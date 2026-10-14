L’expertise vietnamienne au Canada, levier pour le développement de l’IA au Vietnam

Hanoï (VNA) – Dans un contexte où l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un moteur de croissance économique et d’innovation, les experts et entrepreneurs technologiques d’origine vietnamienne au Canada sont appelés à jouer un rôle de passerelle entre les avancées de la recherche canadienne et les besoins de développement du Vietnam. Cette perspective prend une nouvelle dimension depuis l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines technologiques stratégiques.
Le Canada dispose d’atouts majeurs dans la recherche en IA, grâce à ses universités, à ses centres de recherche et à ses entreprises technologiques, qui couvrent des domaines allant de l’apprentissage automatique aux technologies quantiques. Le Vietnam, de son côté, bénéficie de ressources humaines qualifiées, d’un marché en expansion et d’une capacité à déployer rapidement de nouvelles solutions. Selon plusieurs experts d’origine vietnamienne, la complémentarité entre les capacités de recherche du Canada et l’aptitude du Vietnam à mettre en œuvre les innovations offre de réelles possibilités de coopération. Pour concrétiser ce potentiel, les deux pays doivent toutefois définir des domaines prioritaires et mettre en place des mécanismes efficaces pour rapprocher chercheurs et entreprises.
Interrogé par le correspondant de la VNA au Canada, le Dr Hoang Xuan Bach, président de l’Association technologique Canada–Vietnam, a estimé que le développement et l’application de l’IA nécessitaient une approche équilibrée entre la promotion de l’innovation et la maîtrise des risques. Selon lui, l’expérience canadienne repose sur une approche de la réglementation fondée sur le niveau de risque et les conséquences concrètes. Il estime que le Vietnam doit encourager les entreprises à adopter l’IA, tout en établissant des principes garantissant la sécurité des données, la responsabilité et la supervision humaine afin de renforcer la confiance.
Sur le plan entrepreneurial, James Nguyen, cofondateur et PDG de l’entreprise canadienne spécialisée dans les technologies de sécurité quantique Quantropi, a mis en avant la complémentarité entre les deux pays. Le développement de solutions logicielles associant l’IA aux technologies quantiques constitue, selon lui, une piste prometteuse, notamment pour protéger les réseaux informatiques contre les nouvelles menaces. La coopération pourrait également s’étendre aux technologies propres et aux ressources stratégiques.
James Nguyen considère le réseau des Canadiens d’origine vietnamienne travaillant dans les entreprises, les universités et les organisations technologiques comme une ressource clé. Ces experts maîtrisent les normes et les cadres juridiques canadiens tout en comprenant le marché vietnamien et les capacités du Vietnam à assimiler de nouvelles technologies. Ils peuvent ainsi faciliter le rapprochement entre les partenaires et réduire les divergences méthodologiques.
Il souligne néanmoins que le transfert de technologies nécessite des mécanismes adaptés pour surmonter les obstacles culturels, juridiques et commerciaux. Il préconise notamment la mise en place d’un mécanisme de coordination entre les organismes chargés de l’innovation, avec une liaison directe entre le ministère canadien de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et le Centre national d’innovation du Vietnam. Un mécanisme de cofinancement des projets conjoints permettrait également de favoriser leur concrétisation.
Ces propositions mettent en lumière le rôle stratégique des intellectuels et des entrepreneurs d’origine vietnamienne dans la mise en relation des écosystèmes d’innovation des deux pays. Dans le cadre du partenariat stratégique, la valorisation de cette ressource humaine s’inscrit dans l’esprit de la Résolution n° 23-NQ/TW relative au travail concernant les Vietnamiens de l’étranger. Au-delà de l’accès aux technologies de pointe, ces compétences peuvent contribuer à la mise en place de réseaux de coopération durables et au renforcement de la compétitivité économique du Vietnam. - VNA
Voir plus
Innovation : le gouvernement lance un plan pour attirer experts et jeunes talents
Le décret n°386/2026/ND-CP du 12 octobre détaille les leviers pour attirer les experts, stimuler la jeunesse talentueuse et porter les initiatives de rupture. Il encadre également les conditions d’accès et d'exploitation des données, en structurant les mécanismes de financement et de capital-risque et en soutenant l’économie de la donnée.
Le Vietnam appelé à choisir une voie adaptée dans les technologies quantiques
Selon le professeur japonais Shigeki Takeuchi, le Vietnam devrait définir ses priorités en fonction de ses besoins et de ses ressources, les capteurs quantiques pouvant constituer une première piste de coopération avec le Japon.
Le Vietnam se positionne dans l’écosystème asiatique de l’IA
Grâce à ses investissements dans les centres de données, les semi-conducteurs et la logistique, le Vietnam entend renforcer sa place dans l’écosystème asiatique de l’intelligence artificielle.
