La JICA soutient l’amélioration de l’efficacité du marché boursier vietnamien

Hanoï (VNA) – L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), en collaboration avec la Commission d'État des valeurs mobilières du Vietnam (SSC), mène sa 10e mission d'experts dans le cadre du projet de coopération technique intitulé « Renforcement des capacités pour améliorer l'efficacité du marché des actions vietnamien ». Cette mission se déroule à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï du 9 au 15 octobre, a annoncé la JICA le 13 octobre.



Durant cette mission, les experts travaillent avec la SSC, la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HOSE) et d’autres acteurs du marché dans le cadre de réunions de groupes de travail, de consultations techniques et d'activités de coordination du projet.



Selon la JICA, cette mission intervient à un moment important pour le développement du marché des capitaux vietnamien, après le reclassement du Vietnam par FTSE Russell, du statut de « marché frontière » à celui de « marché émergent ». Le projet a contribué à renforcer la transparence, l'efficacité opérationnelle et les capacités institutionnelles du marché des actions, soutenant ainsi les réformes engagées pour rapprocher le marché vietnamien des normes internationales.



La mission porte sur plusieurs axes prioritaires, notamment la publication d'informations, l'éducation financière et les organismes d'autorégulation (SRO). Elle contribue également aux efforts visant à consolider les fondements institutionnels et opérationnels du marché des actions vietnamien.



À Hô Chi Minh-Ville, le programme comprend des séances de travail à la HOSE et des discussions techniques avec les acteurs concernés. À Hanoï, les experts de la JICA et leurs partenaires vietnamiens poursuivront les réunions des groupes de travail techniques au sein de la SSC sur la publication d'informations, l'éducation financière, les SRO et d'autres priorités du projet.



Les experts organiseront également des séances d'échange sur les rapports des groupes de travail avec des représentants des sociétés de courtage en valeurs mobilières, des sociétés de gestion de fonds, du Centre de recherche scientifique et de formation en valeurs mobilières relevant de la SSC, ainsi que de l'Association vietnamienne des entreprises de valeurs mobilières (VASB). Ces séances dans les deux villes permettent des échanges directs avec les acteurs du marché.



La mission s'achèvera par la cinquième réunion du Comité conjoint de coordination (JCC), au siège de la SSC, le 15 octobre. Les deux parties examineront l'avancement du projet, discuteront des résultats techniques obtenus et conviendront des priorités pour la prochaine phase.



Lancé en 2024, ce projet de coopération technique vise à renforcer les capacités de la SSC et des bourses vietnamiennes grâce à des conseils techniques et à des activités de renforcement des capacités. Il porte notamment sur la surveillance et l'inspection du marché boursier, le contrôle des intermédiaires, l'amélioration des pratiques de cotation et d'offre publique de titres conformément aux normes internationales, ainsi que la sensibilisation des entreprises cotées à la protection des investisseurs.



À travers cette 10e mission d'experts et la poursuite de sa coopération avec la SSC et les acteurs concernés, la JICA continued'accompagner le Vietnam dans l'amélioration du cadre institutionnel et réglementaire, le renforcement de l'équité, de la transparence et de l'efficacité du marché boursier, ainsi que dans la promotion du développement durable et d'une intégration internationale accrue du marché des capitaux vietnamien. – VNA