Économie

FPT ouvre son premier bureau en Afrique

Le groupe vietnamien FPT a inauguré le 13 octobre son bureau en Égypte, première implantation du groupe en Afrique, afin de renforcer les connexions technologiques entre le Vietnam et le continent africain.

Le groupe FPT a inauguré, le 13 octobre, son bureau en Égypte, baptisé FPT Egypt. Photo : VNA
Le groupe FPT a inauguré, le 13 octobre, son bureau en Égypte, baptisé FPT Egypt. Photo : VNA

Le Caire (VNA) - Le groupe FPT a officiellement inauguré, le 13 octobre, son bureau en Égypte, baptisé FPT Egypt, marquant ainsi une avancée dans son développement sur le marché africain.

FPT Egypt a été créée et est entrée en activité en janvier 2026. L’ITIDA, qui relève du ministère égyptien des Communications et des Technologies de l’information, a signé un mémorandum d’entente avec FPT sur leur coopération.

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Caire, le vice-directeur général de FPT Software, Dang Tran Phuong, a expliqué que FPT avait décidé de s’implanter en Égypte en raison de l’abondance de ses ressources humaines dans le secteur des technologies de l’information, de leur coût compétitif et de leur bonne maîtrise des langues étrangères. Par ailleurs, le fuseau horaire égyptien est proche de celui des marchés européens, où le groupe possède de nombreux bureaux. Cette implantation devrait lui ouvrir de nouvelles perspectives et stimuler sa croissance sur les marchés européens, moyen-orientaux et africains.

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Le vice-directeur général de FPT Software, Dang Tran Phuongm prend la parole. Photo : VNA



Selon Dang Tran Phuong, FPT entend se concentrer en Égypte sur la formation et le développement de ressources humaines spécialisées dans l’intelligence artificielle (IA), la programmation et les technologies de pointe liées à l’informatique quantique. Le groupe prévoit ensuite de transférer ces personnels vers des pays européens. Il a également exprimé l’espoir que l’ouverture de ce bureau contribuerait à dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays dans les années à venir.

De son côté, le vice-président et vice-directeur exécutif de l’ITIDA, Mahmoud Sofrata, a estimé que FPT constituait un apport précieux au marché égyptien en tant qu’une entreprise du Vietnam. L’arrivée du groupe apporte une expérience considérable et une grande valeur ajoutée à la communauté technologique égyptienne et à l’ensemble de la région, a-t-il déclaré. Il a ajouté que lui-même et les acteurs du secteur technologique égyptien se réjouissaient de l’investissement de FPT dans le pays et lui réservaient un accueil favorable.

FPT Egypt est le premier bureau du groupe en Afrique et son 100e bureau à l’échelle mondiale, réparti dans 31 pays. Il emploie actuellement une soixantaine de collaborateurs locaux. Le groupe ambitionne de porter ses effectifs à 100 personnes d’ici à la fin de l’année, puis de les augmenter pour atteindre entre 300 et 500 personnes au cours des trois à cinq prochaines années. - VN

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