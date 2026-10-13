Le Vietnam lance son Réseau des industries culturelles pour connecter et innover

Hanoi (VNA) – Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officialisé, lundi 12 octobre, la naissance du Réseau de développement des industries culturelles du Vietnam, tout en dévoilant 17 initiatives stratégiques destinées à dynamiser le secteur pour l’année 2026.



Pensée comme une passerelle stratégique, cette structure ambitionne de fédérer durablement les autorités étatiques, le monde de l’entreprise et les créateurs afin d’insuffler une dynamique collective et structurante à l’échelle nationale.



Lors de cet événement, la ministre Lâm Thi Phuong Thanh a plaidé pour la création d’un véritable écosystème des industries culturelles connectant la culture, le sport et le tourisme à la technologie, tout en plaçant l’identité vietnamienne au cœur du développement et en renforçant la compétitivité internationale du pays.



Selon la ministre, l’ambition du réseau est de devenir un pont entre les créateurs de concepts et les détenteurs de technologies, de capitaux ou de débouchés commerciaux. En interconnectant les entreprises avec le monde des arts, de l’enseignement et des institutions culturelles, cette structure permettra de donner vie à des innovations hors de portée pour des acteurs isolés.



Ces orientations doivent désormais se traduire par des mesures concrètes, assorties de livrables précis, de responsables désignés et de calendriers stricts. Le cap est fixé : d’ici 2026, ces synergies devront déboucher sur le lancement de produits viables. L’objectif consiste à générer du chiffre d’affaires pour les entreprises, à assurer des revenus aux créateurs et à élargir l’accès de l’ensemble du public à la culture.



La ministre a également rappelé qu’une réforme institutionnelle était indispensable à l’essor du secteur. Pour porter la part des industries culturelles à 7% du PIB d’ici 2030, l’État doit garantir un écosystème favorable à la croissance, les entreprises s’engager activement par leurs investissements, et les créateurs se positionner au cœur même de la production de valeur.



Elle a également souligné la nécessité de promouvoir le rôle des industries culturelles dans cette nouvelle phase de développement, guidée par la résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne.



Pour réussir ce tournant, la ministre insiste sur un levier clé : maximiser le potentiel des industries culturelles.



Dans cette dynamique, les entreprises sont appelées non seulement à participer au marché, mais aussi à investir, à développer des produits, à valoriser les actifs intellectuels et à repousser les frontières de la création. Les entrepreneurs culturels contribuent à métamorphoser le patrimoine et le capital intellectuel nationaux en produits et services à forte valeur ajoutée, tout en propulsant la compétitivité nationale sur la scène internationale.



Le modèle de coopération «1 + 1 + N» repose sur une synergie tripartite. D’un côté, l’État pose les fondations en garantissant le cadre institutionnel et les infrastructures de base. De l’autre, les entreprises injectent leurs ressources, déploient leurs technologies et ouvrent les portes du marché. Enfin, la communauté apporte son expertise unique et ses talents, tout en bénéficiant directement des retombées économiques et sociales.



Cette synergie des forces vise à apporter des réponses concrètes à des défis majeurs comme la protection des droits d’auteur, le partage des données numériques, la valorisation de la propriété intellectuelle et le rayonnement commercial des produits culturels.



Annonce de 17 initiatives de développement culturel pour 2026



L’événement a été rythmé par le coup d’envoi de 17 initiatives de développement culturel pour 2026. Conçus comme de véritables défis ouverts, ces projets ambitionnent de mobiliser un vaste écosystème réunissant entreprises, investisseurs, artistes, chercheurs et professionnels de l’éducation. Leur champ d’action va de l’édification d’infrastructures numériques à l’intégration des nouvelles technologies au cœur de la création, tout en capitalisant sur le patrimoine traditionnel pour faire émerger de nouveaux produits et services.



Sur le front du numérique, l’accent est mis sur la valorisation de la donnée. Deux chantiers majeurs se profilent : l’essor d’un «répertoire numérique de données culturelles et le déploiement d’une «plateforme d’échange pour les industries culturelles». Ce second outil aura pour double mission de connecter les créateurs avec les investisseurs et d’accélérer la commercialisation des droits de propriété intellectuelle.



Du côté du septième art et du spectacle vivant, la modernisation passe par l’innovation technique. Les projets s’articulent autour de la création de «studios de cinéma numériques» et de l’intégration de «technologies de contrôle des spectacles». Enfin, l’initiative «Ky Yên» viendra dynamiser le tourisme nocturne et les activités connexes en marge de l’APEC 2027.



Dans le même temps, des initiatives comme "Hào khi Dông A", "Côi nguôn" et "Son Hà Di luc s’emparent du jeu vidéo moderne pour y insuffler l’histoire et la culture vietnamiennes.



Les plateformes Vietnam.Travel et Visit Vietnam se mobilisent pour centraliser les données du secteur et exploiter le plein potentiel de l’intelligence artificielle. De l’autre, l’application VNSport s’impose comme le point de ralliement de l’économie sportive en fédérant passionnés, clubs et acteurs clés de cet écosystème.



Mettant à l’honneur les traditions culinaires et artisanales, les initiatives "Sao Chon", "Men Viêt", "Dang Viêt", "Huong Pho" et "Huong Trà" s’attachent à développer des marques tout en élevant la valeur des produits et élargissement l’immersion culturelle.



En lançant ce nouveau réseau et en dévoilant ces initiatives, le Vietnam ambitionne de mobiliser les forces de la société pour insuffler une nouvelle dynamique aux industries culturelles. L’enjeu est de taille, puisque le pays vise une contribution d’au moins 7% au PIB d’ici 2030.



Pour atteindre cet objectif, il ne s’agit pas seulement d’ajuster les politiques publiques, mais aussi de pousser les entreprises à investir sur le long terme, à structurer leurs ressources humaines et à imposer de solides marques sur le marché. Enfin, la future loi sur le développement des industries culturelles devrait offrir un cadre juridique stable et propice à une croissance durable du secteur. – VNA



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