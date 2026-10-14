Xiangqi : Un duel vietnamo-chinois à l’aveugle au sommet du mont Yên Tu

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Hanoi (VNA) - Deux joueurs en situation de handicap — l’un Vietnamien, l’autre Chinois — s’affronteront lors d’une partie de xiangqi à l’aveugle dans le cadre d’un programme spécial à Yên Tu, dans le Nord du Vietnam.

Cet événement d’exception a été dévoilé par la Fédération vietnamienne de xiangqi lors d’une conférence de presse organisée lundi 12 octobre à Hanoi. Ce rendez-vous médiatique a également été l’occasion de présenter le tout premier tournoi «Yên Tu Chess King», qui se déroulera du 30 octobre au 7 novembre prochains.

Cette confrontation opposera l’ancien maître national vietnamien Phung Quang Diêp au Chinois Yang Hongqi, originaire de la province du Shandong. Privés de tout regard sur le plateau, les deux compétiteurs devront s’en remettre exclusivement à leur mémoire pure et à leur force de visualisation mentale pour dicter leurs coups à voix haute.

En contrebas, une dimension poétique s’invitera sur scène : des artistes costumés en fées reproduiront chaque déplacement sur un échiquier géant, métamorphosant ce bras de fer intellectuel en une véritable performance artistique.

Nguyên Van Binh, président de la Fédération vietnamienne de Xiangqi, s'exprime lors de la conférence de presse Photo : VTCNews

Au-delà du handicap physique qui les frappe, ces deux hommes partagent une même dévotion totale pour l’art des échecs chinois.

Cloué dans un fauteuil roulant depuis de longues années, Phung Quang Diêp n’a jamais cessé de nourrir sa passion pour le xiangqi, restant un acteur engagé de la vie communautaire. Yang, quant à lui, est privé de l’usage de ses jambes depuis l’enfance et se déplace à l’aide de béquilles en bois.

Selon ses organisateurs, cet événement se veut avant tout une célébration de l’intelligence, de la détermination et de la résilience des personnes en situation de handicap, reléguant la seule quête du résultat au second plan.

Ce duel de haute voltige marquera d’ailleurs le tout premier match international de Xiangqi à l’aveugle mettant aux prises deux joueurs en situation de handicap.

Le programme déploiera un éventail d’activités culturelles et sportives à travers plusieurs sites emblématiques. Les festivités investiront notamment le site historique et paysager de Yên Tu, dans la province de Quang Ninh, ainsi que l’Université des sciences de Thai Nguyên, avant de se prolonger dans différents lieux clés des provinces de Ninh Binh et de Thanh Hoa.

La pagode Hoa Yên fait partie du site historique du mont Yên Tu, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Le tournoi inaugural «Yên Tu Chess King» réunira 16 des meilleurs joueurs vietnamiens, répartis en deux catégories distinctes. D’un côté, huit compétiteurs âgés de 16 ans et plus se disputeront le sacre de «Yên Tu Chess King». De l’autre, huit espoirs de 15 ans ou moins s’affronteront pour décrocher le titre de «Yên Tu Prodigy».

En marge de la compétition, l’événement sera rythmé par plusieurs activités : des temps d’échange, des démonstrations de Xiangqi à l’aveugle, ainsi que des parties simultanées au cours desquelles les maîtres affronteront quatre adversaires sur des plateaux de jeu physiques.

Retransmis en direct à la télévision comme sur les plateformes numériques, les matchs et les démonstrations bénéficieront d’un enregistrement et de commentaires dédiés afin d’élargir l’audience, en ciblant tout particulièrement les jeunes générations.

Le chaîne de Yên Tu, qui déploie ses courbes à travers les provinces de Quang Ninh, Bac Ninh et la ville de Hai Phong, culmine à 1.068 mètres au sommet du mont Yên Tu. Ce sommet emblématique demeure indissociable de l’histoire de la dynastie des Trân et berceau de l’école bouddhique zen Truc Lâm.

Le complexe formé par Yên Tu, Vinh Nghiêm, Côn Son et Kiêp Bac a été officiellement inscrit le 12 juillet 2025 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, lors de la 47ᵉ session du Comité du patrimoine mondial. – VNA

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