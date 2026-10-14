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Hô Chi Minh-Ville met à l'honneur les 50 meilleures marques pour 2026

– Le Département de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville et le journal en ligne ‘’Tuoi Tre’’ ont remis, le 13 octobre, la sixième édition des prix « Golden Brand » (Marque d'Or) 2026, récompensant 50 entreprises et organisations pour leurs réalisations en matière de développement de marque, d'innovation.

Lors de la sixième cérémonie des Golden Brand Awards 2026. Photo : VNA
Lors de la sixième cérémonie des Golden Brand Awards 2026. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Département de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville et le journal en ligne ‘’Tuoi Tre’’ ont remis, le 13 octobre, la sixième édition des prix « Golden Brand » (Marque d'Or) 2026, récompensant 50 entreprises et organisations pour leurs réalisations en matière de développement de marque, d'innovation et de développement durable.

Ces prix visent à distinguer les marques capables de jouer un rôle de chef de file dans leur secteur, de stimuler l'innovation et de créer un effet d'entraînement au sein de la communauté des affaires, renforçant ainsi le prestige de la ville à l'aube d'une nouvelle phase de croissance.

Les lauréats sont également des pionniers de l'innovation et du développement durable, en phase avec les piliers de croissance de la ville que sont l'économie numérique, l'économie verte ainsi que la science et la technologie. Ils contribuent par ailleurs à l'investissement, à la consommation et aux exportations.

Nguyen Loc Ha, vice-président permanent du Comité populaire municipal, a souligné les efforts considérables déployés par ces entreprises pour bâtir leur image de marque. Ensemble, elles emploient plus de 165 000 travailleurs et génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 490 000 milliards de dôngs (18,84 milliards de dollars). Elles participent également à la sécurité sociale de la ville.

Nguyen Loc Ha a encouragé ces entreprises à continuer de jouer un rôle de pionnier aux côtés de la ville pour atteindre les trois objectifs fondamentaux de ces prix : établir une marque de crédibilité sur les marchés nationaux et internationaux, jeter les bases d'une expansion et d'investissements futurs, et susciter la fierté des citoyens envers les produits et services locaux tout en consolidant la position de la ville en tant que principal pôle économique du pays.

La plupart des lauréats sont des marques leaders dans divers secteurs clés, notamment la mécanique et l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, l'agriculture, la transformation du bois, le caoutchouc, l'industrie pharmaceutique, les biens de consommation, l'habillement, la chaussure, le commerce de détail, les soins de santé de qualité, la logistique, la finance, l'énergie, le tourisme, les voyages, l'hébergement et les services de soutien. Parmi les lauréats notables figurent Saigon Co.op, SATRA, Nutifood, Vissan, Casumina, EVNHCMC, Phytopharma, l'hôpital Gia Dinh, l'hôpital Hung Vuong, Asia Commercial Joint Stock Bank, Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank (Sacombank), Petrolimex Saigon et Saigontourist.

Les organisateurs ont également mis à l'honneur les 10 marques préférées, sélectionnées à l'issue d'un sondage auprès des lecteurs sur *Tuoi Tre Online* et le site d'information « Golden Brand ».

Le Département a par ailleurs piloté une enquête sur la valeur de marque auprès des consommateurs, réalisée par une société d'études de marché. Les résultats ont servi de base pour récompenser les lauréats dans quatre catégories : « Golden Brand – Identité de marque », « Golden Brand – Innovation », « Golden Brand – Développement durable » et « Golden Brand pour la génération Z ». - VNA

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#meilleures marques #Hô Chi Minh-Ville
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