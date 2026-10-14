La Première ministre du Liechtenstein attendue en visite officielle au Vietnam

Hanoï (VNA) – La Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, effectuera une visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre 2026, à l’invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung, selon un communiqué publié le 14 octobre par le ministère vietnamien des Affaires étrangères. – VNA
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Au site révolutionnaire de Zaoyuan, dans la ville de Yan’an, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a visité un lieu lié aux activités du président Hô Chi Minh en Chine. Ce site revêt une importance particulière tant pour le Vietnam que pour la Chine, reflétant les liens historiques unissant Hô Chi Minh à des générations de dirigeants révolutionnaires chinois.
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Innovation : le gouvernement lance un plan pour attirer experts et jeunes talents
Le décret n°386/2026/ND-CP du 12 octobre détaille les leviers pour attirer les experts, stimuler la jeunesse talentueuse et porter les initiatives de rupture. Il encadre également les conditions d’accès et d'exploitation des données, en structurant les mécanismes de financement et de capital-risque et en soutenant l’économie de la donnée.
La Géorgie souhaite approfondir ses relations multiformes avec le Vietnam
Le Vietnam et la Géorgie entendent approfondir leur coopération dans les domaines politique, économique, commercial, scientifique et parlementaire, à l’occasion de la visite officielle de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan en Géorgie.
Le Vietnam et le Cambodge souhaitent renforcer leur coopération en matière de défense
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La coopération en matière de défense et de sécurité, un pilier essentiel des relations Vietnam-Laos
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Le président de l’AN Tran Thanh Man reçoit le secrétaire provincial du Shaanxi
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Le PM Le Minh Hung inspecte deux projets majeurs à Hô Chi Minh-Ville
Le Premier ministre Le Minh Hung a inspecté le 13 octobre deux projets majeurs d’infrastructures destinés à améliorer l’environnement urbain et à renforcer la lutte contre les inondations dans la métropole du Sud.
Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coopération de défense
Mardi après-midi le 13 octobre, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a présidé la cérémonie d'accueil officielle à Hanoï, avant de s'entretenir avec son homologue cambodgien.
La visite du PM Le Minh Hung insuffle une nouvelle dynamique au partenariat stratégique Vietnam-Laos
La visite visite du Premier ministre Le Minh Hung a non seulement donné un nouvel élan à la coopération économique, mais a également affirmé le rôle de la communauté vietnamienne au Laos dans le rapprochement des deux économies.
Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu reçoit une délégation de haut niveau du PPRL
Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu a réitéré que le Vietnam accordait toujours une priorité absolue à ses relations avec le Laos, restant fidèle et solidaire dans l'œuvre de défense et de construction du pays voisin.
Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu visite l’Université Tsinghua en Chine
Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a félicité l’université pour ses réalisations au cours de ses 115 années de développement et a salué sa contribution à l’éducation et à la recherche, ainsi qu’au renforcement des relations entre le Vietnam et la Chine.
Le Vietnam condamne les attaques contre les infrastructures civiles en Arabie saoudite
Le Vietnam appelle les parties concernées à faire preuve de retenue, à respecter strictement le droit international, la Charte des Nations Unies et les résolutions pertinentes de l’ONU, à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des États, à reprendre les négociations et à créer des conditions favorables au dialogue en vue de régler les différends par des moyens pacifiques.
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam félicite son homologue danois
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a adressé un message de félicitations à Henrik Frandsen pour son élection à la présidence du Parlement danois.
Assemblée nationale : 43 projets de loi et de résolution à l’ordre du jour de la prochaine session parlementaire
La 2e session de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam devrait examiner 43 projets de loi et de résolution et se pencher sur dix groupes de questions majeures.
Renforcer les relations entre les organes législatifs vietnamien et chinois
Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Doan Anh a rencontré à Pékin Ba Yin Chao Lu, président du Groupe d’amitié parlementaire Chine-Vietnam, afin de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs, de promouvoir les échanges d’expériences et de consolider les relations d’amitié entre les deux pays.
Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération en matière de défense
À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du ministre lao de la Défense, Khamliang Outhakaysone, les deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération et signé un plan de coopération en matière de défense pour 2027.
Le Vietnam veut renforcer son rôle au sein de la CICA et son partenariat stratégique avec l’Azerbaïdjan
La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân participera au 7e sommet de la CICA en Azerbaïdjan du 14 au 16 octobre, une occasion de renforcer la coopération multilatérale et les relations bilatérales.