Économie

Le vietnamien Green SM lance son service de taxis électriques à Los Angeles

Depuis le 13 octobre (heure locale), les clients peuvent utiliser les services de Green SM à Los Angeles via une application mobile dédiée, par appel téléphonique ou directement par hélage dans la rue.

Des taxis de Green SM au marché vietnamien. Photo: VNA
Des taxis de Green SM au marché vietnamien. Photo: VNA

Los Angeles (VNA) - La société Green SM (GSM) a officiellement inauguré son service de taxis exclusivement électriques à Los Angeles, aux États-Unis, le 14 octobre, marquant ainsi sa première implantation en Amérique du Nord et son expansion dans un neuvième marché à l'échelle mondiale.

Cette arrivée à Los Angeles, l'un des marchés les plus dynamiques et exigeants au monde, constitue une grande étape dans la stratégie d'internationalisation de la marque vietnamienne, après son expansion successive en Asie et en Europe.

Depuis le 13 octobre (heure locale), les clients peuvent utiliser les services de Green SM à Los Angeles via une application mobile dédiée, par appel téléphonique ou directement par hélage dans la rue.

L'entreprise entend répondre à une large gamme de besoins, allant des trajets quotidiens aux transferts aéroportuaires, en s'appuyant sur ses services de qualité « 5 Green Goods », qui met l’accent sur cinq critères : qualité des véhicules, tarifs, chauffeurs, ervice et impact environnemental.

Pour son exploitation à Los Angeles, Green SM déploie une flotte composée intégralement de véhicules électriques VinFast, principalement le modèle VF 8, servis par une équipe de chauffeurs rigoureusement formés et des informations transparentes sur les tarifs et les promotions.

Hoang Thanh Hang, directrice générale de Green SM aux États-Unis, a souligné que les États-Unis représentent un jalon important dans le développement de Green SM. En particulier, l'expansion internationale ne se limite pas à la mise en circulation de véhicules ; elle nécessite également d'instaurer une relation de confiance avec les clients, les conducteurs et les communautés locales grâce à un service de qualité, une équipe bien formée et une expérience cohérente.

Dans sa phase de développement local, l'entreprise prévoit de recruter et de former des chauffeurs résidents, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'accélération de la transition vers une mobilité durable dans toute la région. Fondée au Vietnam en 2023, Green SM opère déjà un écosystème de transport vert dans sept autres pays, que sont le Laos, l'Indonésie, les Philippines, l'Inde, le Kazakhstan, le Danemark et les Pays-Bas.

Selon les chiffres communiqués par l’entreprise, Green SM a réalisé à ce jour environ 850 millions de courses, représentant près de 6 milliards de kilomètres parcourus. Ces activités auraient permis d’éviter l’émission de plus de 800 000 tonnes de CO₂, soit l’équivalent de la capacité d’absorption annuelle d’environ 36 millions d’arbres.

Cette présence sur le sol américain, combinant l'expertise technologique de VinFast et le savoir-faire opérationnel de Green SM, offre désormais aux usagers une alternative de transport sans émission et renforce les ambitions globales du groupe vietnamien dans le secteur de la mobilité électrique. -VNA

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Transition verte, économie circulaire

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