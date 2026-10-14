Tourisme

Le Vietnam et l’Autriche renforcent leur coopération touristique

Un forum organisé à Vienne vise à promouvoir les atouts touristiques des deux pays, à rapprocher les entreprises et à accroître les échanges de visiteurs.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang. Photo: VNA

Vienne (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Autriche a organisé le 13 octobre le Forum du tourisme Vietnam-Autriche, placé sous le thème « Connecter les destinations, construire des passerelles », afin de promouvoir le potentiel touristique des deux pays, de renforcer les liens entre les entreprises et de stimuler les échanges de visiteurs.

À l’ouverture du forum, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang, a souligné que la coopération touristique bilatérale disposait encore d’un potentiel important à exploiter, à l’approche du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en 2027. Cette échéance constitue une occasion de consolider l’amitié, d’élargir la coopération économique et de favoriser les échanges entre les peuples.

Le Vietnam a accueilli plus de 21 millions de visiteurs internationaux en 2025. Au cours des neuf premiers mois de 2026, ce nombre a atteint 17,7 millions, en hausse de 14,5 % sur un an. Le pays vise environ 25 millions de visiteurs étrangers sur l’ensemble de l’année, en s’appuyant sur ses paysages naturels, son patrimoine culturel, ses plages, ses réseaux de grottes et la richesse de sa gastronomie.

Le Vietnam a également été distingué à plusieurs reprises par des prix touristiques internationaux, avec six titres de « première destination patrimoniale mondiale », sept titres de « première destination d’Asie » et quatre distinctions de « première destination gastronomique d’Asie ». Ces récompenses témoignent de la diversité de son offre, susceptible de répondre à l’intérêt des visiteurs autrichiens pour la nature, la culture et les modes de vie locaux.

L’ambassadeur a insisté sur l’importance de la connectivité aérienne pour développer les flux touristiques. En l’absence de vols directs entre Vienne et le Vietnam, les voyageurs doivent généralement transiter par des plateformes telles que Francfort, Paris, Istanbul ou Doha. Une meilleure desserte permettrait de réduire la durée des trajets et de faciliter les échanges entre les populations.

Tông Thi Thu Hiên, représentante du groupe FLC auprès de l’Union européenne et en Allemagne, a estimé que les deux pays disposaient d’atouts complémentaires. L’Autriche est réputée pour les Alpes, ses villes historiques, son patrimoine culturel et sa tradition musicale, tandis que le Vietnam se distingue par son long littoral, ses baies, ses montagnes et la diversité culturelle de ses 54 ethnies. Ces caractéristiques offrent des possibilités de développer des circuits dans les deux sens et d’élargir les partenariats entre entreprises.

Pour sa part, Ingrid Zimmermann, représentante du ministère autrichien de l’Économie, de l’Énergie et du Tourisme, a souligné que le Vietnam attirait de plus en plus les visiteurs autrichiens grâce à ses paysages, à son patrimoine et à son hospitalité. Elle a appelé les entreprises, les autorités et les organismes touristiques des deux pays à profiter du forum pour échanger des informations, rechercher des partenaires et concrétiser des projets communs.

Le tourisme représente environ 6,5 % du produit intérieur brut (PIB) autrichien. En 2025, l’Autriche a accueilli quelque 48 millions de visiteurs, totalisant 157 millions de nuitées, dont près de 75 % attribuables à la clientèle internationale. Le secteur contribue à l’emploi et au développement économique local, notamment dans les zones rurales et montagneuses.

L’Autriche met en œuvre sa stratégie touristique Vision T, axée sur un développement durable tout au long de l’année, conciliant efficacité économique, intérêts des communautés locales et préservation des ressources naturelles et culturelles. Face à l’importance croissante des marchés asiatiques, elle souhaite intensifier ses échanges touristiques avec le Vietnam. -VNA

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