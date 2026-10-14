Politique

La Première ministre du Liechtenstein attendue en visite officielle au Vietnam

Brigitte Haas, Première ministre du Liechtenstein, effectuera une visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre, à l’invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung.

Hanoï (VNA) – La Première ministre du Liechtenstein, Brigitte Haas, effectuera une visite officielle au Vietnam du 17 au 19 octobre 2026, à l’invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung, selon un communiqué publié le 14 octobre par le ministère vietnamien des Affaires étrangères. – VNA

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