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L’expertise vietnamienne au Canada, levier pour le développement de l’IA au Vietnam

La diaspora vietnamienne au Canada pourrait jouer un rôle de passerelle entre les écosystèmes d’innovation des deux pays, en favorisant le transfert de technologies, le développement de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération bilatérale.

Une citoyenne interagit avec un robot doté d'intelligence artificielle pour obtenir des conseils sur les démarches administratives au centre de services administratifs publics du quartier de Xuan Huong à Da Lat (province de Lam Dong). Photo : VNA
Une citoyenne interagit avec un robot doté d'intelligence artificielle pour obtenir des conseils sur les démarches administratives au centre de services administratifs publics du quartier de Xuan Huong à Da Lat (province de Lam Dong). Photo : VNA


Hanoï (VNA) – Dans un contexte où l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un moteur de croissance économique et d’innovation, les experts et entrepreneurs technologiques d’origine vietnamienne au Canada sont appelés à jouer un rôle de passerelle entre les avancées de la recherche canadienne et les besoins de développement du Vietnam. Cette perspective prend une nouvelle dimension depuis l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines technologiques stratégiques.

Le Canada dispose d’atouts majeurs dans la recherche en IA, grâce à ses universités, à ses centres de recherche et à ses entreprises technologiques, qui couvrent des domaines allant de l’apprentissage automatique aux technologies quantiques. Le Vietnam, de son côté, bénéficie de ressources humaines qualifiées, d’un marché en expansion et d’une capacité à déployer rapidement de nouvelles solutions. Selon plusieurs experts d’origine vietnamienne, la complémentarité entre les capacités de recherche du Canada et l’aptitude du Vietnam à mettre en œuvre les innovations offre de réelles possibilités de coopération. Pour concrétiser ce potentiel, les deux pays doivent toutefois définir des domaines prioritaires et mettre en place des mécanismes efficaces pour rapprocher chercheurs et entreprises.

Interrogé par le correspondant de la VNA au Canada, le Dr Hoang Xuan Bach, président de l’Association technologique Canada–Vietnam, a estimé que le développement et l’application de l’IA nécessitaient une approche équilibrée entre la promotion de l’innovation et la maîtrise des risques. Selon lui, l’expérience canadienne repose sur une approche de la réglementation fondée sur le niveau de risque et les conséquences concrètes. Il estime que le Vietnam doit encourager les entreprises à adopter l’IA, tout en établissant des principes garantissant la sécurité des données, la responsabilité et la supervision humaine afin de renforcer la confiance.

Sur le plan entrepreneurial, James Nguyen, cofondateur et PDG de l’entreprise canadienne spécialisée dans les technologies de sécurité quantique Quantropi, a mis en avant la complémentarité entre les deux pays. Le développement de solutions logicielles associant l’IA aux technologies quantiques constitue, selon lui, une piste prometteuse, notamment pour protéger les réseaux informatiques contre les nouvelles menaces. La coopération pourrait également s’étendre aux technologies propres et aux ressources stratégiques.

James Nguyen considère le réseau des Canadiens d’origine vietnamienne travaillant dans les entreprises, les universités et les organisations technologiques comme une ressource clé. Ces experts maîtrisent les normes et les cadres juridiques canadiens tout en comprenant le marché vietnamien et les capacités du Vietnam à assimiler de nouvelles technologies. Ils peuvent ainsi faciliter le rapprochement entre les partenaires et réduire les divergences méthodologiques.

Il souligne néanmoins que le transfert de technologies nécessite des mécanismes adaptés pour surmonter les obstacles culturels, juridiques et commerciaux. Il préconise notamment la mise en place d’un mécanisme de coordination entre les organismes chargés de l’innovation, avec une liaison directe entre le ministère canadien de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et le Centre national d’innovation du Vietnam. Un mécanisme de cofinancement des projets conjoints permettrait également de favoriser leur concrétisation.

Ces propositions mettent en lumière le rôle stratégique des intellectuels et des entrepreneurs d’origine vietnamienne dans la mise en relation des écosystèmes d’innovation des deux pays. Dans le cadre du partenariat stratégique, la valorisation de cette ressource humaine s’inscrit dans l’esprit de la Résolution n° 23-NQ/TW relative au travail concernant les Vietnamiens de l’étranger. Au-delà de l’accès aux technologies de pointe, ces compétences peuvent contribuer à la mise en place de réseaux de coopération durables et au renforcement de la compétitivité économique du Vietnam. - VNA

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#Nghị quyết 57 #NQ 57 #IA #diaspora vietnamienne #intelligence artificielle
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