Culture-Sports

Ninh Binh : des antiquités de la dynastie des Tran mises au jour sur un chantier privé

Des artefacts, conçus dans un grès fin et cuits à haute température, présentent des dimensions variant de 14 à 21 centimètres de diamètre pour une hauteur allant de 7 à 11 centimètres.

Des artefacts sont des ustensiles domestiques datant de la dynastie des Tran, soit entre les XIIIe et XIVe siècles. Photo: VNA
Des artefacts sont des ustensiles domestiques datant de la dynastie des Tran, soit entre les XIIIe et XIVe siècles. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) - Le service de la Culture et des Sports de la province de Ninh Binh a annoncé, mardi le 13 octobre, l'identification préliminaire d'un groupe d'objets archéologiques mis au jour dans la zone de relogement de Cua Bac 2, située dans le quartier de Hoa Lu.

Selon les experts, ces artefacts sont des ustensiles domestiques datant de la dynastie des Tran, soit entre les XIIIe et XIVe siècles.

La découverte a été faite dans l’après-midi du 11 octobre, alors que la famille de Do Van San effectuait des travaux de terrassement pour les fondations de sa maison. À environ 30 centimètres de profondeur, plusieurs récipients en grès empilés sont apparus. Le propriétaire a immédiatement suspendu le chantier pour alerter les autorités compétentes.

À la suite de ce signalement, le Musée provincial de Ninh Binh et le bureau du patrimoine culturel ont dépêché des spécialistes sur place. Ceux-ci ont récupéré six pots intacts ainsi que de nombreux fragments.

Les relevés effectués sur le terrain indiquent que ces objets étaient disposés de manière intentionnelle en deux rangées orientées d'est en ouest, formant trois couches superposées sur une surface de 2,2 mètres de long. Ces pièces, conçues dans un grès fin et cuites à haute température, présentent des dimensions variant de 14 à 21 centimètres de diamètre pour une hauteur allant de 7 à 11 centimètres. Bien que certains pots arborent des motifs décoratifs gravés, les analyses n'ont révélé que de la terre à l'intérieur des récipients, sans aucun autre vestige architectural à proximité immédiate.

Selon les archéologues, cet ensemble pourrait correspondre à des récipients de stockage à usage domestique, enterrés par les habitants de l’époque. Le site se trouve à proximité de plusieurs monuments historiques importants de la période des Tran, notamment la pagode A Nau et le temple Duc Thanh Ca. Néanmoins, faute d’autres structures souterraines permettant de préciser la nature du site, les autorités ont décidé de ne pas ordonner de fouilles archéologiques d’urgence.

Mme Vu Thanh Lich, directrice adjointe du service provincial de la Culture et des Sports, a indiqué que les autorités avaient autorisé la reprise des travaux afin de ne pas pénaliser les habitants, tout en chargeant le Musée provincial d’assurer un suivi attentif du chantier.

Par ailleurs, le service a proposé de décerner une distinction officielle à la famille de Do Van San, en reconnaissance de sa réactivité et de son sens des responsabilités dans la préservation du patrimoine national. -VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Ninh Binh #dynastie des Tran #antiquités
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Résolution en action

Sur le même sujet

L’exposition rassemble plus de 100 objets et ensembles d’objets datant de la dynastie des Nguyen, issus de 23 collections privées. Photo: VNA

La ville de Hue présente au public de précieux trésors de la Cour impériale

Réunissant plus de 100 objets d’exception issus de collections privées et du Musée des antiquités royales de Hue, l’exposition « Héritage impérial – L’excellence réunie » met en lumière le raffinement artistique et le patrimoine de la dynastie des Nguyen. Elle se tient jusqu’au 9 octobre au palais Long An, dans l’ancienne cité impériale de Hue.

Lors de la cérémonie de réception. Photo : NDEL

Deux antiquités datant de la dynastie des Nguyên ont fait leur retour à Huê

Il s’agit de deux tenues quotidiennes de la reine mère Tu Cung (mère du roi Bao Dai, le dernier roi de la dynastie des Nguyên). La première est un « ao dai » rouge en soie avec des motifs décoratifs et des manches nouées dans le style royal typique. L’autre est un « ao dai » en soie, tissé avec des paillettes dorées, dont tous les boutons sont manquants et certaines parties sont pourries.

