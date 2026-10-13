Politique

Le PM Le Minh Hung inspecte deux projets majeurs à Hô Chi Minh-Ville

Le Premier ministre Le Minh Hung a inspecté le 13 octobre deux projets majeurs d’infrastructures destinés à améliorer l’environnement urbain et à renforcer la lutte contre les inondations dans la métropole du Sud.

Le Premier ministre Le Minh Hưng inspecte le projet de protection contre les inondations et les ondes de tempête dans le quartier de Xom Chieu, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hưng inspecte le projet de protection contre les inondations et les ondes de tempête dans le quartier de Xom Chieu, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l’après-midi du 13 octobre, dans le cadre de sa mission de travail à Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Le Minh Hung a effectué une visite de terrain pour inspecter le projet d’aménagement du canal Tham Luong-Ben Cat-Rach Nuoc Len et le projet de lutte contre les inondations dues aux marées, tenant compte du changement climatique, dans la ville.

Le projet de construction d’infrastructures et d’amélioration de l’environnement du canal Tham Luong-Ben Cat-Rach Nuoc Len a été approuvé par le Comité populaire municipal en 2022, puis révisé en 2025. Son investissement total dépasse 9 030 milliards de dôngs (311,14 millions de dollars), pour une période de réalisation entre 2021 et 2026.

Le projet comprend dix lots de travaux de construction, dont les travaux ont été lancés le 23 février 2023. À ce jour, environ 62 km de berges aménagées ont été achevés et 48 km de routes longeant les deux rives du canal ont été ouverts à la circulation. Cet ouvrage d’infrastructure majeur contribue à améliorer l’environnement, à prévenir les inondations, à moderniser le paysage urbain et à renforcer les liaisons de transport entre Hô Chi Minh-Ville et les localités voisines, notamment Tay Ninh et Dong Nai.

La première phase du projet de lutte contre les inondations dues aux marées à Hô Chi Minh-Ville, tenant compte du changement climatique, dont l’investissement total s’élève à 10 000 milliards de dôngs, est achevée à environ 95 %. Quelque 1 500 personnes sont actuellement mobilisées afin d’achever les travaux et de remettre l’ouvrage en novembre prochain.

Ce projet revêt une grande importance pour le centre et le sud de Hô Chi Minh-Ville. Il vise à maîtriser les inondations sur une superficie de 570 km² située sur la rive droite de la rivière Saïgon et dans le centre-ville, où vivent environ 6,5 millions d’habitants.

vnanet-h-tham-luong.jpg
Le Premier ministre Le Minh Hưng rencontre des ouvriers et des ingénieurs qui réalisent les travaux d'infrastructure et d'amélioration environnementale du canal Tham Luong - Ben Cat - Rach Nuoc Len dans le quartier d'An Nhon. Photo : VNA



Lancé en 2016 selon le modèle BT (construction-transfert), le projet comprend six grands ouvrages anti-marée, un système de digues le long de la rivière Saïgon et plusieurs infrastructures auxiliaires.

Le projet comprend également 7,8 km de digues et de berges sur les tronçons sensibles de la rivière Saïgon, des ouvrages de contrôle des marées et un système automatisé SCADA de gestion et de surveillance.

Lancé en 2016 et initialement prévu pour 2018, il a connu plusieurs retards en raison de difficultés juridiques et de modalités de paiement aux investisseurs. Plusieurs textes réglementaires ont été adoptés pour lever ces obstacles. - VNA

source
#Biến đổi khí hậu #BĐKH #infrastructures #inondations #changement climatique #aménagement urbain #prévention des inondations
Suivez VietnamPlus

Changement climatique

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Les deux ministres de la Défense passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération de défense

Mardi après-midi le 13 octobre, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a présidé la cérémonie d'accueil officielle à Hanoï, avant de s'entretenir avec son homologue cambodgien.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Le Vietnam condamne les attaques contre les infrastructures civiles en Arabie saoudite

Le Vietnam appelle les parties concernées à faire preuve de retenue, à respecter strictement le droit international, la Charte des Nations Unies et les résolutions pertinentes de l’ONU, à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des États, à reprendre les négociations et à créer des conditions favorables au dialogue en vue de régler les différends par des moyens pacifiques.

Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Doan Anh (gauche) et Ba Yin Chao Lu, président du Groupe d’amitié parlementaire Chine-Vietnam. Photo: VNA

Renforcer les relations entre les organes législatifs vietnamien et chinois

Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Doan Anh a rencontré à Pékin Ba Yin Chao Lu, président du Groupe d’amitié parlementaire Chine-Vietnam, afin de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs, de promouvoir les échanges d’expériences et de consolider les relations d’amitié entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (au centre) visitant le groupe CVTE dans la Zone de développement économique et technologique de Pékin. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale au cœur du pôle technologique de Pékin

L’Assemblée nationale du Vietnam est prête à écouter les propositions légitimes des entreprises et à continuer d’améliorer le cadre juridique afin de soutenir les activités efficaces et à long terme des entreprises étrangères au Vietnam, tout en garantissant le respect de la loi et en conciliant les intérêts de toutes les parties.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, en octobre 2026 à Pékin. Photo: VNA

Vietnam-Chine : vers un renforcement de la coopération parlementaire

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, ont convenu, le 12 octobre à Pékin, de renforcer les échanges législatifs et de promouvoir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines clés.

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu lors de sa rencontre avec les électeurs de Dà Nang, le 12 octobre. Photo : VNA

Un membre du Politburo appelle à bien mener des politiques sur l’essor durable de Dà Nang

La prochaine deuxième session de l’Assemblée nationale exigera de nouvelles innovations en matière d’élaboration des lois et d’amélioration du système juridique. Les lois ne doivent pas se limiter à une fonction de régulation ; elles doivent également favoriser le développement, lever les obstacles, libérer des ressources et protéger les droits et intérêts légitimes de la population.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (droite) reçoit Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans l’éducation et la culture

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre a salué les contributions de Takebe Tsutomu dans la promotion des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et le Japon, notamment dans les échanges culturels, les échanges entre peuples, la coopération décentralisée ainsi que dans la formation des ressources humaines à travers le projet de l'Université Vietnam - Japon.