Hô Chi Minh-Ville accompagne les PME dans leur transformation numérique
Hô Chi Minh-Ville déploie des politiques de soutien pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à surmonter les obstacles financiers, humains et technologiques et à accélérer leur transformation numérique.
Vietnam-France : vers une coopération renforcée dans les technologies quantiques
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a appelé, le 12 octobre, les groupes Pasqal et FPT à concrétiser leurs projets de coopération dans la recherche, la formation et le développement des technologies quantiques au Vietnam.
Forum Vietnam–Australie sur l’investissement et les technologies numériques et l’IA
Le Forum sur la coopération en matière d’investissement et de développement des technologies numériques et de l’intelligence artificielle (IA) entre le Vietnam et l’Australie a eu lieu le 12 octobre à Hanoi.
Le président de l'Assemblée nationale appelle à rapprocher la recherche agricole des réalités du terrain
À l'occasion du 70e anniversaire de l'Université nationale d'agriculture du Vietnam, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé l'établissement à rapprocher davantage la recherche scientifique des besoins concrets de l'agriculture.
Résultats de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW
Depuis la consolidation, en juillet 2026, du Comité directeur central sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, le Premier ministre, qui en assure la direction, a accéléré la mise en œuvre coordonnée des mesures visant à atteindre les objectifs de la Résolution 57-NQ/TW.
Le Vietnam lance une application de transformation numérique au niveau communal
Le ministère des Sciences et des Technologies a lancé une application destinée à aider les cadres locaux, les entreprises et les habitants à identifier des solutions numériques adaptées à leurs besoins et à accélérer la transformation numérique à la base.
L'IA redéfinit les critères de compétitivité de l'immobilier industriel au Vietnam
Le développement de l’intelligence artificielle et des centres de données impose de nouveaux critères de compétitivité à l’immobilier industriel au Vietnam, notamment en matière d’énergie, de connectivité, de ressources humaines et de potentiel d’expansion.
Le 45e Symposium international sur la physique des collisions s’ouvre à Gia Lai
Coorganisé par l’association «Rencontres du Vietnam » et l’ICISE, l’événement fait son grand retour dans ce complexe scientifique après un premier opus organisé en 2016. Les travaux et les échanges se poursuivront jusqu’au 9 octobre prochain.
Vietnam-Canada : de nouvelles perspectives de coopération scientifique
Le partenariat stratégique Vietnam-Canada ouvre de nouvelles possibilités de coopération dans les sciences, les technologies et l’innovation.
Better Choice Awards 2026 : l’innovation vietnamienne à l’honneur
La quatrième édition des Better Choice Awards a récompensé, le 4 octobre à Hanoï, des entreprises, solutions technologiques et produits innovants dans 45 catégories.
Le Vietnam se hisse au 43e rang mondial de l'innovation
Selon le rapport de l'OMPI sur l'Indice mondial de l'innovation 2026, le Vietnam se classe 43e sur 139 pays et économies, soit une progression d'une place par rapport à 2025 ; sa production a augmenté de deux places et deux indicateurs d'exportation figurent parmi les plus performants au monde.
Hanoï en tête de l’indice provincial d’innovation 2026
La capitale Hanoï conserve la première place de l’indice provincial d’innovation 2026 avec 63,80 points, confirmant ses atouts en matière de recherche-développement et de valorisation des ressources scientifiques et technologiques.
Le Vietnam et le Japon élargissent leur coopération technologique
Lors d’une visite de travail au Japon, le 2 octobre, le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a plaidé pour un renforcement de la coopération dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques et les infrastructures numériques.
Le GII 2026 met en lumière les progrès du Vietnam en matière d’innovation
Les résultats du GII 2026 de l’OMPI témoignent des progrès du Vietnam en matière d’innovation et soulignent les enjeux liés à la recherche, aux technologies et à la valorisation des ressources nationales dans le cadre de la Résolution n° 57-NQ/TW.
Renforcer les liens entre les communautés scientifiques dans le domaine de la chimie
Le programme VinFuture InnovaConnect 2026, organisé le 1er octobre à Hô Chi Minh-Ville, a réuni des scientifiques vietnamiens et étrangers pour promouvoir la recherche en chimie, la découverte de médicaments et la coopération dans le transfert des technologies vers des applications concrètes.
Les technologies stratégiques ouvrent de nouveaux espaces de coopération Vietnam- l’Australie
Le Forum sur les technologies stratégiques Australie-Vietnam 2026, tenu à Hanoï, a mis en avant de nouvelles possibilités de coopération bilatérale dans les technologies émergentes, notamment la 5G/6G, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, la cybersécurité et les semi-conducteurs.
Un expert vietnamien en Chine plaide pour une meilleure mobilisation des talents dans l’IA
Le Vietnam pourrait accélérer son développement dans l’intelligence artificielle en mobilisant davantage les compétences des experts vietnamiens à l’étranger, selon Duong Cam Vinh, un spécialiste vietnamien travaillant en Chine.