Vernissage de l'exposition au Musée de Hanoï. Photo: thanglong.chinhphu.vn

Plus de 500 antiquités exposées au Musée de Hanoï

A l'occasion du 70e anniversaire de la Libération de la capitale, le Musée de Hanoï, en collaboration avec l'Association des Antiquités de Thang Long - Hanoï, a ouvert une exposition thématique intitulée « La civilisation du fleuve Rouge et la ville de Hanoï ».

Voir plus

Pagode Dông, au sommet du mont Yên Tu. Photo: Yên Tu Tung Lâm

Xiangqi : Un duel vietnamo-chinois à l’aveugle au sommet du mont Yên Tu

À Yên Tu, dans le Nord, un événement exceptionnel va réunir deux joueurs de xiangqi en situation de handicap, l’un vietnamien et l’autre chinois. Ils s’affronteront lors d’une partie à l’aveugle hors du commun, un défi extrême où le regard s’efface au profit de la mémoire et de la visualisation mentale.

Des visiteurs découvrent le stand de l'ambassade du Vietnam en Slovaquie lors de la Journée de l’Asie 2026 à Bratislava. Photo diffusée par la VNA

À Bratislava, le charme magnétique du Vietnam envoûte la Journée de l’Asie

Le Vietnam a brillé par son patrimoine culturel lors de la Journée de l'Asie 2026 à Bratislava, en Slovaquie. Entre spectacles traditionnels, défilés d'«ao dài » et expositions d'artisanat d'art, le pays s'est joint aux autres nations asiatiques pour célébrer le partage culturel et tisser des liens durables d'amitié avec les communautés locales.

Des enfants de l'atelier d'art de VECTO participent à un spectacle au festival Cultural Fusion de Narellan. Photo : VNA

Célébrer la langue vietnamienne : en Australie, la diaspora entretient la flamme de l’identité culturelle

À Sydney, en Australie, des cours de danse et d’instruments traditionnels vietnamiens organisés chaque samedi par l’Organisation d’échanges culturels Vietnam-Australie (VACEO) permettent aux enfants d’origine vietnamienne de préserver leur langue maternelle et de mieux connaître leurs racines culturelles. Au-delà de l’apprentissage artistique, ces activités contribuent à renforcer les liens avec le pays d’origine et à transmettre le patrimoine vietnamien aux jeunes générations nées et grandies à l’étranger.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra s'exprime. Photo: VNA

Journée de la culture vietnamienne : marquer les esprits dès la première édition

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a appelé à faire de la première édition de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre 2026, un événement marquant, plaçant la population au cœur des activités et contribuant à faire de la culture un moteur du développement durable et du renforcement de la grande union nationale.

Une prestation de percussions a marqué l'ouverture de la cérémonie de lancement du mouvement « Chacun devrait choisir au moins un sport adapté et le pratiquer régulièrement ». Photo : VNA

Préserver le patrimoine et valoriser la force culturelle dans une nouvelle ère

De la promotion de l’activité physique à la valorisation des patrimoines historiques et des identités culturelles, plusieurs localités vietnamiennes ont organisé, au cours de la semaine écoulée, des activités visant à renforcer la fierté nationale et à préserver les valeurs traditionnelles. Ces initiatives s’inscrivent dans l’orientation de la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique, qui place la culture au cœur du développement durable et en fait une ressource pour le développement national.

Les artistes au concert intitulée "Love & Peace Concert 2026 in Hiroshima". Photo: VNA

À Hiroshima, un concert pour la paix et les victimes de l’agent orange

Organisé le 9 octobre à Hiroshima, au Japon, le concert intitulée "Love & Peace Concert 2026 in Hiroshima" a mis à l’honneur la musique traditionnelle vietnamienne tout en mobilisant le public en faveur des victimes de l’agent orange et en promouvant la paix et l’amitié entre les peuples vietnamien et japonais.

La vieille ville de Hôi An vue d'en haut. Photo: VNP

Le Vietnam s’apprête à déployer sa nouvelle carte culturelle interactive

Le Vietnam prévoit de lancer la phase pilote de sa carte culturelle numérique dès le 1er novembre 2026. Reposant sur une architecture moderne à cinq niveaux, cette plateforme permettra aux citoyens de géolocaliser et de rechercher en quelques clics tous les événements culturels, sportifs et touristiques du pays.