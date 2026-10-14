Le Sommet de la Francophonie, une vitrine culturelle et économique pour le Cambodge

Phnom Penh (VNA) – Le Cambodge accélère les préparatifs du 20e Sommet de la Francophonie, prévu en novembre prochain, qui réunira des délégations d’environ 90 pays, dont des chefs d’État et de gouvernement. Le pays accueillera l’événement et en assurera la présidence.

Selon le correspondant de la VNA à Phnom Penh, des avancées importantes avaient été enregistrées en septembre dans plusieurs domaines liés à l’organisation du sommet. Le gouvernement cambodgien a ordonné la création d’un comité national d’organisation chargé de coordonner les préparatifs, en étroite collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et avec l’appui technique de la France.

Le sommet se tiendra sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité commune et une stabilité durable », qui fait écho à l’expérience du Cambodge en matière de consolidation de la paix et à son engagement en faveur de la coopération multilatérale. Deux événements majeurs se dérouleront en parallèle : le Village de la Francophonie et FrancoTech 2026.



Organisé du 13 au 17 novembre au parc Wat Botum, le Village de la Francophonie mettra à l’honneur les cultures cambodgienne et internationale à travers des pavillons nationaux, des expositions, des spectacles artistiques et des débats consacrés au tourisme, à l’éducation, à la jeunesse, à l’égalité des genres, à la paix et à la préservation du patrimoine culturel. FrancoTech 2026, prévu du 14 au 16 novembre au Centre de congrès et d’expositions de Koh Pich, visera quant à lui à promouvoir la coopération économique et l’innovation numérique entre le Cambodge et les pays francophones.



Le forum économique et commercial organisé en marge du sommet par la Chambre de commerce du Cambodge, en coordination avec des organisations patronales de l’espace francophone, devrait réunir plus de 3 000 chefs d’entreprise, investisseurs et décideurs politiques. Il visera à explorer de nouveaux débouchés et à renforcer les liens économiques entre l’espace francophone et l’ASEAN.

Afin de faciliter l’accès à l’information, le Comité national de la Francophonie a lancé le site officiel www.francophonie2026.gov.kh, disponible en khmer, en français et en anglais. La plateforme présente le programme des événements, permet aux journalistes de s’inscrire pour couvrir le sommet et propose des informations sur les destinations touristiques du Cambodge.- VNA