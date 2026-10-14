Politique

Vietnam, Laos et Cambodge renforcent leur coopération en matière de défense civile

Les armées des trois pays ont simulé une réponse commune aux conséquences d’un super-typhon afin de renforcer leur coordination face aux catastrophes naturelles et aux urgences transfrontalières.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, le général Khamliang Outhakaysone, vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, et le général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense. Photo: qdnd.vn
Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, le général Khamliang Outhakaysone, vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, et le général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) – Un exercice conjoint de défense civile réunissant les armées du Vietnam, du Laos et du Cambodge s’est ouvert le 14 octobre à la brigade 249 du Génie, à Hanoï, sous l’égide du ministère vietnamien de la Défense. Organisé dans le cadre des accords de coopération militaire entre les trois pays, cet exercice vise à améliorer leur capacité de coordination dans les opérations de secours en cas de catastrophe.

L’exercice s’inscrit dans la mise en œuvre de l’accord conclu par les ministres de la Défense des trois pays lors de leur conférence de 2019, ainsi que des plans de coopération militaire pour 2026 entre le Vietnam et chacun de ses deux voisins.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, du général Khamliang Outhakaysone, vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, et du général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense.

Placée sous le thème de la coordination des forces de défense civile des trois armées face aux conséquences d’un super-typhon, la manœuvre vise à améliorer les capacités de commandement et de coopération lors des opérations de secours en cas de catastrophe naturelle. Elle entend également approfondir la coopération en matière de défense civile, consolider l’amitié traditionnelle et la solidarité entre les trois armées, et contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Plusieurs unités de l’Armée populaire du Vietnam (APV) participent directement aux scénarios, notamment les forces du Génie, de la défense chimique, des transmissions, de la défense aérienne et de l’armée de l’air, ainsi que les services de santé militaire, de logistique et de technique et les gardes-frontières. Des unités des Armées du Laos et du Cambodge prennent également part aux opérations.

Dans son discours d’ouverture, le général Phan Van Giang a souligné que le monde et la région étaient confrontés à des défis croissants liés au changement climatique, aux catastrophes naturelles, aux épidémies, aux incidents environnementaux et aux menaces non traditionnelles à la sécurité. Le renforcement des capacités de défense civile constitue, selon lui, une urgence et une contribution importante à la sécurité commune des trois pays.

Il a présenté cet exercice comme le prolongement d’une longue tradition de coopération et une illustration de la détermination des trois armées à faire face conjointement aux menaces non traditionnelles, à protéger les vies humaines et les biens et à préserver la sécurité des populations. La manœuvre constitue également une occasion d’échanger des expériences et d’améliorer la coordination face aux situations d’urgence et aux catastrophes transfrontalières.

Le général a demandé aux organes directeurs de conduire les opérations conformément aux objectifs et au calendrier établis, tout en adaptant les réponses aux situations imprévues. Il a appelé les forces participantes à faire preuve de responsabilité, de discipline et d’une étroite coordination, en veillant à la sécurité du personnel et des équipements. Il a également insisté sur la préparation des terrains d’exercice, des communications et des moyens logistiques et techniques.

L’exercice se déroule en deux phases. La première est consacrée à la préparation face à une catastrophe provoquée par un super-typhon, avec la mise en place d’un poste de commandement conjoint, la répartition des missions et l’organisation de la coordination entre les forces. La seconde porte sur les interventions de terrain à travers trois scénarios : le secours aux habitants des zones inondées et le déploiement d’un hôpital de campagne, les opérations de sauvetage après l’effondrement d’un ouvrage et la gestion d’une fuite ou d’une dispersion de produits chimiques dangereux.

Les opérations permettent de tester les dispositifs communs dans des conditions proches de la réalité. Le général Phan Van Giang a appelé chaque armée à tirer les enseignements de l’exercice, à perfectionner ses plans d’intervention et à renforcer ses capacités de commandement.

En tant que pays hôte, le Vietnam a travaillé en étroite coordination avec le Laos et le Cambodge afin d’assurer le bon déroulement de l’exercice dans des conditions optimales de rigueur et de sécurité. Cette initiative doit contribuer à renforcer les capacités communes de réponse aux catastrophes et à approfondir les liens d’amitié entre les trois pays et leurs peuples.-VNA

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