Sons du Vietnam : la scène culturelle vietnamienne cherche ses nouveaux talents

Hanoi (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a lancé, lundi 12 octobre, le programme "Sons du Vietnam, mélodies de la vie" pour 2026, sous le slogan : "Une personne, une mélodie ; des millions de personnes créant ensemble la sonorité du Vietnam".



Faisant vibrer la corde sensible du Vietnam d’aujourd’hui, derrière cette formule poétique se cache une ambition forte : transformer chaque voix et chaque histoire individuelle en un immense chœur patriotique, célébrant l’identité et la vitalité culturelle du pays tout entier.



Les contours du Vietnam se dessinent sur les cartes, mais son identité profonde résonne dans ses sons. Bien plus qu’une simple frontière géographique, le pays s’anime à travers une symphonie intemporelle : un héritage sonore qui, depuis des siècles, berce, façonne et fait vibrer l’identité collective de son peuple.



Ces sonorités puisent leurs racines dans l’intimité des premiers instants : le murmure d’une berceuse maternelle et le balancement régulier d’un hamac aux heures chaudes de l’été. Elles portent en elles l’écho d’une flûte traversant les champs, les éclats musicaux qui animent la cour de la maison commune et la cadence vibrante des tambours les jours de fête.



Ces résonances habitent aussi bien le ressac du grand large que le souffle du vent sur les forêts immenses, vibrant au rythme de la vie qui traverse ces terres et unit des communautés ethniques d’une immense diversité.



Au fil du temps, ces accords apparemment dissonants se sont entremêlés pour donner naissance à une symphonie culturelle unique : le courant culturel nommé Vietnam.

"La musique est un langage universel, certes, mais le Vietnam doit y faire résonner sa propre partition", a déclaré le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Huy Dung lors de la cérémonie de lancement

Le responsable a appelé ses compatriotes à s’emparer de leurs notes pour raconter l’histoire du pays, libérer leur imagination et enrichir un patrimoine musical déjà vibrant, tout en s’ouvrant au monde avec confiance.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Huy Dung (3e à partir de la gauche) lors de la cérémonie de lancement du programme. Photo: VNA

Le programme invite les participants à explorer les sonorités qui les relient à leurs souvenirs, à leurs communautés et à leur terre natale — des cris vibrants des vendeurs de rue aux instruments traditionnels, en passant par les chants populaires, les berceuses d’enfance, la musique de fête et le bourdonnement du travail quotidien.



Cette aventure culturelle se déploie en trois grands rendez-vous sur sa plateforme officielle. Premier temps fort : le «Quiz sur les sons vietnamiens», un concours en ligne conçu pour défier les passionnés et tester leurs connaissances sur les mélodies, les instruments ancestraux et le riche patrimoine musical du Vietnam.



Le deuxième volet, «Expérimenter les sons vietnamiens», donne la parole au public : les participants sont invités à livrer, le temps d’une courte vidéo, leurs souvenirs intimes et leur regard sur cet univers musical.



Le troisième volet, «Créer des sons vietnamiens», appelle à la création d’œuvres originales qui fusionnent mélodies folkloriques, voix, instruments traditionnels et bruits du quotidien avec des arts visuels numériques — qu’il s’agisse de vidéo, d’animation ou de graphisme.



Le programme est ouvert aux citoyens vietnamiens résidant au pays ou à l’étranger, ainsi qu’à tous les passionnés expatriés et internationaux épris de la culture et des mélodies du pays, quels que soient leur âge ou leur profession.



Les inscriptions sont ouvertes du 12 octobre au 30 novembre 2026. À l’issue de cette phase de dépôt, le comité d’experts et le jury se réuniront pour procéder aux évaluations finales des œuvres en lice. Le point d’orgue de l’événement se tiendra en décembre 2026, période durant laquelle seront proclamés les résultats officiels, immédiatement suivis par la prestigieuse cérémonie de remise des prix.



La récompense est de taille pour les projets retenus. En plus d’une vitrine sur la plateforme officielle, les créations intégreront la prestigieuse banque de sons vietnamiens, garantissant aux auteurs la pleine reconnaissance de leurs droits et de leur paternité.



Pour rejoindre l’aventure, consulter le règlement détaillé ou formaliser votre inscription, rendez-vous dès maintenant sur la plateforme officielle : thanham.vn. – VNA