Le permanent du Secrétariat du PPRL arrive à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam

Hanoï (VNA) - Une délégation de haut niveau du Laos, conduite par Vilay Lakhamfong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), est arrivée à Hanoï mercredi après-midi le 14 octobre pour entamer une visite officielle de trois jours au Vietnam.

Sur l'invitation de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), cette visite s'inscrit dans la dynamique des échanges réguliers et des contacts de haut niveau entre les deux nations. Il fait suite à la visite officielle effectuée en avril 2026 au Laos par le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu.

Les relations entre le PPRL et le PCV sont considérées comme le socle politique et l'orientation stratégique, jouant un rôle déterminant dans le développement des relations bilatérales.

Le chef du Bureau central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Hai Ninh (droite), accueille Vilay Lakhamfong, secrétaire permanent du Comité central du PPRL, à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo : VNA

Selon le ministère des Affaires étrangères, la consolidation de ces liens politiques, l'amélioration de l'efficacité de la coopération concrète et le renforcerment de la cohésion stratégique revêtent une importance capitale dans un contexte international et régional marqué par des mutations rapides et complexes.

Cette visite constitue le fondement du développement continu des relations Vietnam-Laos, placées sous la devise « amitié grandiose, solidarité particulière, coopération globale et cohésion stratégique», répondant aux impératifs de développement de chaque pays dans cette nouvelle ère, tout en servant les intérêts concrets des deux peuples et en contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région. -VNA

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