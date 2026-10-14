Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung assiste à une cérémonie d’hommage à 731 martyrs

Le Premier ministre Le Minh Hung a assisté, le 14 octobre à Hô Chi Minh-Ville, à une cérémonie d’hommage et d’inhumation des restes de 731 soldats morts pour la Patrie, retrouvés au parc Le Thi Rieng.

Le Premier ministre Le Minh Hung (à droite), l’ancien président Nguyen Minh Triet (à gauche) et d’autres délégués escortent les dépouilles des martyrs depuis le parc Le Thi Rieng. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (à droite), l’ancien président Nguyen Minh Triet (à gauche) et d’autres délégués escortent les dépouilles des martyrs depuis le parc Le Thi Rieng. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a assisté, mercredi matin 14 octobre, à Hô Chi Minh-Ville, à la cérémonie d’hommage et d’inhumation des restes de 731 soldats morts pour la Patrie, retrouvés au parc culturel Le Thi Rieng.

Organisé conjointement par les autorités municipales et le commandement de la Région militaire 7, cet événement revêt une grande importance politique, historique et humaine, témoignant de la profonde reconnaissance du Parti, de l’État, de l’Armée et de la population envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté du pays.

Avant le début de la cérémonie, le chef du gouvernement et les délégués ont déposé des fleurs et offert de l’encens devant le monument dédié au défunt secrétaire général du Parti Tran Phu et la stèle commémorative des héros morts pour la Patrie, au parc Le Thi Rieng. Ils ont observé une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour l’indépendance du pays et le bonheur de la population.

Dans une atmosphère solennelle, le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués ont exprimé leur profonde gratitude envers ceux qui ont courageusement combattu et se sont sacrifiés pour la paix, l’indépendance et la réunification du pays.

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Les cercueils contenant les restes des soldats morts pour la Patrie sont transportés au cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville pour y être inhumés. Photo : VNA

Dans son éloge funèbre, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Manh Cuong, a exprimé sa profonde reconnaissance et sa vive émotion à la mémoire des héros morts pour la Patrie. Il a salué le sacrifice de ces combattants, « éternellement âgés de vingt ans », qui ont donné leur vie pour l’avenir du pays.

Ces derniers temps, les forces chargées des recherches ont rassemblé des documents, recueilli des témoignages, mené des vérifications sur le terrain et utilisé des équipements modernes pour localiser et retrouver les restes des soldats tombés pendant les années de guerre. Ces efforts ont permis à l’équipe K74 et aux forces concernées de retrouver les restes de 731 soldats morts pour la Patrie dans le parc Le Thi Rieng entre le 23 juin et le 5 octobre 2026.

Parallèlement, des échantillons biologiques sont prélevés sur les restes retrouvés ainsi que des échantillons ADN auprès des familles de soldats non encore identifiés, en vue de leur analyse et de leur conservation dans la banque nationale de données génétiques.

Les recherches se poursuivent dans le cadre de la campagne de 500 jours et nuits visant à intensifier la recherche, le regroupement et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie. Conformément aux directives du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, elles seront étendues à tous les sites susceptibles d’abriter des restes de soldats, notamment les zones où se sont déroulés de violents combats pendant les années de guerre.

À l’issue de la cérémonie, des centaines de membres des forces armées de Hô Chi Minh-Ville ont transporté les cercueils contenant les restes des soldats jusqu’au cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville, où ils ont été inhumés. Le cortège funèbre a parcouru environ 26 km à travers onze quartiers de la ville. Sur son passage, des dizaines de milliers d’habitants se sont rassemblés le long des rues, des fleurs blanches à la main, pour rendre un dernier hommage aux soldats tombés pour la Patrie.

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Des dizaines de milliers d’habitants se rassemblent le long des rues, des fleurs blanches à la main, pour rendre un dernier hommage aux soldats morts pour la Patrie. Photo : VNA

Selon le commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville, parmi les 731 dépouilles retrouvées, 698 ont été découvertes dans des sépultures individuelles et 33 autres dans huit fosses communes. Des objets ont été retrouvés auprès de 307 dépouilles.

Les autorités poursuivent également la collecte d’échantillons destinés aux analyses ADN, ainsi que le recoupement des archives historiques et des informations fournies par les familles et les témoins, afin d’identifier les soldats encore inconnus. – VNA

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Mémoire des martyrs

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