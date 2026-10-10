Les "rues intelligentes" introduisent le numérique dans le vieux quartier de Hanoï

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 9 octobre, au 48, rue Hang Ngang, le Comité populaire du quartier de Hoan Kiem, à Hanoï, a lancé le projet pilote des "rues intelligentes" sur l’axe Hang Dao – Hang Ngang – Hang Duong – Dong Xuan – Hang Giay. Ce modèle vise à intégrer les services numériques à la préservation du patrimoine, au développement du commerce, des services et du tourisme, afin d’améliorer l’expérience des habitants et des visiteurs dans le vieux quartier.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la transformation numérique, célébrée le 10 octobre, et du 72e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 - 2026). Elle concrétise également l’objectif de construire une ville intelligente centrée sur les habitants, les touristes et les acteurs économiques.

Cet axe a été choisi en raison de son importance historique, culturelle et commerciale. Il regroupe 562 établissements commerciaux ainsi qu'un grand nombre de résidents et de touristes. Chaque rue conserve des valeurs culturelles et des métiers traditionnels. L’introduction de la technologie doit faciliter la valorisation de ce patrimoine tout en aidant les commerces à s’adapter à l’économie numérique.

Ce modèle repose sur un écosystème de services connectés. Un réseau Wi-Fi gratuit à haut débit est déployé sur l'ensemble de l'axe. Des codes QR sont intégrés sur les plaques de rue, permettant d'accéder au portail bilingue vietnamienne-anglaise "Pho co Hanoï" à l'adresse phocohanoi.hoankiem.vn, qui fournit des détails sur l'histoire, la culture, la gastronomie et les services.

Les panneaux de signalisation des rues intégreront des codes QR, permettant aux résidents et aux touristes d'accéder rapidement à la page d'information bilingue vietnamien-anglais de la maquette.​ Photo : baotintuc

Un chatbot doté d’intelligence artificielle facilite la recherche d’informations, tandis qu’une carte numérique avec géolocalisation GPS aide les utilisateurs à trouver des lieux d’intérêt et des itinéraires. Des images à 360 degrés offrent également une meilleure découverte des sites patrimoniaux.

Nguyen Hong Trang, vice-présidente permanente du Comité populaire du quartier de Hoan Kiem, a souligné que ce projet constituait une étape importante de la transformation numérique locale, visant à rendre les valeurs du vieux quartier plus accessibles et à les promouvoir par de nouvelles méthodes.

Le modèle vise aussi à accompagner les 562 établissements commerciaux dans leur transition numérique : paiements dématérialisés par QR codes nationaux et transfrontaliers, terminaux de paiement électronique, logiciels de gestion des ventes, factures électroniques et services de déclaration et de paiement des impôts en ligne.

Le projet est mis en œuvre avec la participation des autorités fiscales, du Fonds de soutien à la conservation du patrimoine culturel du Vietnam, de TikTok Vietnam, de l’Institut de recherche sur le développement du patrimoine, de BIDV - succursale de Ha Dong, de Viettel Hanoï et d’autres entreprises technologiques.

Après le lancement, les autorités locales évalueront le fonctionnement des services, recueilleront les avis des habitants, des visiteurs et des commerçants, puis ajusteront le dispositif avant d’envisager son extension à d’autres rues. Cette initiative entend ainsi concilier la préservation du patrimoine et le développement économique urbain.-VNA