cette nouvelle étape commence par des études géophysiques destinées à recueillir des données sur la topographie des fonds marins, les caractéristiques géologiques et les conditions naturelles des zones concernées. Ces informations serviront de base aux évaluations techniques, à la conception des projets et à la préparation des phases ultérieures.

PTSC a été choisie pour réaliser le lot initial d'études. Ce processus associe l'expérience internationale de Pacifico Energy aux capacités techniques maritimes des entreprises vietnamiennes. La coopération entre les deux parties ouvre également des opportunités pour promouvoir la participation des entreprises locales à la chaîne d'approvisionnement de l'éolien en mer.

Le lancement de ces études fait suite à une séance de travail tenue le 23 septembre 2026 à New York (États-Unis) entre le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et Nate Franklin, président et fondateur du groupe Pacifico Energy. Lors de cette rencontre, ce dernier a présenté l’état d’avancement des démarches et réaffirmé l’engagement du groupe à poursuivre le développement de ses investissements dans les infrastructures énergétiques au Vietnam.

Selon Pham Quoc Anh, président exécutif de Pacifico Energy Vietnam, le lancement des études confirme la volonté du groupe d’investir durablement dans le pays. Au-delà de la production d’électricité propre à grande échelle, l’éolien en mer pourrait contribuer à développer une nouvelle filière industrielle, à attirer des investissements internationaux et à créer des emplois pour les entreprises vietnamiennes.

Présent au Vietnam depuis 2017, Pacifico Energy a déjà mis en service le parc photovoltaïque de Mui Ne, d’une capacité de 40 MW à Lam Dong, et le parc éolien de Sunpro, d’une capacité de 30 MW à Vinh Long. Le portefeuille de projets éoliens en mer du groupe au Vietnam représente une capacité totale prévue de 1,8 GW. Selon la Sarl Pacifico Energy Vietnam, ces projets nécessiteraient un investissement de plus de 6 milliards de dollars. Ils contribueraient à renforcer l’approvisionnement en électricité à grande échelle et à garantir la sécurité énergétique nationale à long terme. - VNA

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