Politique

La Géorgie souhaite approfondir ses relations multiformes avec le Vietnam

Le Vietnam et la Géorgie entendent approfondir leur coopération dans les domaines politique, économique, commercial, scientifique et parlementaire, à l’occasion de la visite officielle de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan en Géorgie.

La rencontre entre la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et le président géorgien Mikheïl Kavelashvili à Tbilissi. Photo : VNA
La rencontre entre la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et le président géorgien Mikheïl Kavelashvili à Tbilissi. Photo : VNA

Tbilissi (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Géorgie, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a rencontré, le matin du 13 octobre dans la capitale Tbilissi, le président géorgien Mikheïl Kavelashvili, avant de s’entretenir avec le président du Parlement, Shalva Papuashvili.

Le président géorgien a félicité le Vietnam pour ses réalisations remarquables et exprimé sa confiance dans sa capacité à atteindre les objectifs de développement fixés. Il a affirmé que la Géorgie attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait les approfondir dans de nombreux domaines. Selon lui, le renforcement des échanges et des contacts ainsi que de la présence diplomatique réciproque faciliterait la coopération bilatérale.

Mikheil Kavelashvili a exprimé le souhait d’attirer davantage de touristes et d’entreprises vietnamiens afin qu’ils explorent les possibilités d’investissement et de commerce, notamment dans les secteurs de l’énergie et de la logistique. Il a également proposé la création d’un centre commun de recherche dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation.

Pour sa part, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a estimé que les relations entre le Vietnam et la Géorgie disposaient de nombreuses perspectives de développement, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, du tourisme, de la culture, de l’éducation et des échanges entre les peuples.

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La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et le président géorgien Mikheïl Kavelashvili à Tbilissi. Photo : VNA



Elle a appelé les deux parties à continuer d’améliorer leur cadre juridique, à promouvoir les accords de coopération dans les domaines d’intérêt commun et à valoriser le rôle des ministères, des secteurs, des localités et des entreprises dans la mise en œuvre des engagements convenus.

La vice-présidente vietnamienne a également demandé aux dirigeants géorgiens de continuer à faciliter l’accès des entreprises vietnamiennes au marché géorgien et la réalisation de leurs projets d’investissement et d’affaires dans le pays. Elle a affirmé que le Vietnam était prêt à aider les entreprises géorgiennes à nouer des contacts, à explorer le marché vietnamien et à y développer leurs investissements.

Les deux parties sont convenues de promouvoir leur coopération dans les domaines politique, diplomatique, sécuritaire, militaire, économique, commercial, scientifique et technologique, ainsi que dans l’investissement, les transports, le tourisme, l’éducation, la culture et les sports. Elles ont également convenu de faciliter les échanges et la coopération mutuellement avantageuse entre leurs populations et leurs entreprises, tout en renforçant leur coordination et leur soutien réciproque dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, notamment aux Nations unies.

Lors de la rencontre, le même jour, entre Vo Thi Anh Xuan et le président du Parlement géorgien, Shalva Papuashvili, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération parlementaire.

Shalva Papuashvili a exprimé le souhait d’intensifier les échanges avec l’Assemblée nationale vietnamienne afin de mettre en place un cadre juridique plus favorable aux entreprises des deux pays et de renforcer leur coordination au sein des forums parlementaires internationaux.

Vo Thi Anh Xuan a appelé les organes législatifs des deux pays à jouer pleinement leur rôle dans le perfectionnement du cadre juridique et le soutien à la coopération entre les gouvernements, les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation et de la formation, de la culture, du tourisme, des sports, de la logistique et des transports.

Elle s’est félicitée du renforcement des liens entre la Géorgie, l’ASEAN et les mécanismes parlementaires régionaux, affirmant que le Vietnam était prêt à servir de passerelle pour promouvoir les relations entre la Géorgie, l’ASEAN et ses États membres.

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La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et le président du Parlement géorgien, Shalva Papuashvili à Tbilissi. Photo : VNA


Les deux parties ont convenu de renforcer le partage d’expériences en matière de législation, de contrôle parlementaire et d’élaboration des politiques, ainsi que de développer les échanges entre les commissions spécialisées, les jeunes parlementaires et les femmes parlementaires. Elles ont également décidé de coordonner leurs actions et de se soutenir mutuellement dans les forums parlementaires régionaux et internationaux, notamment au sein de l’Union interparlementaire (UIP) et de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA).

Abordant les questions régionales et internationales, les deux parties ont réaffirmé leur attachement au rôle du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi qu’au règlement pacifique des différends sur la base des principes fondamentaux du droit international. - VNA

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