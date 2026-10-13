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Le Vietnam et le Cambodge souhaitent renforcer leur coopération en matière de défense

Le Premier ministre vietnamien a chaleureusement salué la visite et les activités du général Tea Seiha, qui illustre de manière vivante la solidarité, l’amitié et les liens étroits qui unissent les deux nations, mais aussi les forces armées des trois pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, le 13 octobre, à Hanoï, une haute délégation du ministère cambodgien de la Défense, conduite par le général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, actuellement en visite officielle au Vietnam pour participer à la réunion annuelle des ministres de la Défense du Vietnam, du Cambodge et du Laos.

Le Premier ministre vietnamien a chaleureusement salué la visite et les activités du général Tea Seiha, qui illustre de manière vivante la solidarité, l’amitié et les liens étroits qui unissent les deux nations, mais aussi les forces armées des trois pays.

Il s’est dit convaincu que, sous l’égide du Roi Norodom Sihamoni et la direction du Parlement et du gouvernement cambodgiens, le Royaume continuera de maintenir sa paix et sa stabilité, de prospérer et de renforcer son rôle et son influence sur la scène internationale.

Le Premier ministre Le Minh Hung a salué la mise en œuvre proactive et efficace par les ministères de la Défense des deux pays des accords et perceptions communes des hauts dirigeants, faisant de la coopération en matière de défense et de sécurité un pilier essentiel des relations bilatérales. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien soutenait et créait les conditions les plus favorables pour que la coopération entre les deux ministères de la Défense et les deux armées devienne plus concrète, durable et efficace.

À cet égard, il a suggéré d'intensifier les échanges stratégiques et de mettre l'accent sur la formation des cadres, notamment par la formation professionnelle et l'apprentissage mutuel des langues nationales.

Le Premier ministre a également plaidé pour une accélération du processus de délimitation et de bornage de la frontière terrestre, ainsi que pour une meilleure connectivité des infrastructures aux postes-frontières. Il a encouragé les entreprises des deux pays, y compris celles du secteur de la défense, à élargir leurs partenariats et a insisté sur la poursuite de la mission humanitaire de recherche et de rapatriement des restes des volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge.

Pour sa part, le général Tea Seiha s’est félicité des réalisations globales du Vietnam, ainsi que des résultats de la récente visite officielle du Premier ministre Le Minh Hung au Cambodge, qui avaient insufflé une nouvelle dynamique à leur coopération intégrale.

Exprimant sa gratitude pour l'assistance du Vietnam dans les domaines de la formation et des soins médicaux, le ministre cambodgien s'est engagé à mettre en œuvre rigoureusement les plans de coopération, en particulier dans la consultation politique, la logistique et les échanges entre jeunes officiers.

En conclusion, les deux parties ont convenu de préparer les activités de l'« Année de l'amitié 2027 », marquant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge.

Cet événement sera l'occasion de sensibiliser les habitants, et plus particulièrement les jeunes, à l'importance de préserver et de cultiver les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale, durable entre les deux nations, a-t-il précisé. -VNA

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