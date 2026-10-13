Le PM Le Minh Hung inspecte deux projets majeurs à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l’après-midi du 13 octobre, dans le cadre de sa mission de travail à Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Le Minh Hung a effectué une visite de terrain pour inspecter le projet d’aménagement du canal Tham Luong-Ben Cat-Rach Nuoc Len et le projet de lutte contre les inondations dues aux marées, tenant compte du changement climatique, dans la ville.



Le projet de construction d’infrastructures et d’amélioration de l’environnement du canal Tham Luong-Ben Cat-Rach Nuoc Len a été approuvé par le Comité populaire municipal en 2022, puis révisé en 2025. Son investissement total dépasse 9 030 milliards de dôngs (311,14 millions de dollars), pour une période de réalisation entre 2021 et 2026.



Le projet comprend dix lots de travaux de construction, dont les travaux ont été lancés le 23 février 2023. À ce jour, environ 62 km de berges aménagées ont été achevés et 48 km de routes longeant les deux rives du canal ont été ouverts à la circulation. Cet ouvrage d’infrastructure majeur contribue à améliorer l’environnement, à prévenir les inondations, à moderniser le paysage urbain et à renforcer les liaisons de transport entre Hô Chi Minh-Ville et les localités voisines, notamment Tay Ninh et Dong Nai.



La première phase du projet de lutte contre les inondations dues aux marées à Hô Chi Minh-Ville, tenant compte du changement climatique, dont l’investissement total s’élève à 10 000 milliards de dôngs, est achevée à environ 95 %. Quelque 1 500 personnes sont actuellement mobilisées afin d’achever les travaux et de remettre l’ouvrage en novembre prochain.



Ce projet revêt une grande importance pour le centre et le sud de Hô Chi Minh-Ville. Il vise à maîtriser les inondations sur une superficie de 570 km² située sur la rive droite de la rivière Saïgon et dans le centre-ville, où vivent environ 6,5 millions d’habitants.

Le Premier ministre Le Minh Hưng rencontre des ouvriers et des ingénieurs qui réalisent les travaux d'infrastructure et d'amélioration environnementale du canal Tham Luong - Ben Cat - Rach Nuoc Len dans le quartier d'An Nhon. Photo : VNA





Lancé en 2016 selon le modèle BT (construction-transfert), le projet comprend six grands ouvrages anti-marée, un système de digues le long de la rivière Saïgon et plusieurs infrastructures auxiliaires.



Le projet comprend également 7,8 km de digues et de berges sur les tronçons sensibles de la rivière Saïgon, des ouvrages de contrôle des marées et un système automatisé SCADA de gestion et de surveillance.



Lancé en 2016 et initialement prévu pour 2018, il a connu plusieurs retards en raison de difficultés juridiques et de modalités de paiement aux investisseurs. Plusieurs textes réglementaires ont été adoptés pour lever ces obstacles. - VNA