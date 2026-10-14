Le Vietnam mobilisé pour la Journée de la culture vietnamienne et la Fête de la grande union nationale

Hanoï (VNA) - Le Bureau du gouvernement vient de publier la notification n° 524/TB-VPCP, datée du 13 octobre, faisant état des conclusions de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra à l’issue de la conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de la Journée de la culture vietnamienne, associée à la Fête de la grande union nationale 2026.

Ce document souligne que, si de nombreuses villes et provinces ont déjà pris l’initiative d’élaborer des plans d’action pour cet événement prévu le 24 novembre prochain, certains ministères, secteurs et organismes centraux doivent encore affiner leurs préparatifs afin de répondre aux exigences de la Directive n° 35/CT-TTg.

La vice-Première ministre a insisté sur la portée historique de cette première édition, qui vise à concrétiser la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture, tout en célébrant le 80e anniversaire de la première Conférence nationale sur la culture.

La convergence de la Journée de la culture et de la Fête de la grande union nationale doit permettre de nourrir l’identité nationale et les habitants, de renforcer la cohésion communautaire et la grande union nationale à travers une « Semaine de la culture de la grande union nationale » déployée dans tout le pays.

Dans cette optique, la vice-Première ministre appelle à un changement profond de mentalité, plaçant le citoyen au centre de toutes les activités de célébration pour que chaque individu puisse non seulement jouir des valeurs culturelles mais aussi en être le créateur.

Afin de garantir le succès de cette manifestation, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est chargé de coordonner une série d'événements culturels et artistiques marquants, incluant une Semaine du film vietnamien, des expositions et l'ouverture gratuite ou à tarifs réduits des musées et bibliothèques.

Parallèlement, une plateforme numérique de la carte culturelle du Vietnam sera mise en service pour permettre un suivi en temps réel des événements à travers le pays.

Reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, la citadelle impériale de Thang Long demeure une destination prisée des touristes désireux de découvrir la culture et l'histoire. Photo : VNA

Sur le plan opérationnel, la vice-Première ministre a appelé à une mobilisation de l’ensemble des secteurs concernés. Le ministère de la Sécurité publique devra veiller au maintien de l’ordre et à la sécurité, tandis que le ministère de l’Éducation et de la Formation sera chargé d’intégrer l’histoire, le patrimoine, la culture de la lecture, les arts traditionnels et les pratiques culturelles dans les programmes scolaires, afin de sensibiliser les jeunes générations à la richesse du patrimoine national. Le ministère de l'Industrie et du Commerce est invité à encourager les entreprises à proposer des promotions et des programmes d'incitation pour stimuler la consommation de produits locaux sous le label « Les Vietnamiens consomment vietnamien ».

Au niveau local, chaque province et ville doit concevoir des activités reflétant son identité propre, tout en garantissant un environnement festif marqué par le pavoisement national et l'utilisation de technologies d'éclairage modernes dans les espaces publics.

La dirigeante a demandé au Comité populaire de Hanoï, en coordination avec les ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme, de la Sécurité publique et d’autres organismes, d’organiser un programme artistique spécial prévu le 24 novembre à Hanoï qui devrait accueillir 60.000 participants.

Elle a également chargé des agences de presse et des médias de faire promotion cette célébration sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, avec l'accent mis sur la diffusion des valeurs culturelles typiques, des bons modèles et des meilleures pratiques des localités et des établissements, ainsi que des individus, artisans et artistes exemplaires…

À travers cette double célébration, les autorités vietnamiennes ambitionnent de faire de la Journée de la culture vietnamienne et de la Fête de la grande union nationale un rendez-vous culturel incontournable pour chaque citoyen. L’objectif est que chacun puisse préserver les valeurs héritées, en faire émerger de nouvelles et contribuer ainsi à enrichir l’identité, la vitalité et la force de la culture vietnamienne. -VNA

​