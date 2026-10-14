La Première ministre du Liechtenstein attendue en visite officielle au Vietnam

Dans la cadre de sa participation à la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), le matin du 22 janvier (heure locale), à Davos, en Suisse, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le Premier ministre du Liechtenstein, Daniel Risch, qui a affirmé sa considération et son intérêt pour la promotion des relations entre le Liechtenstein et le Vietnam.