Le président de l’AN Tran Thanh Man reçoit le secrétaire provincial du Shaanxi

Shaanxi (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Chine et de la coprésidence de la deuxième réunion du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man a reçu le 13 octobre à Xi'an, Zhao Yide, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois de la province du Shaanxi.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man a exprimé sa satisfaction de visiter le Shaanxi, berceau de la révolution chinoise et symbole de la solidarité entre les dirigeants révolutionnaires des deux nations.

Après avoir félicité la province pour ses réalisations de développement remarquables, il a plaidé pour une accélération de la coopération dans des domaines stratégiques tels que les sciences et technologies, les énergies, l’agriculture de haute technologie, la logistique, les infrastructures de transport, ainsi que le développement des infrastructures ferroviaires. Il a également insisté sur la nécessité d'intensifier la formation des ressources humaines de haute qualité et les échanges socioculturels.

Il a particulièrement mis en avant le dynamisme des relations entre le Shaanxi et la province vietnamienne de Hung Yen, dont le récent séminaire sur l'investissement, la coopération en matière d'innovation, l'industrie, les hautes technologies, l’éducation et les échanges culturels dans le cadre de cette visite constitue un succès majeur.

M. Tran Thanh Man a encouragé ces deux localités à finaliser les contenus de coopération, à accélérer les investissements entre les deux localités afin que leur partenariat devienne un modèle exemplaire de coopération décentralisée entre le Vietnam et la Chine.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man reçoit le secrétaire du Comité du Parti communiste chinois de la province du Shaanxi, Zhao Yide. Photo: VNA

En réponse, M. Zhao Yide a souligné que cette visite du plus haut législateur vietnamien illustrait l’amitié et l’importance capitale que le Parti, l’État et l’organe législatif vietnamiens accordent au partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays et avec la province du Shaanxi en particulier.

Évoquant l’histoire, la tradition révolutionnaire et les réalisations de développement du Shaanxi, le dirigeant provincial a rappelé avec émotion les visites historiques du Président Hô Chi Minh dans la province et la ville de Yan'an, affirmant que sa province s'engage à concrétiser les perceptions communes des hauts dirigeants pour renforcer les échanges, la coopération décentralisée et bâtir une communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique.

M. Zhao Yide a affirmé que le Shaanxi était prêt à coordonner ses efforts avec les ministères et les localités vietnamiennes pour mettre en œuvre les orientations fixées par les deux Partis et les deux États, renforcer les échanges d’amitié et la coopération pratique dans tous les secteurs, contribuant ainsi à approfondir davantage le partenariat stratégique intégral et à promouvoir la construction d'une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine d'importance stratégique. -VNA

​