Économie

Les compagnies aériennes vietnamiennes étendent leurs réseaux internationaux

Les compagnies aériennes vietnamiennes multiplient les liaisons internationales et renforcent leurs flottes afin de répondre à la croissance de la demande, portée notamment par la hausse des arrivées de touristes étrangers.

Photo d'illustration : VNA
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Hanoï, 14 octobre (VNA) – Les compagnies aériennes vietnamiennes développent leurs réseaux internationaux et renforcent leurs flottes afin de répondre à la demande croissante de voyages, malgré la volatilité des prix du carburant, les tensions géopolitiques et les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le 10 octobre, Vietjet Air a inauguré trois nouvelles liaisons reliant Hanoï à Almaty (Kazakhstan), Hanoï à Prague (République tchèque) et Almaty à Prague, renforçant ainsi la connectivité entre l’Asie et l’Europe.

Plus tôt cette année, la compagnie avait déjà lancé des liaisons entre Hanoï et Shizuoka (Japon), Da Nang et Jakarta (Indonésie), ainsi qu’entre Hô Chi Minh-Ville et Colombo (Sri Lanka).

Vietnam Airlines prévoit de lancer une liaison directe entre Hanoï et Ahmedabad, en Inde, le 3 novembre, avec quatre vols aller-retour par semaine. Ahmedabad deviendra ainsi sa cinquième destination en Inde, portant à 25 le nombre de vols aller-retour hebdomadaires de la compagnie sur ce marché.

Depuis le début de 2026, la compagnie nationale a également ouvert de nouvelles liaisons vers Amsterdam (Pays-Bas), Colombo et Phuket (Thaïlande), tout en augmentant les fréquences de plusieurs lignes vers l’Europe et l’Asie, notamment à destination de Munich (Allemagne), Moscou (Russie), Osaka et Tokyo (Japon), ainsi que de Séoul (République de Corée).

Parallèlement, Vietjet, Sun PhuQuoc Airways et Vietravel Airlines prévoient d’agrandir leurs flottes en recourant à la location et à l’achat d’avions.

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam prévoit qu’en 2026, le marché aérien vietnamien transportera 94 millions de passagers et plus de 1,6 million de tonnes de fret, soit des hausses respectives de 13 % et de 9,3 % par rapport à 2025.

Au cours des neuf premiers mois de l’année, le marché a transporté environ 70,5 millions de passagers, en hausse de 12,6 % sur un an, tandis que le volume de fret a progressé de 13 %, à 1,3 million de tonnes. Selon les données de l’Office national des statistiques, le Vietnam a accueilli plus de 17,7 millions de visiteurs internationaux au cours de cette période, soit une hausse de 14,5 % sur un an, le transport aérien représentant 83,2 % des arrivées.

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam a indiqué qu’elle accompagnait les compagnies aériennes nationales et étrangères dans leurs démarches d’obtention de licences et d’autorisations de vol, ainsi que dans la coordination des créneaux aéroportuaires. Elle s’emploie également à améliorer le cadre juridique et à renforcer la coopération internationale avec des partenaires tels que l’ASEAN, le Royaume-Uni, l’Inde, le Canada, la Russie et la Turquie, afin de soutenir l’expansion du marché. - VNA

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